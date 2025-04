El periodista de la CNN José Levy rompió en llanto tras anunciar la muerte del papa Francisco

José Levy, el periodista de CNN en español, se encontraba en Jerusalén cuando tuvo que interrumpir la transmisión habitual para informar a los espectadores sobre la muerte del papa Francisco, el lunes 21 de abril. Totalmente conmocionado por la noticia, el corresponsal internacional no contuvo las lágrimas y rompió en llanto frente a cámara, luego del anuncio. Rápidamente, esa escena recorrió el mundo.

El máximo representante del Vaticano y de la religión católica falleció a los 88 años y su partida conmocionó a todos los fieles debido a lo repentino que fue. Según se comunicó horas más tarde, Francisco había sufrido un derrame cerebral y una posterior insuficiencia cardíaca.

José Levy se emocionó al hablar sobre su vínculo con el papa Francisco (Fuente: CNN en español)

Al momento de mencionar el hecho, Levy fue uno de los periodistas que transmitía en directo desde la versión internacional de CNN para Hispanoamérica. A las 12.52 (hora de Jerusalén), Levy comenzó con su mensaje: “Tenemos que informar del fallecimiento del papa Francisco. Esto fue a la mañana, comunicado por el cardenal Kevin Joseph Farrell”. Luego reprodujo el mensaje del Camarlengo de la Santa Sede.

Segundos después de pronunciar aquellas palabras, Levy miró fijo a la cámara y con la voz quebrada dijo: “Se fue un Padre querido por muchos y esto en un momento en el que finalizan 12 años de un pontificado, de un Papa bueno, de un Papa humano, de un Papa integrador, que intentó hacer que todos seamos hijos de Dios. En donde todos compartimos ese deseo de poder llegar a Dios, de poder llegar al Altísimo”.

“Los 12 años de su pontificado estuvieron marcados por ese intento de unir a los seres humanos, de integrar a las personas que quizás estaban excluidas de la iglesia y él luchó para poder sumarlas. Abogó por terminar con la cultura del descarte, de la exclusión. Él se oponía a algo así. El Papa estaba en sus últimas semanas, estaba muy enfermo y esto, después de que en febrero tomara la participación de algunos actos, estaba en peligro, pero él se negó a mantenerse encerrado. Quiso estar presente en el Jubileo de este 2025”, agregó.

La relación de José Levy y Francisco se remonta a 2005, cuando el entonces Jorge Bergoglio le agradeció por cubrir la muerte de Juan Pablo II (Fuente: CNN)

Después de haber sido hospitalizado durante cinco semanas, Francisco insistió en estar presente para los festejos de Pascuas en el Vaticano. El domingo 20 de abril hizo su última aparición en público, bendijo a los fieles y recorrió en el papamóvil la típica pasarela.

“Él quería vivir, quería continuar con su labor sagrada”, mencionó Levy al tiempo que cortó unos segundos su charla para limpiarse las lágrimas. “El Domingo de Resurrección estuvo en San Pedro. Fue altamente simbólico, aunque tuviera dificultades para hablar, pudo dirigirse a los presentes en el día más importante del calendario de la cristiandad”, reflexionó el periodista.

Hacia lo último, Levy detalló: “Yo tuve con él diferentes encuentros. Tuve una cierta cercanía, donde él me nombró a mí y a otras tres personas como delegados suyos en lo que se llamó ‘Pacto Humano’, para llevar así un verdadero cambio en el mundo. Precisamente tres de los nombrados éramos judíos. A pesar de eso, quería esa inclusión, quería que todos participáramos de esa labor sagrada, que es intentar un mundo mejor”.

José Levy habló sobre su vínculo con el papa Francisco

Casi 24 horas después, Levy apareció en directo para la emisión de CNN Chile y allí brindó más detalles de su vínculo con el Papa. “Puede desarrollar una relación muy especial, muy estrecha. En 2005, en este mismo lugar cubrí la muerte de Juan Pablo II y el entonces Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, me hizo llegar su agradecimiento por haber cubierto el fallecimiento de alguien tan central. Eso creó una base para poder yo dirigirme al Papa de una manera directa. En la primera vez que me vio en la Plaza de San Pedro, me reconoció y me llamó por mi nombre”, concluyó.