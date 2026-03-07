Marco Rubio en perfecto español con Donald Trump en Shield of the Americas en Miami: “Más que aliados, son amigos”

Donald Trump recibió este sábado en Doral, Florida, a los líderes de más de una decena de países de América Latina, un encuentro que la Casa Blanca llamó “Shield of the Americas Summit” (Cumbre del Escudo de las Américas). Tras la apertura por parte del presidente Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, agradeció en un español a los mandatarios que asistieron y elogió la labor del republicano. “El presidente dijo que lo iba a hacer y lo hizo”, dijo el político conservador de ascendencia cubana.

Shield of the Americas, los líderes latinos presentes y el plan de Trump

Organizado en Trump National Doral Miami, Trump inauguró Shield of the Americas, donde estuvieron presente los líderes de la región latinoamericana que están alineados con la políticas del presidente: por la Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura, Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Guyana, Irfaan Ali; también el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

El presidente Donald Trump habla en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Doral, Florida Mark Schiefelbein� - AP�

Trump ofreció un saludo a cada uno de los presidentes que asistieron, se dedicó a hacer un recuento de las “ofensivas para defender a Estados Unidos” que el país activó en el continente americano, donde destacó el ataque a los carteles de drogas y mencionó que el mayor distribuidor de la región es México, cuya presidenta Claudia Sheinbaum no fue invitada al encuentro. Asimismo, elogió la relación con Milei, felicitó a Kast y su próxima investidura e hizo un guiño a Bukele, que “siendo tan joven ya había logrado grandes cosas, como él”.

Rubio, en perfecto español: “Más que aliados, son amigos”

Luego tomó la palabra Rubio, que en primer lugar agradeció a Trump. “En el pasado, muchos presidentes prometieron priorizar Latinoamérica y no lo hicieron, y usted lo está haciendo en este momento, en el hemisferio. Gracias por su liderazgo atrevido. Es un honor servir en su gobierno”, dijo.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla en la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026 SAUL LOEB� - AFP�

Acto seguido y en un español fluido, el secretario de Estado expresó: “Tenemos muchos aliados y estamos muy agradecidos. Los países que están aquí representados son más que aliados, son amigos. Siempre están dispuestos a trabajar y cooperar con Estados Unidos y eso lo agradecemos. Y como usted dijo, señor presidente, estos son países con extraordinario potencial, algunos lo están cumpliendo, otros van camino".

Primera fila de izquierda a derecha: la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente Donald Trump; el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; fila de atrás de izquierda a derecha: el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente de Honduras, Nasry Asfura (no visible); y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast (parcialmente visible); posan para una foto grupal en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida Mark Schiefelbein� - AP�

Para cerrar, Rubio reforzó que Estados Unidos y los países miembros del nuevo Shield of the Americas continuarían el trabajo en conjunto para “hacer cosas muy buenas, muy importantes para esta región que van a hacer que las generaciones futuras agradezcan la labor que se hace hoy”.

Qué es “Shield of the Americas” y de qué se trata el nuevo rol de Kristi Noem

Shield of the Americas es una nueva iniciativa de seguridad regional. El proyecto busca consolidar una coalición de países de América Latina para combatir a los carteles, el narcotráfico y la migración ilegal masiva.

Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha a la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una mesa redonda en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 8 de octubre de 2025 JIM WATSON� - AFP�

Kristi Noem, quien hasta el jueves fue secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), será la responsable de coordinar las acciones internacionales para desmantelar redes criminales transnacionales.

“El hemisferio occidental es fundamental para la seguridad de Estados Unidos. En este nuevo cargo, podré aprovechar las alianzas y la experiencia en seguridad nacional que forjé durante los últimos meses”, escribió la funcionaria en X el jueves, luego de que se conociera que Trump nominó como nuevo jefe del DHS a Markwayne Mullin, actual senador por Oklahoma, cuya postulación debe ser aprobada por el Senado.