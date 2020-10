Trump anunció el pasado viernes que estaba contagiado y luego fue trasladado a un hospital por una caída en sus niveles de oxígeno Fuente: Archivo

En este episodio, Julieta Nassau, Juan Landaburu y Rafael Mathus Ruiz repasan la semana de Donald Trump a partir del tuit en el que informó que se había contagiado coronavirus y que incluyó una estadía de tres noches en el hospital militar Walter Reed, en medio de una fuerte confusión sobre su verdadero estado de salud. A partir de esta "sorpresa de octubre" -un hecho que irrumpe en plena campaña durante la recta final hacia las elecciones presidenciales-, analizan el impacto sobre la imagen del presidente y de su contrincante, Joe Biden, que debieron adaptar sus planes ante este nuevo escenario.

Por otro lado, con el analista internacional Brian Winter, editor jefe de Americas Quarterly y vicepresidente de Americas Society/Council of the Americas, hablan sobre el discurso de Trump frente a la pandemia y lo comparan a otros líderes que transitaron la enfermedad, como Jair Bolsonaro y Boris Johnson.

