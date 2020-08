Según el informe de arresto, el niño había golpeado a una maestra Crédito: Captura

Un niño de ocho años fue detenido en una escuela de Key West, en el estado de Florida, luego de un incidente. El intento de esposarlo y cómo lo llevan hacia el patrullero quedaron grabados en un video que tiene dos años pero que en las últimas horas se volvió viral, por lo impactante que resulta.

En las imágenes se puede oír a la policía decirle al menor: "¿Sabés a dónde vas? Vas a ir a la cárcel". Luego, el oficial le indica que se ponga de pie y que coloque las manos en un locker en el pasillo de su escuela para un cacheo. Temblando por las lágrimas, el niño pone sus manos detrás de su espalda, pero sus muñecas son tan pequeñas, que no logran ponerle las esposas.

El video que muestra la detención de un niño de 8 años en una escuela de EEUU 02:14

Video

Finalmente, el oficial le dice al niño que ponga las manos frente a él mientras lo escoltan hasta el auto policial. "Entendés que esto es muy serio, ¿no? Odio que me pongas en esta posición y que tenga que hacer esto. Lo que pasa es que cometiste un error. Ahora es el momento de que lo aprendas, crezcas a partir de él y no vuelvas a repetir el mismo error", le dice al menor un segundo oficial.

De acuerdo al Miami Herald, el informe de arresto del caso es del 14 de diciembre de 2018, e indica que la policía fue llamada a la escuela primaria Gerald Adams, después de que el niño golpeara a una maestra en el pecho. El menor fue registrado en un centro de justicia juvenil en Key West por un delito grave de agresión. Sin embargo, no se logró conocer en qué situación está el caso en la actualidad.

Debido a que las muñecas del menor eran tan pequeñas, no fue posible colocarle las esposas Crédito: Captura

Según el informe, la maestra le dijo al niño que no estaba sentado correctamente y le pidió en reiteradas ocasiones que se sentara bien, porque estaba preocupado por su seguridad. Tras no obedecer, la docente le pidió que se sentara a su lado, a lo que el niño se negó y respondió: "No me pongas las manos encima".

Luego le dijo al niño que caminara junto a ella, y mientras el menor lo hacia, le dijo: "Mi mamá te va a golpear el trasero". Finalmente, la golpeó con la mano derecha, según el reporte. De acuerdo al oficial que escribió el informe, en cuanto llegó a la escuela, vio que el niño "tenía las manos apretadas en puños y estaba en una postura como si estuviera listo para pelear".

El niño es escolado hacia el patrullero Crédito: Captura

En las últimas horas se volvió viral luego de que un abogado norteamericano de derechos civiles, Benjamin Crump, lo publicara en su cuenta de Twitter. Crump es quien representa a la familia de George Floyd, el hombre asesinado por un policía de Minnesota en mayo pasado.

"¡Increíble! La policía usó la táctica 'scared straight' con un niño de 8 años con necesidades especiales. ¡¡Mide 3.5 pies de alto y pesa 64 libras, pero pensaron que era apropiado esposarlo y enviarlo a una prisión para adultos para procesarlo! ¡Era tan pequeño que las esposas se le caían de las muñecas!", tuiteó el abogado. Rápidamente el video generó repudio en la comunidad.

"Este es un ejemplo desgarrador de cómo nuestros sistemas educativos y policiales capacitan a los niños para que sean delincuentes al tratarlos como delincuentes", dijo Crump en un comunicado. "Si es declarado culpable, el niño en este caso habría sido un delincuente condenado a los ocho años. A este niño le fallaron todos los que participaron en este horrible incidente ".

Por su parte, el jefe de policía de Key West, Sean T. Brandenburg, dijo en un comunicado el lunes que sus oficiales no hicieron nada malo. "Según el informe, se siguieron los procedimientos operativos estándar", indicó. Por otro lado, el Distrito Escolar del Condado de Monroe emitió un comunicado en el que aseguró que no comentará sobre el caso debido a una posible acción legal.