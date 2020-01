El libro de un exasesor de Donald Trump empantana el juicio político

Donald Trump Crédito: DPA

Las revelaciones de John Bolton de que el presidente tuvo un papel central en la trama ucraniana elevaron la presión sobre los republicanos para que citen a nuevos testigos

WASHINGTON.- El juicio político a Donald Trump ingresó en un terreno pantanoso luego de las revelaciones sobre el libro de John Bolton que derrumbaron el pilar central de la defensa de la Casa Blanca, y podría llegar a forzar al Senado a estirar el impeachmentmás de lo previsto.

Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump, se convirtió en el último personaje clave del escándalo Ucraniagate y el juicio político en el Congreso, luego de que The New York Times revelara que en un libro que escribió y todavía no fue publicado cuenta que el mandatario le dijo que retendría la ayuda militar a Ucrania hasta tanto el gobierno de Kiev anunciara dos investigaciones destinadas a perjudicar a sus rivales políticos y favorecer su reelección.

El relato de Bolton sobre su paso por el gobierno de Trump se transformó en una codiciada evidencia para los demócratas porque cubre un bache crucial de la acusación de la oposición: su relato pone el escándalo del Ucraniagate en el Salón Oval y ata a Trump a la movida de condicionar el respaldo al presidente Volodimir Zelenski a cambio del anuncio de las investigaciones, una de ellas destinada a perjudicar a Joe Biden, potencial rival del magnate en las presidenciales de noviembre.

La revelación elevó la presión sobre los republicanos para citar a nuevos testigos, entre ellos, Bolton, para que brinden su testimonio en el Senado. El líder republicano en la Cámara alta, Mitch McConnell, reconoció en un encuentro de la bancada republicana que la noticia había complicado el férreo bloqueo del oficialismo a la citación de nuevos testigos. El 75% de los votantes registrados en Estados Unidos cree que el Senado debería permitir que testificaran nuevos testigos, según un sondeo de la Universidad Quinnipiac.

El testimonio de Bolton tiene especial relevancia porque uno de los pilares de la defensa de la Casa Blanca es la afirmación de que Trump no retuvo la ayuda militar para presionar a Zelenski. Trump liberó esa asistencia de US$391 millones cuando estalló el escándalo, y desde entonces afirma que no hubo quid pro quo, es decir, que la ayuda no se utilizó como moneda de cambio por las investigaciones. El libro sostiene lo contrario.

La Casa Blanca, que recibió un manuscrito para verificar cualquier posible revelación que comprometiera la seguridad nacional del país, intenta impedir la publicación del libro. La semana pasada, la Casa Blanca le envió una carta al abogado de Bolton en la que afirma que ese borrador "parece contener cantidades significativas de información clasificada". Trump defenestró a Bolton en Twitter, mientras que los demócratas reclamaron que sea citado a declarar, al advertir que cualquier bloqueo a testigos privará de imparcialidad el juicio.

Trump dijo que echó a Bolton porque "si lo escuchaba, estaríamos en la Sexta Guerra Mundial a esta altura", y dijo que su libro era "desagradable y falso". Luego reiteró su rechazo a la ofensiva de los demócratas: "No importa cuántos testigos les den a los demócratas, no importa cuánta información sea dada, como las Transcripciones producidas rápidamente, nunca será suficiente para ellos. Siempre gritarán injusto. ¡La farsa del Impeachment es solo otra estafa política!", atacó Trump.

Adam Schiff, líder de la acusación de los demócratas, insistió ayer durante una nueva sesión en el Senado en la necesidad de llamar testigos.

"No hay manera de tener un juicio justo sin testigos, y cuando tenés un testigo que es tan relevante como John Bolton, que se dirige al corazón de la mala conducta más grave y atroz del presidente, que se ha ofrecido voluntariamente para testificar, rechazarlo, mirar hacia otro lado, creo que es profundamente opuesto a ser un jurado imparcial", advirtió.