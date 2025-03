El respaldo militar de EE.UU. a un vecino de Venezuela recalienta la tensión con el régimen

GEORGETOWN, Guyana.- El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtió este jueves que sería “un día muy malo” para Venezuela si atacara a su vecina Guyana en el marco de su disputa territorial por una región petrolera e insinuó el uso de la fuerza militar.

“Si atacaran a Guyana o a ExxonMobil [...] sería un día muy malo, una semana muy mala, para ellos. No terminaría bien”, dijo Rubio en una conferencia de prensa en su visita a Georgetown.

El chavismo, a través del canciller Yván Gil, no tardó en responder. “Rubio no nos sorprende. Conocemos ese viejo guion de amenazas y bravuconadas con el cual un acomplejado aspira asustar a los pueblos soberanos. Venezuela no se rinde ante intimidaciones, ni cede ante el chantaje de quienes creen que con discursos incendiarios pueden torcer la historia o arrebatar nuestros derechos históricos”, escribió en Telegram. “No permitiremos que intereses foráneos intenten reescribir la realidad sobre nuestro Esequibo. Ese territorio es y será siempre venezolano, y su recuperación se dará dentro del único marco válido: el acuerdo de Ginebra de 1966. ¡Saque sus narices de esta controversia!”, añadió.

Guyana y Venezuela mantienen una larga disputa sobre cuál país tiene derechos en el área del Esequibo, de 160.000 km2, que es objeto de un caso en curso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Washington ofreció apoyo militar al pequeño país sudamericano en medio de la disputa territorial y el aumento de las sanciones estadounidenses contra Venezuela.

La embajada estadounidense en Guyana dijo en un comunicado en la madrugada que el crucero Normandy de la Armada estadounidense y el buque patrullero Shahoud de la Fuerza de Defensa de Guyana estaban realizando ejercicios en aguas internacionales y en la Zona Económica Exclusiva de Guyana.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, se dijo por su parte “satisfecho” con el respaldo prometido por el secretario de Estado ante la amenaza venezolana.

“Estoy muy satisfecho con la garantía de Estados Unidos de salvaguardar nuestra integridad territorial y soberanía", declaró Ali en una conferencia de prensa con motivo de la visita de Rubio a Georgetown.

🚨ÚLTIMA HORA🚨El Secretario de Estado Marco Rubio @SecRubio fue firme y franco en Guyana hoy junto al Presidente Irfan Alí, al decir que habrá consecuencias si el Régimen Dictatorial de Nicolás Maduro decide aventurarse a reclamar territorios en disputa. pic.twitter.com/GXDQwLPUwE — Carlos Salazar (@calestophoto) March 27, 2025

Una década después de que el gigante petrolero ExxonMobil descubriese vastos yacimientos petroleros en la zona, este pequeño país de 800.000 habitantes y habla inglesa está a punto de convertirse el mayor productor de petróleo per cápita del mundo, superando a Qatar y Kuwait.

Un consorcio formado por Exxon, la estadounidense Hess y la china CNOOC controla toda la producción de petróleo y gas en Guyana, que este año está produciendo unos 650.000 barriles diarios.

La tensión con el régimen chavista aumentó a principios de este mes cuando Guyana señaló que una patrulla de la guardia costera venezolana ingresó a sus aguas y se acercó a un buque de producción en un bloque petrolero offshore operado por ExxonMobil.

Nicolás Maduro muestra un mapa modificado de su país con el añadido de la región guyanesa de Esequibo (Archivo) Jhonn Zerpa - Prensa Miraflores

Venezuela dijo que el buque no ingresó en aguas guyanesas, porque la delimitación de la zona marítima aún está pendiente como parte de la disputa territorial.

“Queremos trabajar con Guyana para asegurar la cooperación allí y sus garantías de seguridad”, dijo por su parte en una conferencia de prensa virtual Mauricio Claver-Carone, enviado especial de la Casa Blanca para América Latina. “Hemos visto las amenazas de Venezuela”, subrayó.

Clever-Carone aseguró que Estados Unidos considera mantener con Guyana una relación similar a la que tiene con naciones del Golfo Pérsico que albergan tropas estadounidenses.

