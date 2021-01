El Pentágono deberá revelar toda la información que tenga sobre los OVNIs

El presidente Donald Trump le solicitó al organismo de defensa que informe al Congreso de los Estados Unidos todo lo que sabe al respecto Crédito: Lad Bible

1 de enero de 2021 • 14:32

A días de que Joe Biden se convierta en el 46° presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó este domingo 28 de diciembre un pedido para que el Pentágono le informe al Congreso todo lo que sabe acerca de los OVNIs. El mandatario saliente incluyó la solicitud en el proyecto de ley para un fondo de financiación para la lucha contra el coronavirus.

El Comité de Inteligencia del Senado, presidido por Marco Rubio, informó que el documento de más de 5500 hojas instruye al director del organismo y al secretario de Defensa y los máximos responsables del área a entregar un informe en el plazo de 180 días acerca del fenómeno OVNI a las comisiones del Congreso de los Estados Unidos.

Como publica Lad Bible, el informe debe incluir el detalle de las observaciones de los objetos voladores que no hayan sido identificados, junto con un análisis detallado de la información recogida del fenómeno desde distintos aspectos. Asimismo, el documento debe contener un análisis pormenorizado de datos del FBI derivados de investigaciones sobre intrusiones de datos de fenómenos aéreos no identificados en el espacio aéreo restringido de los Estados Unidos. También, se deberá entregar una evaluación sobre si esta actividad de fenómenos OVNIs puede atribuirse a adversarios extranjeros.

"La Ley de Autorización de Inteligencia recientemente promulgada incorpora el pedido del Comité de Inteligencia del Senado que requiere un informe no clasificado y de todas las fuentes sobre el fenómeno aéreo no identificado (UAP, por sus siglas en inglés). Esto se logró en la Declaración Explicativa Conjunta que acompaña al proyecto de ley ", afirmó Christopher Mellon, ex subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia y exdirector de personal del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos.

Mellon desempeñó un importantísimo papel en el desarrollo de la legislación recientemente aprobada. "En consecuencia, ahora es justo decir que la solicitud de un informe no clasificado sobre el fenómeno UAP cuenta con el apoyo de ambos partidos en ambas Cámaras del Congreso", remarcó en un correo electrónico enviado al portal The Debrief.

Sobre la importancia de la información que pueda aportar el organismo oficial, Mellon no escatimó en resaltar lo importante de esta información. "La nación tendrá por fin una base objetiva para evaluar la validez del tema y sus implicaciones para la seguridad nacional. Esta es una oportunidad extraordinaria y esperada desde hace mucho tiempo", sostuvo.