El rey Carlos III viajará en visita oficial a Estados Unidos a finales de abril

El rey Carlos III viajará a Estados Unidos a fines de abril en una visita oficial, según anunció el Palacio de Buckingham, en una decisión que genera cuestionamientos al coincidir con la guerra en Medio Oriente y en medio de las tensiones entre Washington y Londres.

Sin embargo, con la visita del monarca el gobierno británico espera contribuir a reparar las relaciones con Trump, deterioradas por la guerra con Irán.

Carlos y su esposa, la reina Camila, arribarán Estados Unidos en un viaje planeado desde hace tiempo para conmemorar el aniversario 250 de la independencia de ese país.

“El programa de sus Majestades celebrará los vínculos históricos y la relación bilateral moderna entre el Reino Unido y Estados Unidos”, destacaron desde el Palacio de Buckingham, al agregar que el viaje se realiza por recomendación del gobierno británico.

Por su parte, el Palacio de Buckingham precisó que las fechas exactas de la visita serán informadas más adelante y confirmó que, tras su paso por Washington, los monarcas se trasladarán a Bermudas, en lo que será el primer viaje del rey a un territorio de ultramar desde su coronación en 2022.

Rey Carlos III de Inglaterra junto al presidente de EE.UU., Donald Trump Agencia AFP

El presidente Donald Trump, quien ha manifestado su admiración por la familia real, aseguró a mediados de marzo estar “ansioso” por recibir al monarca.

El presidente republicano dijo que la visita del rey y la reina comenzaría el 27 de abril con una cena de gala en la Casa Blanca al día siguiente. “Estoy deseando pasar tiempo con el rey, a quien respeto enormemente”, escribió en Truth Social. “¡Será FANTÁSTICO!”, festejó Trump.

Será la primera visita de Estado de un monarca británico desde 2007, cuando la madre deCarlos, la reina Isabel, realizó el que fue el cuarto viaje de este tipo a Estados Unidos de su reinado.

La visita se da en plena guerra en Medio Oriente, iniciada el 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, con impacto en la economía global.

En paralelo, Trump mantiene una relación tensa con el primer ministro británico, Keir Starmer, al que acusa de haber apoyado tímidamente a su aliado estadounidense. “No estamos tratando con Winston Churchill”, lanzó a comienzos de marzo, en alusión al rol del Reino Unido en el conflicto.

Según una encuesta de YouGov publicada la semana pasada, el 49% de los británicos se opone a la visita. La iniciativa también generó rechazo en sectores del Parlamento: el líder liberal demócrata, Ed Davey, sostuvo que ese honor “no debería concederse a alguien que insulta y daña” al Reino Unido “de manera repetida”.

Trump ya había sido recibido en visita oficial en el Reino Unido en septiembre pasado, por segunda vez.

Agencias AP, AFP y Reuters