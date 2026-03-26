El gobierno de Orban presenta cargos por espionaje contra un reconocido periodista de investigación

BUDAPEST.- El gobierno prorruso de Hungría presentó cargos penales contra un destacado periodista de investigación, a quien acusa de realizar actividades de espionaje en coordinación con un país extranjero, dijo un ministro el jueves.

El periodista, Szabolcs Panyi, está especializado en la cobertura de información de seguridad nacional e inteligencia y ha publicado amplios informes que detallan operaciones de influencia rusa en Hungría, así como la relación entre Moscú y el ministro húngaro de Exteriores.

Panyi niega las acusaciones, y un medio para el que escribe ha acusado al gobierno de Budapest de “recurrir a tácticas autoritarias” para desacreditar al periodista y sus hallazgos.

Szabolcs Panyi

En una grabación secreta realizada sin el conocimiento de Panyi y difundida esta semana en un formato editado por medios vinculados al gobierno, se escucha cómo el periodista habla con una fuente sobre la confirmación de un número de teléfono utilizado por el canciller húngaro, Péter Szijjártó, como parte de una investigación que llevaba a cabo sobre las comunicaciones entre Szijjártó y su homólogo ruso.

The Washington Post, citando a varios funcionarios europeos de seguridad actuales y pasados, reportó el fin de semana que Szijjártó conversaba con regularidad con el ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, durante los recesos de las reuniones del consejo de la Unión Europea para proporcionarle “informes directos sobre lo que se discutió” y posibles soluciones.

Szijjártó desmintió la información aunque reconoció que habla con Lavrov antes y después de las reuniones de ministros de Exteriores del bloque sobre su agenda y decisiones.

En una conferencia de prensa el jueves, Gergely Gulyás, jefe de gabinete del primer ministro, Viktor Orban, afirmó que el ministro de Justicia de Hungría presentó cargos contra Panyi por presunto espionaje. Según Gulyás, el reportero había “espiado contra su propio país en cooperación con un Estado extranjero”, y su papel como periodista era una “tapadera”.

Putin habla con Orban durante su reunión en el Palacio del Senado del Kremlin, en Moscú Alexander Nemenov - Pool AFP

Gulyás añadió que era “jurídicamente discutible” si las actividades del periodista equivalían a traición.

En una publicación en redes sociales el jueves, Panyi negó cualquier irregularidad y rechazó las acusaciones del gobierno húngaro de que habría compartido el número de teléfono de Szijjártó con algún país extranjero.

“Acusar a periodistas de investigación de espionaje es algo prácticamente sin precedentes en el siglo XXI para un Estado miembro de la Unión Europea. Esto es realmente algo más típico de la Rusia de Putin, Bielorrusia y regímenes similares”, señaló.

“No solo nunca he participado en espionaje, en realidad veo mi trabajo de investigación como una especie de actividad periodística de contrainteligencia" para contrarrestar las operaciones rusas, agregó.

Panyi escribe para el medio húngaro de investigación Direkt36, así como para el medio de investigación centroeuropeo VSquare, con sede en Varsovia, Polonia. En un comunicado el miércoles, antes de que se presentasen los cargos, VSquare apuntó que el gobierno de Orban había lanzado una “campaña de difamación” contra Panyi “para socavar sus hallazgos, distraer a la población y desacreditar a un reportero que revela información comprometedora”.

Propaganda contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el líder de la oposición húngara, Peter Magyar ATTILA KISBENEDEK - AFP

Para las elecciones generales del 12 de abril, Orban y su partido, Fidesz, enfrentan un desafío electoral sin precedentes en sus 16 años en el poder. Con una desventaja de dos dígitos en la mayoría de las encuestas electorales con respecto a un rival de centroderecha y prooccidental, Orban ha presentado lo que está en juego en los comicios como una cuestión existencial para Hungría, alegando que, si pierde, el país será arrastrado a la guerra de Rusia en la vecina Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aliado de Orban, ha respaldado repetidamente al primer ministro en su campaña para la reelección. Está previsto que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, visite Hungría en los días previos a las elecciones como muestra de apoyo al mandatario.

La campaña de Orban ha girado en torno a un mensaje agresivo contra Kiev y, en los últimos días, su gobierno acusó a Ucrania de movilizar a sus servicios secretos para influir en el resultado de las elecciones.

En un video publicado en redes sociales el jueves, Orban pidió que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, “retire inmediatamente a sus agentes”, pero no aportó pruebas para respaldar sus afirmaciones.

El gobierno ha desmentido las informaciones que sugieren que agencias de inteligencia rusas estarían llevando a cabo operaciones para decantar las elecciones a favor de Orban.

Agencia AP