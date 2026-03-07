El exabrupto de Donald Trump sobre el español durante un encuentro con mandatarios latinoamericanos

Un particular chiste hizo eco en la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y doce mandatarios aliados de América Latina durante la cumbre “Escudo de las Américas” de este sábado. Es que los presidentes de la región se acercaron a Miami para el anuncio de una nueva coalición militar para combatir carteles de narcotráfico en sus territorios y Trump los recibió afirmando que jamás aprendería su “maldito idioma”. “No voy a gastar tiempo aprendiendo su idioma”, sumó durante su discurso.

Al encuentro asistió el presidente argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele, el ecuatoriano Daniel Noboa y otros líderes de la región ideológicamente afines con la administración republicana. Del encuentro también participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth. El objetivo era generar un bloque que haga contrapeso al avance de China en la región. Sin embargo, tres de los pesos pesados latinoamericanos no asistieron: Brasil, México y Colombia.

Más allá de que desde la gestión estadounidense buscaron enfatizar que no son solo aliados, sino que son “amigos”, Trump no tuvo interés en interiorizarse en el lenguaje.

Los presidentes de la región se acercaron a Miami para el anuncio de una nueva coalición militar para combatir carteles de narcotráfico Mark Schiefelbein� - AP�

“Es muy bueno conocer a tantos de ustedes y me gustaría ir a sus países en algún momento. A Marco [Rubio] le encanta ir a sus países. Él tiene una ventaja lingüística sobre mí”, señaló en relación al secretario de Estado de ascendencia cubana, que habla perfecto español.

Fue entonces que tiró la polémica frase: “Tiene una ventaja sobre mí porque yo no voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. Me va bien con los idiomas, pero no voy a gastar tiempo aprendiendo su idioma. Tanto no voy a hacer. Solo denme un buen intérprete”.

Trump continuó su discurso sobre la importancia de los buenos intérpretes y como “podía darse cuenta si un traductor era bueno o no”. “Capaz no hablo el idioma, pero puedo darme cuenta si no es bueno”, sumó. Más tarde, le cedió la palabra a Rubio, que retomó parte de sus palabras y le pidió permiso para darle un mensaje en español a los líderes latinoamericanos. “Yo creo que soy un buen intérprete. Te vas a enterar en unos segundos”, dijo en inglés.

Luego, continuó sus declaraciones en español: “Quiero darles las gracias a los que están aquí hoy. El presidente ha hecho de esta reunión una prioridad en esta administración. Hay muchos presidentes que dijeron que lo iban a hacer, pero él lo ha hecho y se lo agradecemos. Y muy agradecido a los doce países que están hoy, que no solamente son aliados, son amigos, que siempre responden cuando hay una necesidad y trabajan en conjunto con nosotros”.

El secretario de Estado, Marco Rubio SAUL LOEB� - AFP�

Y sumó: ”Queda mucho por hacer. Son países que tienen una gran población, mucho potencial y queremos ser sus socios para desarrollar sus economías y seguridad. Les doy las gracias por estar aquí. Que Dios bendiga a sus países, a Estados Unidos y gracias por la cooperación".

Tras los aplausos, Trump retomó la palabra y bromeó sobre Rubio: “¿Es mejor en inglés o en español? Yo creo que es mejor en español. Es genial". Los mandatarios latinoamericanos aplaudieron entre risas.

La iniciativa de seguridad regional busca consolidar una coalición para combatir a los carteles, pero también a la migración ilegal masiva. La administración estadounidense describe esta política bajo la llamada “Doctrina Monroe”. La responsable de coordinar acciones internacionales para desmantelar las redes criminales transnacionales será la exgobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem.