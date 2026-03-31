Francia impide el paso de aviones militares hacia Israel y desata la furia de Trump
París no permitió que Tel Aviv utilizara su espacio aéreo para transportar armas estadounidenses
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WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, reprochó el martes a Francia ser “muy poco útil” en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras suma otro conflicto con un mandatario europeo y acumula frustraciones con sus aliados por no hacer más para apoyar el esfuerzo bélico norteamericano.
"Francia no autorizó que aviones con suministros militares dirigidos a Israel sobrevolaran su territorio. ¡Francia ha sido MUY POCO ÚTIL frente al ‘Carnicero de Irán’, que fue eliminado exitosamente!“, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “¡Estados Unidos lo RECORDARÁ!!!”, añadió el magnate.
La agencia Reuters informó que Francia no permitió que Israel utilizara su espacio aéreo para transportar armas estadounidenses destinadas a ser usadas en la guerra en Medio Oriente, en base a las declaraciones de un diplomático occidental y dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Las fuentes señalaron que la negativa, ocurrida durante el fin de semana, fue la primera vez que Francia tomó una medida de este tipo desde el inicio del conflicto en Irán.
El Ejército francés había dicho previamente que Francia permitió que la Fuerza Aérea estadounidense utilizara la base de Istres en el sur francés, porque tenía garantías de que solo aterrizarían ahí aviones no involucrados en llevar a cabo ataques.
Ni la presidencia francesa ni el ministerio de Asuntos Exteriores estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.
Italia negó el permiso
El reclamo a Francia es sólo el último de los conflictos del mandatario norteamericano con pares europeos a raíz de la guerra en Irán.
En un llamativo gesto de una de los principales aliados del magnate en el viejo continente, el gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se negó a dar permiso para que activos militares estadounidenses utilicen la base aérea de Sigonella en Sicilia para una operación vinculada a la ofensiva en Medio Oriente, según dijo el martes un funcionario con conocimiento del asunto, confirmando un reporte de la prensa local.
La negativa se emitió hace unos días y se refería a aeronaves norteamericanos, incluidos bombarderos, que se suponía debían aterrizar en la base antes de continuar hacia su destino, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.
Según el medio italiano Corriere della Sera, el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Italia, Luciano Portolano, fue informado sobre un plan de vuelo según el cual algunos aviones de combate estadounidenses iban a aterrizar en Sigonella para luego volver a despegar hacia Medio Oriente. Sin embargo, Washington no había pedido autorización ni consultado a las máximas autoridades italianas sobre el plan de vuelo, incluso cuando los aviones ya se encontraban en camino.
Según las primeras verificaciones, no se trataba de vuelos normales o logísticos, por lo tanto, no estaban incluidos en el tratado vigente con Italia.
“En relación con las informaciones de prensa sobre el uso de bases militares, reiteramos que Italia actúa en pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes y de las directivas del gobierno expresadas en el Parlamento”, indicó el martes el gobierno italiano en un comunicado.
“No se han reportado problemas críticos ni fricciones con socios internacionales. Las relaciones con Estados Unidos, en particular, son sólidas y se basan en una cooperación plena y leal”, insistieron las autoridades.
España, la más crítica de la guerra
Ya un día antes, funcionarios informaron que España había cerrado su espacio aéreo a los aviones norteamericano implicados en el conflicto, que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha calificado de ilegal, temeraria e injusta.
Madrid ya había señalado que Estados Unidos no podía utilizar las bases militares operadas conjuntamente en la guerra. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo el lunes que la misma lógica se aplicaba al uso del espacio aéreo español.
“Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al Ejército americano y a las fuerzas americanas y por lo tanto ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán", dijo Robles a periodistas.
Trump apunta contra Reino Unido
Tras ambas negativas, el mandatario norteamericano volvió a expresar su frustración el martes en otra publicación en redes sociales, en la que señalaba a los aliados europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como poco colaborativos en la guerra que ya lleva un mes, poniendo de relieve las divisiones.
Trump también señaló particularmente al Reino Unido en su publicación, justo cuando el Buckingham Palace confirmó que el rey Carlos III y la reina Camila realizarán una visita de Estado a Estados Unidos a fines de abril.
“Todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por el estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, tengo una sugerencia para ustedes: Número 1, cómprenlo a Estados Unidos, tenemos de sobra, y Número 2, reúnan un poco de valentía tardía, vayan al estrecho y simplemente TÓMENLO”, escribió el magnate en Truth Social.
Agencias AP, AFP y Reuters
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