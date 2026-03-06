Qué es el “Shield of the Americas”: el nuevo rol de Kristi Noem

El presidente Donald Trump destituyó a Kristi Noem de su cargo como secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la nombró enviada especial para el Escudo de las Américas. La decisión ocurrió tras una serie de audiencias en el Congreso donde la funcionaria recibió críticas de legisladores demócratas y republicanos.

¿En qué consiste el Shield of the Americas?

El Shield of the Americas (Escudo de las Américas, en español) es una nueva iniciativa de seguridad regional.

El proyecto busca consolidar una coalición de países de América Latina para combatir a los carteles, el narcotráfico y la migración ilegal masiva.

La administración estadounidense describe esta política bajo la llamada “Doctrina Donroe”.

Con este esquema, se busca sumar a socios establecidos en la región para perseguir los objetivos de Washington y fortalecer lazos con nuevos aliados estratégicos.

El nuevo rol de Kristi Noem en el “Shield of the Americas”

La exgobernadora de Dakota del Sur será responsable de coordinar acciones internacionales para desmantelar redes criminales transnacionales.

En un mensaje publicado en la red social X, Noem agradeció el nombramiento al mandatario norteamericano.

“El hemisferio occidental es fundamental para la seguridad de Estados Unidos. En este nuevo cargo, podré aprovechar las alianzas y la experiencia en seguridad nacional que forjé durante los últimos meses”, escribió la funcionaria.

¿Cuándo se presentará “Shield of the Americas”?

El anuncio oficial y los detalles del pacto regional tomarán forma este 7 de marzo durante la Cumbre del Escudo de las Américas. El encuentro ocurrirá en el club de golf de Trump en Doral, Florida.

Según confirmaron distintos medios estadounidenses como The Hill y NBC News, el evento reunirá a líderes de varios países latinoamericanos.

La lista de asistentes incluye al presidente argentino Javier Milei, junto a mandatarios y representantes de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Durante un evento policial en Nashville, Noem adelantó que Trump revelará un “gran acuerdo” en la cumbre de Florida para detallar la persecución de los carteles a nivel continental.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la reunión promoverá la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región, uniendo esfuerzos contra las bandas narcoterroristas.

¿Quién es Markwayne Mullin, el nuevo jefe nominado del DHS?

Tras el despido de Noem, Trump nominó a Markwayne Mullin, actual senador por Oklahoma.

El republicano fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2012, para representar al 2° Distrito Congresional de Oklahoma, según consignó The Washington Times.

Cumplió cinco mandatos antes de presentarse a las elecciones especiales de 2022 para luego ocupar la vacante en el Senado que dejó el republicano Jim Inhofe.

En noviembre de ese mismo año ganó los comicios y asumió el cargo en 2023.

