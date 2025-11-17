Es oficial: el Balotaje Chile 2025 entre Jara y Kast ya tiene fecha definida

El escenario electoral chileno quedó configurado para una segunda vuelta tras los comicios generales de este domingo. La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, avanzaron al balotaje Chile 2025. El presidente Gabriel Boric confirmó los resultados y felicitó a ambos contendientes por su paso a la siguiente etapa.

Cuándo será la segunda vuelta presidencial en Chile 2025

El Servicio Electoral de Chile confirmó la fecha para la definición de la contienda. La segunda vuelta electoral entre la representante del Partido Comunista, Jeannette Jara, y el postulante del Partido Republicano, José Antonio Kast, se realizará el próximo domingo 14 de diciembre.

El presidente chileno Boric felicita a Jara y Kast por avanzar a la segunda vuelta presidencial

Ese día, los ciudadanos chilenos volverán a las urnas para elegir al próximo mandatario del país. El presidente Gabriel Boric reconoció los resultados cuando la tendencia se volvió irreversible. “Felicito a Jeannette Jara y José Antonio Kast por su paso a segunda vuelta”, expresó el jefe de Estado.

Cómo fueron los resultados de la primera vuelta

Jeannette Jara obtuvo el 26,8% de los votos y se posicionó en el primer lugar. José Antonio Kast la siguió con un 23,9%, una diferencia de menos de tres puntos que los sondeos no anticiparon. Este margen estrecho generó un clima de euforia en la sede republicana. La victoria de Jara se percibió como semiamarga, pues su apoyo quedó por debajo del respaldo actual al gobierno.

Jeannette Jara obtuvo el 26,8% de los votos en la primera vuelta RODRIGO ARANGUA - AFP

La sorpresa de la jornada fue el independiente Franco Parisi, del Partido de la Gente, quien se ubicó tercero con el 19,7% de los sufragios. El libertario Johannes Kaiser finalizó en la cuarta posición con un 13,9%.

En el quinto lugar quedó Evelyn Matthei, candidata de la Unión Demócrata Independiente (UDI), con un desempeño del 12,5%, más débil de lo esperado. La suma de los votos de los cuatro principales candidatos de derecha y centroderecha alcanza el 70%, lo que deja a la izquierda en una clara desventaja para la votación de diciembre.

El independiente Franco Parisi fue la sorpresa de la jornada al alcanzar el 19,7% de los votos JAVIER TORRES� - AFP�

Qué resultados se esperan para el balotaje de Chile 2025

Jara enfrenta una segunda vuelta cuesta arriba. Los expertos señalan que carga con un doble lastre: su pertenencia al Partido Comunista, una fuerza que todavía genera resistencia en parte de la sociedad, y su rol como abanderada de un gobierno desgastado. El fracaso del proceso constituyente, la lentitud de la recuperación económica y la percepción de promesas incumplidas minaron su base electoral.

La seguridad y la migración irregular dominaron el debate presidencial. El país llega a las urnas en un contexto de avance del crimen organizado y un aumento de los delitos violentos. Un estudio de la consultora Ipsos de octubre reveló que un 63% de la población mencionó el crimen y la violencia entre sus principales preocupaciones.

En el plano económico, un 45% de los hogares declara que “no llega a fin de mes”, mientras que un 72% mantiene algún tipo de deuda. El desempleo también es una inquietud para el 45% de los ciudadanos. En este escenario, el discurso de mano dura de Kast encontró una fuerte resonancia entre los votantes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por María del Pilar Castillo.