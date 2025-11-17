El presidente de Bolivia denunció corrupción por 15.000 millones de dólares durante el gobierno del partido de Evo Morales

LA PAZ.- El flamante presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció que en su primera semana al mando del gobierno se detectaron casos de corrupción por unos 15.000 millones de dólares cometidos durante la administración anterior, a cargo del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Todavía estamos procesando la información y en su momento presentaremos denuncias puntuales, pero lo que hemos encontrado es una cloaca con más de 15.000 millones de dólares en corrupción. Nos han robado el futuro", dijo el mandatario el domingo en una rueda de prensa desde la Casa de Gobierno.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, saluda desde el palacio de gobierno tras su ceremonia de investidura en La Paz, Bolivia, el sábado 8 de noviembre de 2025 Freddy Barragan - AP

Como ejemplo de los casos investigados, Paz mencionó la compra de radares para la lucha contra el narcotráfico valorados en 360 millones de euros “que no funcionan” e hizo referencia una “mafia” en el sector energético.

Además, el mandatario dijo que los responsables del esquema de corrupción “se fueron hace siete días después de 20 años de mala gestión”, haciendo referencia a los gobiernos de los expresidentes Evo Morales, en el cargo entre 2006 y 2019, y Luis Arce, quien gobernó de 2020 a 2025, ambos del MAS, aunque ahora peleados entre sí.

Paz también acusó a su antecesor inmediato de dejar sin recursos al Estado central. “Nos han dejado sin dinero”, sostuvo al evaluar su primera semana a cargo del país.

Corrupción en medio de la crisis

Entre los casos de corrupción detectados por sus ministros, el presidente destacó la compra de radares franceses para el control del espacio aéreo, los cuales aseguró “no han funcionado” en más de 10 años.

El mandatario señaló además que “se ha descubierto un hilo conductor de una mafia” dentro del Ministerio de Hidrocarburos, en particular entre la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), tres piezas fundamentales detrás del desabastecimiento de combustible.

Durante la noche de hoy la ANH detecto una cisterna completa contrabandeando combustibles en una zona de El Alto.

El fiscal y la policia ya se encuentran en el lugar para tomar las medidas judiciales correspondientes.

Felicito el trabajo de la titula de la ANH Margot Ayala y al… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) November 14, 2025

Paz aseguró que la nueva administración descubrió una red de desvíos de combustibles que operaba en entre las tres partes. El presidente destacó no obstante el seguimiento realizado por la ANH que permitió los primeros arrestos en este caso.

El político de centroderecha heredó una economía sumida en su peor crisis en 40 años con una aguda escasez de combustibles y una inflación acumulada hasta septiembre de 18,33% respecto de similar periodo del año anterior. En tanto, la cotización del dólar en el mercado paralelo más que duplicaba el cambio oficial.

El senador Rodrigo Paz saluda a sus partidarios en La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025 Natacha Pisarenko - AP

Bolivia importa cerca del 60% de la nafta y casi el 90% del diésel que consume, lo que le demanda anualmente al Estado cerca de 3000 millones de dólares, una de las mayores causas del déficit fiscal que bordea el 10% del Producto Bruto Interno (PBI), según informes oficiales.

Paz destacó que “se está normalizando la distribución de combustibles, el precio del dólar se estabiliza y el riesgo país está bajando”.

Seguidores de Evo Morales, con un cartel contra el expresidente de Bolivia, Luis Arce AP

“Si la población me ayuda a luchar contra la corrupción, nos va a alcanzar”, aseguró además el mandatario intentando calmar las preocupaciones por el desabastecimiento.

Además, el mandatario anunció que todos los procesos económicos del Estado serán digitalizados para impedir nuevas formas de impunidad, pero advirtió que “todavía nos falta reordenar la casa”.

