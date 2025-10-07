El video que publicó el gobierno israelí a dos años del ataque del 7 de octubre: “El día más oscuro”

REIM.- A dos años de los ataques del grupo terrorista Hamas al kibutz Kfar Aza, que desencadenaron la guerra en Medio Oriente, el gobierno israelí publicó un video en conmemoración a las víctimas. Además se realizan varios actos para recordar el aniversario y para el 16 de octubre está previsto un homenaje organizado por el Estado.

“En este mismo momento, hace dos años, Israel afrontaba el día más oscuro de su historia. El 7 de octubre, los yihadistas palestinos de Hamas invadieron nuestra tierra, asesinando, quemando y secuestrando a hombres, mujeres y niños inocentes. Dos años después, recordamos el 7 de octubre: recordamos a las víctimas, oramos por el regreso de los rehenes que aún permanecen retenidos en Gaza y nos mantenemos unidos contra el terrorismo. Hay que desmantelar a Hamas para poner fin a esta guerra. Seguimos comprometidos con nuestros valores, ahora más que nunca. La luz se elevará sobre la oscuridad”, expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y adjuntó el video en el que se recopilaron escenas del ataque e imágenes de reencuentros de rehenes con sus familiares.

Por su parte, a las 06:29 (de Israel), hora del ataque de Hamas, de este martes, familiares de los fallecidos en el festival Nova guardaron un minuto de silencio en el lugar por las más de 370 personas que murieron.

Otra ceremonia especial está prevista en la noche en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde cada semana se organizan manifestaciones para pedir la liberación de los cautivos, que será transmitida por cadenas de televisión. Desde el Estado no llevarán adelante ningún evento conmemorativo porque según el calendario judío no es el aniversario.

Según informó el medio local The Times of Israel, manifestantes se congregaron este martes frente a las casas de ministros y legisladores para exigir un acuerdo sobre rehenes y el fin de la guerra en Gaza. “No hemos olvidado el abandono”, señalaron.

Este lunes, muchos israelíes habían acudido al lugar donde se realizó el festival musical para recibir el 7 de octubre conmemorando a las víctimas. “Fue un incidente muy difícil y enorme. Pero queremos vivir y, a pesar de todo, continuar con nuestras vidas, recordando a aquellos que estuvieron aquí y que, por desgracia, ya no están con nosotros”, aseguró a la AFP Elad Gancz, un profesor, mientras lloraba.

Donald Trump es un mediador en la guerra en Medio Oriente en busca de una tregua Evan Vucci - AP

El ataque causó la muerte de 1219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes. Hamas llevó a 251 rehenes a Gaza, de los cuales 47 siguen cautivos, incluidos 25 que, según el ejército israelí, han muerto.

En tanto, la ofensiva israelí en represalia en Gaza no dio tregua y causó al menos 67.160 muertos, en su mayor parte civiles, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamas, consideradas fiables por la ONU.

Este mismo martes, las Fuerzas de Defensa de Israel activaron las sirenas en Netiv HaAsara, una comunidad israelí cerca a Gaza, por un ataque, aunque no se registraron heridos.

Con información de AFP