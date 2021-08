El tribunal electoral de Nicaragua inhabilita al principal partido opositor

MANAGUA.- El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua inhabilitó este viernes al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL, derecha) que encabezaba una alianza opositora contra la reelección del presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre, tras anular su personería jurídica.

El CSE ordenó “cancelar la personalidad jurídica del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL)”, indica una resolución del tribunal, leída por el secretario de actuaciones del organismo, Luis Luna, a medios oficialistas.

La revocación de la personería del partido opositor representa un nuevo asalto a la democracia del país, desde que Ortega desató en mayo pasado una razzia interminable contra dirigentes y agrupaciones opositoras, desarticulando cualquier posible obstáculo a la reelección.

En los últimos dos meses el gobierno nicaragüense arrestó a más de 30 opositores políticos, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, activistas estudiantiles, líderes del sector privado, abogados defensores y otros.

Ortega está en todas partes en su proyecto electoral, pero no así sus rivales, encarcelados o prohibidos

“Ortega y (su esposa y vicepresidenta Rosario) Murillo demostraron nuevamente que temen postularse contra cualquiera que consideren que pueda conseguir el apoyo del pueblo nicaragüense”, sostuvo este viernes el Departamento de Estado norteamericano al anunciar nuevas sanciones, la cancelación de la visa de 50 allegados del régimen.

Entre los arrestados en las últimas semanas está el excanciller Francisco Xavier Aguirre-Sacasa, de 76 años. Su familia aseguró que no sabe dónde está, si está bien de salud o si enfrenta acusaciones judiciales. “No hay detalles, no hay información, no sabemos absolutamente nada”, dijo Roberto Aguirre-Sacasa, uno de los hijos del exdiplomático y economista del Banco Mundial, abierto abierto opositor de Ortega.

“El abogado dice que no puede hacer nada porque el caso no existe”, agregó Georgie Aguirre-Sacasa, una de las hijas del detenido. Y explicó que su madre se registró como visitante de la cárcel de Chipote, en Managua, porque sospecha que podría estar ahí, pero no aparece en el listado de presos que proporcionan las autoridades.

Nicaragua celebrará elecciones generales el 7 de noviembre en medio de una crisis que comenzó con las protestas de abril de 2018, que fueron sofocadas con violencia por la policía con un saldo de 328 muertos, más de 2000 heridos y 1600 detenidos en distintos momentos.

Ortega, de 75 años, y Murillo de 70, son candidatos por su partido, el Frente Sandinista, para su tercera y primera reelección respectivamente.

Agencias AFP y AP

LA NACION