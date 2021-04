El papel de Durán Barba detrás de la inesperada remontada del candidato conservador en Ecuador

CARACAS.- “Hola, Tik Tok. Lasso presidente”. Como si de un ave fénix ecuatoriana se tratase, Guillermo Lasso, de 65 años, parece otro, rejuvenecido y hasta atrevido en sus mensajes. Como si se tratara de una versión americanizada del norteamericano Joe Biden, un hombre de consenso para sacar al país de una crisis histórica provocada por la pandemia del coronavirus.

El candidato conservador pasó por muy poco a segunda vuelta (escasos 32.115 votos lo separaron del indígena Yaku Pérez), muy lejos del correísta Andrés Arauz, que lo superó por más de 1,2 millones de votos.

Lucía como un candidato derrotado, tanto que incluso parte de sus seguidores prefirieron en algún momento que fuera Pérez quien se enfrentara al elegido por Correa para traer de nuevo al país andino la revolución ciudadana pese a los escándalos de corrupción que la persiguen.

Hasta que se obró el milagro político, de la mano de un equipo multidisciplinario, con expertos políticos, especialistas en redes sociales, relaciones públicas y multimedia. Transformaron radicalmente imagen, discurso y propuesta hasta llevar a Lasso a disputar voto a voto en un final muy reñido, según las encuestas.

El candidato Guillermo Lasso durante el cierre de campaña en Quito Rodrigo Buendía - AFP

Una tarea que parecía imposible tras una primera vuelta en la que Lasso, que en 2017 rozó la victoria frente a Lenín Moreno, se estancó a mitad de la campaña, lastrado al encasillarse políticamente en la derecha ideológica, sin apertura a los distintos grupos sociales, con evidentes problemas físicos y limitado por sus ideas religiosas, cercanas al Opus Dei.

En el equipo de Lasso destaca Jaime Durán Barba, vital en su momento en la victoria electoral de Mauricio Macri. El conocido asesor ha reconstruido fondo y forma de la candidatura del exbanquero hasta llevarlo a luchar por el triunfo en la urnas del 11 próximo domingo. Se cree que está detrás del eslogan principal y de un meme histórico, que ha golpeado con fiereza a su rival: #AndrésNoMientasOtraVez.

“La estrategia parte del eslogan ´Encontrémonos´, con un concepto claro de somos todos contra Correa. Ha abierto el espectro ideológico, se ha reunido con grupos de minorías, ha moderado su discurso”, resume el analista político Matías Abad.

El peso de Correa

Otro de los éxitos de este segunda vuelta, pese a los esfuerzos del propio expresidente, es que Arauz no se ha podido despegar de la figura de Correa. La gente no vota por un “segundón”, como tantas veces se ha repetido en el último mes. Una dicotomía que resume Abad: “Arauz, sin Correa, no llegaba a segunda vuelta. Pero con Correa a su lado, no le alcanza para ganar”.

Sabedor de la trascendencia de Durán Barba, Correa no se ha ahorrado críticas contra él: “Así preparaban en 1998 el salvataje bancario. Durán Barba, actual asesor político de Lasso, era el secretario de la Administración de (el expresidente) Jamil Mahuad”.

En semejante escenario, Lasso se ha movido con la agilidad que no tiene gracias a las genialidades de Crudo Ecuador, un colectivo gurú del 2.0 que ya llevó a Xavier Hervás, abanderado de Izquierda Democrática, a cerca del 16% en primera vuelta. En su día, Crudo Ecuador hizo las delicias de la gente con sus memes críticos contra la revolución ciudadana, lo que provocó una campaña de hostigamiento desde el poder.

El rival de Lasso en las elecciones del domingo, Andrés Arauz AFP

Ataviado con zapatos y campera roja, con una muleta en su brazo derecho y al ritmo del Bad de Michael Jackson, el nuevo look del antiguo banquero, de 65 años, ha alcanzado 335.000 de likes y 4,4 millones de vistazos en Tik Tok, la red social de videos cortos, favorita entre los jóvenes y un escenario importante en el ballottage.

De esta forma, Lasso ha conseguido llegar a los jóvenes en un país donde su voto es definitivo: el 60% de los votantes tienen entre 16 y 29 años. Alrededor del 15% está todavía indeciso cuando ya se ha decretado el silencio electoral.

En todas las redes, Lasso supera ampliamente a Arauz, aunque éste lo compensa con el ejército digital de su jefe y de sus aliados políticos en el continente. El 48% del tráfico de la campaña de Arauz procede de cuentas falsas, frente al 27% de Lasso, según la investigación realizada por expertos locales.

“¡Este 11 de abril ponte tus zapatos rojos y hagamos historia juntos!”, cerró la campaña de Lasso con un video en Tik Tok al ritmo, por supuesto, de Michael Jackson.