Una guerra civil iraní no le conviene a Estados Unidos

WASHINGTON.– “El cambio de régimen es como una improvisación de jazz”. Así describió el respetado especialista en Irán Karim Sadjadpour la estrategia de la administración Donald Trump en la guerra que ha iniciado con Irán. Lamentablemente, es la descripción más precisa del enfoque disperso, cambiante e incierto que emana de Washington en estos días.

El presidente lanzó esta guerra exhortando al pueblo iraní a derrocar a su gobierno. Tal vez asumió que el régimen, como régimen, colapsaría de inmediato. Pero cuando eso no ocurrió, en uno o dos días, cambió de rumbo.

Empezó a especular sobre la posibilidad de negociar con posibles líderes dentro del propio régimen y a elogiar la intervención estadounidense en Venezuela como el modelo a seguir (“perfecto”), precisamente porque, lejos de un cambio de régimen, solo implicó el arresto de dos personas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, negó que se trate de una guerra de "cambio de régimen" Alex Brandon - AP

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, negó específicamente que se tratara de una “guerra de cambio de régimen”, al igual que su asesor principal Elbridge Colby. Ambos dijeron que el objetivo era simplemente degradar las fuerzas militares iraníes (muchas de las cuales habían sido “aniquiladas” en junio pasado en un ataque de bombardeo de 12 días que incluyó el uso de bombarderos furtivos).

Pero luego, en un nuevo giro, Trump contactó a líderes kurdos en Irak y Irán, prometiéndoles apoyo si se unían a la lucha, no para debilitar el poder militar iraní, sino para ayudar a derrocar al gobierno en Teherán e incluso quizás cambiar las fronteras de Irán. Trump ha proclamado ahora que no habrá acuerdo sin una “rendición incondicional” por parte de Irán.

Así que el objetivo no es el cambio de régimen, excepto cuando sí lo es.

El elemento más peligroso de esta guerra, sin embargo, no es que el actor principal esté improvisando como un saxofonista. Es que los dos países que libran la guerra tienen agendas separadas y quizás incompatibles. Para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la guerra se trata claramente de destruir la República Islámica. Él reconoció que esta guerra era la culminación de un sueño de 40 años. También está utilizando la oportunidad para eliminar la milicia libanesa de Hezbollah por completo.

Bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah IBRAHIM AMRO� - AFP�

La estrategia militar de Israel ha estado enfocada, brillantemente implementada y alineada con su objetivo. Los ataques israelíes decapitaron el liderazgo de Irán, destruyeron sus fuerzas militares, golpearon complejos de liderazgo e incluso instalaciones policiales. Como informó The Wall Street Journal, Israel está destruyendo metódicamente el aparato represivo del Estado iraní, dejando al régimen listo para un colapso. Y, siguiendo la trayectoria actual, Israel bien podría lograr su objetivo.

Eso probablemente produciría un vacío de poder en el país, lo que podría provocar una revuelta, pero casi con certeza desembocaría en una guerra civil. Hay que tener en cuenta que, quienquiera que intente tomar el poder, este régimen luchará por sobrevivir. La analogía apropiada aquí es Siria, un país que estuvo sumido en una guerra civil durante más de una década, con cientos de miles de muertos y millones de refugiados.

Irán es un país que podría explotar fácilmente. Está lleno de grupos étnicos —kurdos, armenios, azeríes— con vínculos con países vecinos. Han convivido pacíficamente, pero como demuestra la historia —desde los Balcanes hasta Irak— cuando el orden colapsa y surge un vacío de poder, las personas se repliegan hacia sus grupos tribales y pierden la confianza en los demás. Así es como comienzan las guerras civiles.

El Ejército israelí informó que sus aviones llevaron a cabo "ataques a gran escala" contra el cuartel general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán Sha Dati� - XinHua�

Lo que alimentaría este conflicto es que el gobierno iraní tiene un enorme contingente de soldados dedicados, fuertemente armados, que lucharían contra cualquier nuevo gobierno o grupo. Se estima que su cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica cuenta con casi 200.000 miembros, además de una fuerza paramilitar adicional, el Basij, con varios cientos de miles. Y luego están las fuerzas armadas regulares, que suman alrededor de 400.000 efectivos.

Así como el ejército de Saddam Hussein se desintegró tras la invasión estadounidense y gran parte de él reapareció como insurgencia, también podría imaginarse a la Guardia Revolucionaria luchando con otros uniformes para impedir que cualquier nuevo gobierno controle el país. En Libia, más de 14 años después de la caída de Muhammar Khadafy, todavía no hay un solo grupo que controle todo el país. Es mucho más fácil destruir un Estado que reconstruirlo.

Para Israel, este resultado probablemente sea aceptable. Elimina a su mayor enemigo, y si eso produce caos en Irán (y en el Líbano), que así sea. De hecho, la guerra civil siria mejoró la seguridad de Israel porque ya no se enfrentaba a un gran Estado árabe dedicado a combatirlo.

Pero una guerra civil iraní no está en el interés de Estados Unidos, ni tampoco en el de los aliados árabes más cercanos de Washington, que dependen de que la región sea estable y predecible para que el petróleo, los bienes, el dinero y las personas puedan circular libremente.

Washington necesita encontrar una manera de asegurar que consolida las ganancias que ha obtenido en esta guerra -un Irán desarmado y debilitado- sin empujar al país hacia una guerra civil.

Todavía existen formas de reforzar los logros y cerrar esta guerra. Como suele ocurrir, Qatar podría desempeñar un papel útil como intermediario. Pero el tiempo se está agotando. En algún momento, esta guerra alcanzará un punto de inflexión y nadie podrá controlar sus consecuencias.