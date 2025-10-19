JERUSALÉN.- El acuerdo de paz en Medio Oriente que lleva poco más de una semana pende de un frágil hilo. Israel acusa a Hamas de violar el alto al fuego en la Franja de Gaza, pero el grupo terrorista asegura que es al revés. Según el Ejército israelí, este domingo a primera hora sus tropas fueron atacadas por milicianos de Hamas y que dos de sus soldados murieron allí. En tanto, la agencia de protección civil local dijo que una serie de ataques aéreos israelíes en el territorio mató al menos a 33 personas durante esta jornada.

De acuerdo a la denuncia de las autoridades de Israel, los terroristas dispararon contra las tropas en puntos de la ciudad de Rafah. El mayor Yaniv Kula, de 26 años, y el sargento jefe Itay Yavetz, de 21 años, “cayeron durante combates en el sur de la Franja de Gaza”, se indicó en un comunicado. Hamas, en cambio, sostuvo que desde hace meses no tiene comunicación con sus unidades restantes en ese lugar y que “no somos responsables de ningún incidente que ocurra en esas áreas”.

Israel bombardea a Gaza y acusa a Hamas de violar el acuerdo de paz Rizek Abdeljawad� - XinHua�

En las últimas horas, el Ejército de Israel señaló que había atacado docenas de lo que llamó objetivos de Hamas. Una agresión aérea israelí en una cafetería improvisada en la ciudad de Zawaida en el centro de Gaza mató al menos a seis palestinos, según el Ministerio de Salud local, parte del gobierno dirigido por Hamas. Otro ataque mató al menos a dos personas cerca del club de fútbol Al-Ahly en el campo de refugiados de Nuseirat, agregaron los funcionarios. El ataque alcanzó una tienda y dejó ocho heridos, afirmó el Hospital Al-Awda.

“De conformidad con la directiva de la cúpula política, y tras una serie de importantes ataques en respuesta a las violaciones de Hamas, las Fuerzas de Defensa de Israel FDI comenzaron a aplicar nuevamente el alto el fuego de conformidad con los términos del acuerdo. Responderán con firmeza a cualquier violación del mismo”, advirtieron.

⭕️ In accordance with the directive of the political echelon, and following a series of significant strikes in response to Hamas’ violations, the IDF has begun the renewed enforcement of the ceasefire, in line with the terms of the agreement.



The IDF will continue to uphold the… — Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército tomar “acciones contundentes” contra cualquier violación del alto al fuego, pero no amenazó con volver a la guerra. Después de este anuncio, un responsable de seguridad del Estado hebreo dijo a la agencia AFP que Israel suspendió este domingo el traslado de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza “hasta nuevo aviso debido a la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamas”.

Con información de las agencias AFP y DPA