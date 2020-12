El mejor vecino: pagó los servicios de 114 familias que no llegaban a fin de mes

Michael Esmond desembolsó casi US$ 8000 para ayudar a la comunidad en la que vive

En algunas ocasiones el destino golpea con todas sus fuerzas y una vez que la adversidad queda atrás, las personas salen fortalecidas, aprenden una lección. Consciente de ello, un vecino del estado de Florida, Estados Unidos, no dudó en tenderle la mano a sus vecinos que no llegaban a fin de mes y les pagó los servicios. A 114 vecinos.

Gulf Breeze es una ciudad ubicada en el Golfo de México, a 800 kilómetros al norte de Miami. Allí, por la geografía del lugar, la furia del huracán Sally se sintió con más fuerza. Varias casas perdieron sus techos y muchas personas quedaron en la ruina.

Allí vive Michael Esmond, un jubilado de 74 que ayudó a 114 vecinos de su comunidad. Mientras que distintas compañías de servicios habían emitido avisos de corte de suministro, el hombre pagó las facturas de los morosos.

Esmond aseguró en un entrevista con la CNN que sabía lo que era no poder pagar las facturas porque había vivido una situación similar de joven. "El huracán Sally nos golpeó muy fuerte y muchas personas resultaron lastimadas. Todavía hay techos rotos, que simplemente fueron cubiertos con lonas. He pasado por lo que afrontan estas personas hoy, con dificultades para pagar las facturas y criar a tres hijas", señaló el jubilado.

Ya en 2019, Esmond había colaborado con 36 familias que no podían solventar sus gastos. Este año, el número de personas ayudadas por el jubilado fue considerablemente mayor. "Este año me afecta de manera particular porque con todo el tema de la pandemia veo que la gente no puede pagar sus gastos porque no trabajo a raíz del confinamiento", afirmó.

Jubilado por edad, Esmond no ha dejado de trabajar. Junto con su familia son los dueños de un centro de spa de la zona y, a diferencia de la población que lo rodea, 2020 ha sido un buen años para su negocio.

Sobre el final de la entrevista, Esmond vinculó la proximidad de las Fiestas con la ayuda desinteresada que realizó. "Algunas personas no pueden pagar sus facturas ni llevar un plato de comida a la mesa, por eso espero que con mi colaboración, pagando algunas de las facturas de mis vecinos, pueda quitarles un poco de estrés en esta Navidad", concluyó.