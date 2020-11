Elecciones EE.UU.: revelan que Donald Trump está pensando en postularse en 2024

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se va después de hablar durante un mitin Make America Great Again en el Aeropuerto Ejecutivo Miami-Opa Locka en Opa Locka, Florida, el 2 de noviembre de 2020 Fuente: AFP

Aunque todavía no admitió oficialmente su derrota contra Joe Biden, el presidente saliente, Donald Trump, ya mira de cara al futuro y está planeando postularse para la próxima carrera electoral en 2024, según informaron dos fuentes cercanas al mandatario a Axios.

La decisión indicaría que Trump comprende que ha perdido las elecciones contra su rival demócrata incluso cuando sigue insistiendo falsamente en que él es el verdadero ganador, que ha habido fraude electoral y que su equipo luchará hasta el final en los tribunales.

La Vigesimosegunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1951, establece un límite de dos mandatos al presidente de la nación, aunque no necesariamente deben ser consecutivos. Franklin Delano Roosevelt, el trigésimo segundo presidente desde 1933 hasta su muerte en 1945, ha sido el único en ganar cuatro elecciones presidenciales en esa nación y, por lo tanto, en servir por más de dos mandatos.

Con el resultado de esta elección, Trump se convirtió en el quinto presidente de Estados Unidos en no conseguir un segundo mandato, después de Herbert C. Hoovert, Gerald Ford (aunque no había sido elegido en las urnas), Jimmy Carter y George H.W. Bush.

A pesar de haber caído frente al exvicepresidente Biden, Trump ha demostrado que aún conserva un gran apoyo entre los votantes republicanos, ya que consiguió más de 71 millones de votos. Esto ha generado temor en los asesores de los republicanos que probablemente se postularán en 2024 dada la extraordinaria influencia que aún mantiene el presidente.

Según los analistas, incluso cuatro años después de dejar el cargo, Trump podría seguir siendo formidable en una primaria republicana. Ese solo hecho podría congelar las ambiciones, la recaudación de fondos y la dotación de personal de los candidatos individuales, y del Comité Nacional Republicano en su búsqueda de reagruparse y avanzar más allá de Trump, informó Axios.

