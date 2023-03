El Senado de Uruguay dio por muerta a una exlegisladora por error e hizo un minuto de silencio

escuchar

El Senado de Uruguay realizó este martes la primera sesión del nuevo período parlamentario, con varios temas en agenda. Entre ellos un proyecto ingresado como grave y urgente para prorrogar el plazo para que los todos los productores rurales, el marco de la sequía que viene afectando al país, puedan posponer el pago de las contribuciones especiales a la seguridad social. Todo venía según lo previsto, cuando la senadora frenteamplista Liliam Kechichian pidió la palabra para realizar un anuncio: que había muerto la exlegisladora Ivonne Passada. La noticia impactó a todos y frenó las discusiones en sala. Visiblemente afectada, la vicepresidenta Beatriz Argimón recordó que Passada “hacía tiempo venía cursando una enfermedad”.

Tras ello Argimón indicó que, para los que la conocieron, Passada fue una “auténtica vocacional” de la política profesional. “Una militante de su sector, una excelente compañera de trabajo y con un rol muy destacado en la Unión Interparlamentaria”, agregó. La vicepresidenta reparó además en rol de Passada en la militancia por la “equidad entre hombres y mujeres en la sociedad uruguaya”. Acto seguido, pidió a todos los legisladores que se levantaran de sus bancas y le tributaran un minuto de silencio.

El senado de Uruguay hizo un minuto de silencio por error por Ivonne Passada

Y así se hizo. Luego de eso, varios senadores homenajearon brevemente a la exdiputada y senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP), coincidiendo en su carácter frontal, pero sincero y leal. Así lo hicieron el colorado Germán Coutinho, el nacionalista Carlos Camy y el cabildante Guido Manini Ríos.

La cuenta institucional del Senado en las redes sociales también se hizo eco del momento, dando cuenta del minuto de silencio en tributo a la exlegisladora.

Los homenajes parecían seguir hasta que Kechichian tomó nuevamente la palabra. “Estamos en un mundo de locos”, dijo. “Parece que las redes comunican cosas que no están confirmadas”, se asombró. Allí se rectificó: Passada seguía internada y la información aportada era errónea. Acto seguido, ensayó una explicación. “Yo lo lamento, porque la senadora Della Ventura me transmitió la noticia, cuando me preguntan la confirmamos, y ahora parecería que no es así”, admitió.

Según se señaló, la senadora Amanda Della Ventura vio un comentario sobre la “muerte de Passada” en una publicación de Facebook, la dio por válida y así lo transmitió. “La verdad es que no se puede vivir al ritmo de redes sociales” admitió Kechichian, que pidió que la cámara hiciera un “impasse” y se comunicara con la familia de la involucrada. “No sé qué le pase a la gente, que quieren ser los primeros en dar malas noticias”, lamentó. También habló de “borrar” todo lo sucedido en torno a la “muerte” de Passada y “esperar serenamente” la confirmación de su familia.

Así fue y el segmento en el que aparecía el “homenaje” a Passada fue eliminado del registro en el canal de YouTube del Senado aunque poco después dicho canal restableció el documento original.

Minutos más tarde, la familia de la exsenadora envió un mensaje a los legisladores en los que les precisaba, ”ante algunos malos entendidos” ocurridos en las últimas horas, que “se encuentra internada en estado grave y que está siendo acompañada por los afectos más cercanos”.

Passada transita desde hace tiempo por una enfermedad muy grave. Según supo El País, luego de una leve mejoría tuvo que ser ingresada en un CTI hace un mes, donde permanece.

