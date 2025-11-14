Los chilenos definen a su próximo presidente este domingo 16 de noviembre y aquellos ciudadanos que residen en la Argentina y desean saber cómo votar para presidente, podrán hacerlo si siguen una serie de pasos para sufragar en esta jornada electoral decisiva.

Los chilenos eligen presidente este domingo RODRIGO ARANGUA� - AFP�

Este domingo, además del máximo cargo del Poder Ejecutivo, se renueva la totalidad de las 155 bancas de la cámara de diputados y 23 de los 50 escaños del Senado. Según las previsiones oficiales, hay 15 millones de votantes en condiciones de asistir a las urnas.

Elecciones en Chile: cómo votar desde la Argentina para presidente

De acuerdo a la información oficial del consulado chileno, en estos comicios podrán sufragar los chilenos mayores de 18 años que tengan su domicilio electoral en el extranjero. El voto es presencial y voluntario, y solo se aplica para la elección presidencial y eventual segunda votación presidencial.

Según consta en el cronograma electoral, el domingo 16 de noviembre, en el extranjero, funcionan en los horarios indicados para cada ciudad y país que determine el Consejo Directivo del Servicio Electoral.

Quienes residen fuera del país, podrán recibir información sobre las elecciones consultando el consulado más cercano a su domicilio.

Claves para votar desde el exterior en las elecciones de Chile 2025

Los chilenos que voten en el extranjero, deben hacerlo de manera presencial, esto es, en un local de votación, con lápiz y cédula electoral que les sean entregadas en la Mesa Receptora de Sufragios, es decir, de la misma forma que ocurre en Chile.

¿Quiénes pueden votar desde el extranjero?

Pueden votar los electores habilitados para sufragar que estén incluidos en el padrón de electores en el extranjero determinado por el Servicio Electoral.

¿Cómo votar en el exterior?

El voto en el exterior se realiza de la misma manera que en Chile. Esto es, los chilenos que voten en el extranjero deben hacerlo de manera presencial, al concurrir al local de votación en el exterior determinado por el Servicio Electoral, y marcar su preferencia en la cédula electoral por la Mesa Receptora de Sufragios.

Revisar los datos electorales

Con el RUN (Rol Único Nacional), que es el número de identificación único para las personas físicas, ingresar a Consulta de Datos Electorales.

Los requisitos de votación para los chilenos que residen en el extranjero AFP

Quiénes son los candidatos a presidente en Chile

A continuación figuran los ocho candidatos presidenciales, con sus respectivas agrupaciones políticas o pactos, que compiten el 16 de noviembre:

Jeannette Jara (Partido Comunista/ Unidad por Chile)

José Antonio Kast (Partido Republicano)

Evelyn Matthei (Partido Unión Demócrata Independiente /Chile Vamos)

(Partido Unión Demócrata Independiente /Chile Vamos) Franco Parise Fernández (Partido de la Gente)

Marco Antonio Enriquez-Ominami Gumucio (Independiente)

Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen (Partido Nacional Libertario)

Eduardo Antonio Artes Brichetti (Independiente)

Harold Mayne-Nicholls Secul (Independiente)