El papa León XIV volvió a criticar la política migratoria de Estados Unidos

ROMA.- Siempre con tonos moderados, estilo sobrio y sin mencionar al presidente de su país, Donald Trump, el papa León XIV volvió a criticar este martes la política migratoria de Estados Unidos, hasta lamentó “casos de violencia” y respaldó a los obispos norteamericanos que la semana pasada en una fuerte declaración denunciaron las deportaciones masivas.

Al salir de la residencia de Castelgandolfo -donde se tomó una jornada de descanso, como se ha hecho costumbre-, ante preguntas de periodistas, consideró “muy importante” la carta pastoral publicada el 12 de noviembre por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (Usccb) reunida en Baltimore, que por primera vez en años denunció las expulsiones masivas, expresó su preocupación por la situación en el país y reiteró que la seguridad nacional y la protección de la dignidad humana no son incompatibles.

“Me gustaría invitar, sobre todo a todos los católicos, pero también a las personas de buena voluntad, a escuchar atentamente lo que han dicho. Creo que debemos buscar formas de tratar a las personas con humanidad, tratándolas con la dignidad que tienen”, dijo el primer papa estadounidense, según Vatican News, el portal del Vaticano.

Pope Leo XIV spoke with journalists tonight at Castel Gandolfo, urging all people of goodwill to listen to the U.S. bishops’ call for humane treatment and respect for the dignity of every person, especially those who have lived and contributed to their communities for many years.… pic.twitter.com/m2HpYrHglo — U.S. Conference of Catholic Bishops (@USCCB) November 18, 2025

“Si alguien se encuentra en Estados Unidos ilegalmente, hay formas de hacerlo. Hay tribunales. Hay un sistema judicial. Creo que hay muchos problemas en el sistema. Nadie ha dicho que Estados Unidos deba tener las fronteras abiertas”, planteó.

“Creo que cada país tiene derecho a determinar quién, cómo y cuándo entran las personas”, sumó. No obstante, “cuando las personas llevan una buena vida, y muchas de ellas desde hace 10, 15 o 20 años... tratarlas de una manera que es, como mínimo, extremadamente irrespetuosa, y ha habido algunos casos de violencia… Los obispos han sido muy claros en lo que han dicho. Solo quiero invitar a todos los estadounidenses a que los escuchen”, aseguró.

Semanas atrás, ante otra pregunta al salir de Castelgandolfo sobre el caso de un cardenal estadounidense criticado por el ala conservadora porque iba a darle un premio a un senador conocido por su trabajo en favor de los migrantes, pero del Partido Demócrata que respalda el derecho al aborto, el papa León XIV había dicho: “Alguien que dice que está contra el aborto, pero a favor de la pena de muerte no es realmente provida. Y alguien que dice que está contra el aborto, pero está de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes no sé si es provida”.

Argentina, Uruguay y Perú

En otro orden, confirmó que desea viajar el año que viene a América latina y, como ya se adelantó, a la Argentina, Uruguay y a Perú, país que le concedió la ciudadanía ya que vivió allí la mitad de su vida sacerdotal.

Ante una pregunta, Robert Francis Prevost contestó que “por supuesto” tiene ganas de ir, y además de los tres países ya mencionados (los primeros dos, que dejó “pendientes” su predecesor), mencionó su deseo de visitar la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en México.

El Pontífice, de 70 años, explicó que en este año del Jubileo de la Esperanza todos los días tiene citas y eventos, pero que el año que viene ya irán programando poco a poco los viajes. “Encantado de viajar, el problema es planificar con todos los compromisos”, explicó, al agregar, hablando en español, que le gustaría visitar también el santuario de Fátima, en Portugal.

Al momento, el único viaje confirmado es el que emprenderá muy pronto -del 27 de noviembre al 2 de diciembre- a Turquía y Líbano, dos países que estaban en la agenda de Francisco (fallecido el 21 de abril pasado).

Un vendedor de algodón de azúcar está sentado bajo vallas publicitarias que muestran una imagen del Papa León XIV con un texto en árabe que dice "Bienaventurados los pacificadores", antes de su próxima visita, en Beirut, Líbano. (AP Photo/Hassan Ammar) Hassan Ammar� - AP�

Tenis, piscina y trabajo

Al salir de la Villa Barberini, donde se volvió una costumbre escaparse cuando puede una vez por semana, el Papa también respondió a una curiosidad de muchos: ¿cómo pasa su jornada de “descanso” de los martes allí, en la residencia de Castelgandolfo? “Un poco de deporte, un poco de lectura, un poco de trabajo... Todos los días hay correspondencia, llamadas telefónicas, ciertos asuntos que son quizás más importantes, más urgentes... Un poco de tenis, un poco de piscina”, reveló. “Creo que el ser humano debe cuidarse bien Todos deberían hacer un poco de actividad para el cuerpo y el alma, todo junto”, dijo, sonriente. “A mí me va muy bien, es una pausa en la semana que ayuda mucho”, concluyó.