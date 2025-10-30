El Senado de Italia aprobó una reforma judicial que genera polémica y que Meloni celebró como un “hito histórico”

ROMA.- En medio de encendidas polémicas y después de tres décadas de discusiones sobre el tema, el Senado de Italia aprobó este jueves en forma definitiva una reforma de la justicia considerada “un hito histórico” por Giorgia Meloni, que, entre otras cosas, separa las carreras de jueces y fiscales.

Como se preveía, la reforma no obtuvo la mayoría de dos tercios que le habría permitido entrar en vigor de inmediato, sino que fue aprobada por 112 votos a favor, 59 en contra y nueve abstenciones.

Tanto es así que deberá convocarse un referéndum confirmatorio, que tendrá lugar el año que viene y que se convertirá en una nueva batalla entre oficialismo y oposición. Mientras que desde el gobierno de derecha consideran que la nueva reforma “le pondrá fin al uso político de la justicia, un cáncer para el país”, la oposición de centroizquierda la considera “una venganza contra las togas”, “un giro institucional para debilitar la democracia” y un “castigo para la justicia”.

“Hoy, con la cuarta y última aprobación de la reforma constitucional de la justicia, damos un paso importante hacia un sistema más eficiente, equilibrado y centrado en el ciudadano”, celebró en su X Meloni, que no dudó en definir la reforma “un hito histórico y un compromiso firme en beneficio de los italianos”.

Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini.

“El gobierno y el Parlamento han cumplido con su parte, trabajando con diligencia y visión. Ahora, la ciudadanía tendrá la oportunidad de expresarse, mediante un referéndum de confirmación”, adelantó.

“Italia continúa su camino de renovación, por el bien de la nación y de sus ciudadanos. Porque una Italia más justa es también una Italia más fuerte”, añadió.

La separación de las carreras judiciales supondría un cambio significativo en el sistema judicial, tema que se ha debatido durante décadas. Implicaría la creación de carreras con exámenes de admisión distintos y normas internas diferentes para los magistrados instructores (los fiscales que llevan a cabo las investigaciones) y los magistrados jueces (los jueces que dictan sentencia). Fiel reflejo de la alta sensibilidad del tema, la última votación en la Cámara de Diputados sobre esta reforma, en septiembre, terminó en una trifulca entre los diputados de la mayoría y la oposición.

Reacciones

Este jueves, si bien nadie llegó a las manos, cuando llegó la aprobación desde las bancadas de la oposición senadores del Partido Democrático, del Movimiento Cinco Estrellas y de Alianza Verdes e Izquierda protestaron levantando pancartas donde se leía “No a los plenos poderes”.

En la bancada de centroderecha, en cambio, estallaron aplausos y hasta hubo festejos en la cercana Piazza Navona donde referentes de Forza Italia exhibieron una gigantografía del expremier y magnate, Silvio Berlusconi -que falleció en junio de 2023-, que siempre fue considerado un “perseguido de parte de togas rojas” y cuyo sueño era esta reforma de la justicia.

El Senado italiano ALBERTO PIZZOLI - AFP

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, que adelantó que el referéndum podría tener lugar entre marzo y abril próximo, habló de una “victoria de la democracia”.

Adriano Galliani, senador de Forza Italia, dirigente deportivo y amigo de Berlusconi, no ocultó su emoción: “Mis pensamientos están en el cielo. Desde arriba nos ve y se alegra. Es un día dedicado a los sentimientos”, dijo. “Ahora tenemos que trabajar para el referéndum”, sumó.

Entrevistado por el diario La Repubblica, el magistrado Gherardo Colombo, exfiscal de la operación anticorrupción Manos Limpias de mediados de la década del 90, consideró a la reforma de la justicia “peligrosa” porque “tiende a limitar la independencia y la autonomía de la magistratura y mina las condiciones esenciales para los derechos de todos”.

La Asociación Nación de la Magistratura (ANM) ya adelantó que se movilizará para el “no” a la reforma en el referéndum confirmativo. Ya tiene el eslogan preparado para la campaña: “es justo decir que no” a la reforma, que Colombo consideró más que correcto. “Los ciudadanos constituyen el punto central de este no a la reforma porque son sus derechos los que serían menos tutelados por la invasión del poder; y porque el equilibrio de las funciones de gobierno y del poder judicial es parte de la democracia”, sostuvo, al considerarse muy preocupado ante la perspectiva del sistema constitucional.

La Unión de Cámaras Penales Italianas, en cambio, se mostró exultante. Tal como informó el Corriere della Sera, su presidente, Francesco Petrelli, subrayó que “desde 1989 apoyaron firmemente la necesidad de esta iniciativa legislativa, cuyo objetivo es garantizar una justicia verdaderamente imparcial y restablecer la plena independencia y autoridad del poder judicial”. Y explicó que “la separación de las carreras no es un acto en contra de alguien, sino un paso adelante hacia un estado de derecho más equilibrado, en el que cada rama ejerce su función respetando las garantías y libertades individuales y constitucionales”.