El titular de la SIDE se reunió con el director de la CIA, quien anunció que le otorgará un reconocimiento al organismo argentino

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) informó que este martes el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, tuvo una reunión privada con John Ratcliffe, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La reunión se llevó a cabo en la sede del organismo estadounidense, que se encuentra en Washington D.C..

En el comunicado publicado en la cuenta oficial de X de la SIDE, se indicó que durante el encuentro Ratcliffe comunicó formalmente que entregará un reconocimiento institucional al personal del organismo argentino de inteligencia. Según se detalló, la decisión se basó en los resultados obtenidos en reciente operaciones conjuntas, en el proceso de profesionalización que se está llevando a cabo y en la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA).

Esta reunión privada se llevó a cabo en el marco de la realización de la primera Reunión de las Américas, que también se hizo este martes en la capital de Estados Unidos, en la cual se abordaron, según se indicó, temáticas vinculadas al combate contra el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de activos. En dicho encuentro participaron representantes de la Argentina, México, Ecuador, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Panamá.

Como informó LA NACION, el titular de la SIDE es considerado un hombre de extrema confianza de la familia Caputo, especialmente de Claudio, padre del asesor presidencial Santiago Caputo. Fue desginado en su actual cargo tras la salida de Sergio Neiffert. Previamente estaba al frente de la División de Asuntos Internos (DAI), donde se encargaba de conducir investigaciones y auditorías internas sobre el desempeño de las agencias y su personal.

El director de la CIA, John Ratcliffe (AP Foto/Jacquelyn Martin) Jacquelyn Martin - AP

Por otra parte, el encuentro entre Auguadra y Ratcliffe se da en el marco de rumores sobre posibles cambios en la cúpula del organismo argentino de inteligencia como consecuencia de tensiones internas que existen en el Gobierno.

En nuevo capítulo de esas disputas internas, LA NACION indicó este martes que, tras vetar al diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro y cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, como futuro presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, el entorno de Karina Milei decidió que quien ocupará ese cargo será un diputado leal a la hermana del presidente, quien está decidida a avanzar sobre el control del organismo que aglutina a los espías.

Javier y Karina Milei y Santiago Caputo

En los últimos días, la tensión interna se recrudeció. Algunas personas dentro del Gobierno sospechan que desde la SIDE surgieron los audios y videos que expusieron el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) -que salpicó a la propia Karina Milei- y, más recientemente, el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus viajes a Nueva York y Punta del Este con su familia.