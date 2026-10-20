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Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: encuestas, final de las campañas para el balotaje y el minuto a minuto

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, se enfrentán en las urnas este domingo 25 de octubre; qué dicen las encuestas

Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro pelean la presidencia en las elecciones de Brasil 2026
Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro pelean la presidencia en las elecciones de Brasil 2026

Los cruces en el debate

Desde el comienzo del cara a cara, ambos candidatos tuvieron intercambios. Uno de los más llamativos se dio por las acusaciones que se hicieron respecto a investigaciones judiciales contra familiares: por un lado, Lula se refirió a la condena a cuatro años de cárcel de Eduardo Bolsonaro -hermano de Flavio y quien está refugiado en Washington- y, por el otro, el candidato opositor mencionó las denuncias contra Lulinha, hijo del actual presidente, por presunto tráfico de influencias.

En esta línea, Lula arremetió contra Bolsonaro y declaró: “Ustedes están en los Estados Unidos tramando contra Brasil”. Luego, insistió en la condena a Eduardo Bolsonaro y a los vínculos de su familia con el presidente norteamericano Donald Trump.

Ambos candidatos apuntaron contra las investigaciones judiciales contra sus familiares
Ambos candidatos apuntaron contra las investigaciones judiciales contra sus familiaresNELSON ALMEIDA - AFP

Así fue el primer debate presidencial entre Lula y Bolsonaro antes del balotaje

SAO PAULO.- Los candidatos a la presidencia de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro se enfrentaron este domingo en un intenso debate a una semana del balotaje que definirá al próximo mandatario. El primer cara a cara se dio tras una jornada de movilizaciones de la derecha y la izquierda, incluidos actos en el mar.

Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, venció la primera vuelta del 4 de octubre con 47% de los votos, frente a 45% del izquierdista Lula.

Los resultados de la primera vuelta

Flavio Bolsonaro lideró los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil de este domingo 4 de octubre, por delante del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Con el 99,58 escrutado, el candidato del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47,12% de los votos, mientras que el referente del Partido de los Trabajadores (PT) reunió el 45,06%.

Los centros de votación cerraron a las 17, en el horario oficial de Brasilia, y comenzó el recuento mediante el sistema de urnas electrónicas. Más de 158 millones de brasileños estaban habilitados para votar en una jornada que llegó precedida por encuestas ajustadas entre los dos principales candidatos.

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