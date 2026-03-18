El líder supremo de Irán Mojtaba Khamenei publicó un nuevo mensaje en redes, mientras sigue el misterio sobre su paradero

TEHERÁN.– En medio de la escalada bélica y la incertidumbre sobre su estado de salud, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, reapareció con una serie de mensajes en la red social X que buscan reafirmar el control del régimen, aunque no logran disipar las dudas sobre quién conduce realmente el país.

En su primera aparición pública desde que asumió tras la muerte de su padre, Khamenei difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.

Los mensajes publicados por el nuevo ayatollah en su cuenta de X

“Con profundo pesar, recibí la dolorosa noticia del martirio del Dr. Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y representante del Líder en ese organismo, junto con el martirio de su digno hijo y varios de sus colegas. Era un hombre de conocimiento, previsión y sabiduría. Estaba comprometido y poseía una amplia experiencia en los ámbitos político, militar, de seguridad, cultural y administrativo. Casi cinco décadas de servicio activo en distintos niveles del sistema islámico lo habían convertido en una figura eminente. Sin duda, el asesinato de una figura de tal magnitud da cuenta de su importancia y de la enemistad que los enemigos del islam albergaban hacia él. Que los adversarios del islam sepan que derramar la sangre de personas como él al pie del poderoso árbol del sistema islámico solo lo hará más fuerte. Y, sin duda, cada gota de sangre tendrá su debida retribución, que los criminales asesinos de estos mártires pronto deberán pagar”, posteó.

El cartel muestra al fallecido líder supremo de Irán Ruhollah Jomeini, observando cómo su sucesor, el difunto ayatollah Alí Khamenei, entrega la bandera nacional a su hijo y nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei. Getty Images

El mensaje, que presenta la muerte de Larijani como un acto de martirio, combina la construcción de una figura clave del régimen con una advertencia directa a sus enemigos. Cada línea apunta a reforzar la idea de que el sistema no solo resiste, sino que se fortalece ante los golpes.

Sin embargo, la contundencia del discurso contrasta con la falta de apariciones públicas del propio Khamenei. Desde que asumió, no se mostró en persona. Su primer mensaje oficial fue leído por una presentadora en la televisión estatal, sin explicaciones sobre su ausencia.

En paralelo, Israel llevó la disputa al terreno simbólico. La cuenta oficial del Estado hebreo en la red X publicó una ilustración con la consigna “¿Dónde está Mojtaba?”, en alusión al clásico juego visual, ¿Dónde está Wally?’, acompañada de la frase “¿Todavía se está escondiendo?”.

La imagen muestra una multitud en la que se busca al líder iraní, reforzando la idea de su ausencia. El mensaje, cargado de ironía, apunta a instalar la percepción de un dirigente oculto e incapaz de mostrarse en público, en un intento por erosionar su autoridad en medio de la guerra.

Las dudas crecieron en las últimas horas a partir de reportes provenientes de Kuwait. Según el diario Al-Jarida, el líder iraní habría sido trasladado de urgencia a Moscú en un operativo secreto para recibir atención médica tras resultar herido durante el ataque del 28 de febrero contra el complejo donde residía su padre en Teherán. De acuerdo con esa versión, fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece internado en un hospital dentro de un complejo presidencial.

Manifestantes portan carteles del líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, durante la marcha anual del Día de Quds, o Día de Jerusalén, en apoyo a los palestinos en Teherán, Irán, el viernes 13 de marzo de 2026. Vahid Salemi - AP

Aunque Rusia no confirmó esta información, distintas fuentes citadas por medios iraníes señalaron que Khamenei sufrió lesiones en las piernas durante aquel bombardeo y que desde entonces se mantiene en un lugar altamente protegido, con comunicaciones limitadas para evitar filtraciones sobre su ubicación.

En ese contexto, incluso surgieron dudas sobre la autoría de sus mensajes. Un dirigente del sector reformista iraní citado por medios locales sugirió que algunos de los discursos podrían haber sido redactados por el propio Larijani.

Un hombre observa una declaración televisada del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, - - AFP

La muerte de Larijani representa un golpe significativo para el régimen. Se trataba de una de sus figuras más influyentes, con trayectoria en los ámbitos militar, político y diplomático.

Su perfil combinaba experiencia en seguridad con capacidad de interlocución internacional, lo que lo convertía en una pieza clave dentro del sistema. Su ausencia, sumada a la incertidumbre sobre el estado del líder supremo, profundiza la sensación de opacidad en la conducción del poder en Teherán.