Llega a Cuba un petrolero de Rusia habilitado a romper el bloqueo de EE.UU. en plena crisis energética

MOSCÚ.– Rusia dijo el lunes que un petrolero que transportaba 100.000 toneladas métricas de crudo había llegado a Cuba, y que Moscú respaldará a sus “amigos” trabajando en suministros adicionales a pesar del bloqueo a la isla por parte de Estados Unidos.

Washington cortó las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba después de derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, y el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles punitivos a cualquier otro país que enviara crudo a Cuba.

Activistas del convoy Nuestra América y funcionarios cubanos descargan ayuda humanitaria en el puerto de La Habana, el 24 de marzo de 2026 JORGE LUIS BANOS - POOL

Pero el domingo Trump expresó simpatía por la necesidad de energía del pueblo de Cuba y dijo que permitiría el envío de crudo ruso.

“No nos molesta que alguien lleve un cargamento porque lo necesitan (…) tienen que sobrevivir”, dijo a los periodistas el presidente norteamericano mientras volvía a Washington a bordo del avión presidencial.

La ayuda rusa

El Ministerio de Transporte de Rusia informó que el petrolero Anatoly Kolodkin llegó al puerto cubano de Matanzas transportando “suministros humanitarios” de aproximadamente 730.000 barriles de petróleo.

La embarcación está sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido tras la guerra en Ucrania.

El Kremlin dijo que había planteado la cuestión del petrolero durante conversaciones con Estados Unidos, pero que Rusia consideraba que tenía el deber de apoyar a sus “amigos” en Cuba.

Un hombre saca comida de un contenedor de basura para alimentar a cerdos en La Habana, Cuba, el 27 de marzo de 2026 Ramon Espinosa - AP

“Este asunto efectivamente fue planteado de antemano durante los contactos con nuestros socios estadounidenses”, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Según el presidente cubano, Miguel Díaz–Canel, la isla no había recibido un petrolero en tres meses, provocando una crisis energética en todo el país de 10 millones de habitantes.

Los apagones han sacudido a los cubanos, que ya enfrentaban años de problemas estructurales, y la falta de combustible y de recursos básicos ha paralizado hospitales y reducido drásticamente el transporte público. Funcionarios de salud señalan que la crisis ha aumentado el riesgo de mortalidad entre los pacientes con cáncer, especialmente los chicos.

Una paciente permanece de pie sobre su cama en un hospital oncológico de La Habana, Cuba, el 28 de marzo de 2026 Ramon Espinosa - AP

Según los expertos, el envío ruso podría producir alrededor de 180.000 barriles de diésel, suficiente para cubrir la demanda diaria de Cuba durante nueve o diez días.

Consultado sobre si habría nuevos envíos rusos, Peskov respondió: “En la situación desesperada en la que se encuentran hoy los cubanos, esto, por supuesto, no puede dejarnos indiferentes, por lo que seguiremos trabajando en ello”.

Datos de seguimiento marítimo de LSEG mostraron que el petrolero ruso había partido del puerto báltico ruso de Primorsk el 8 de marzo y que ahora navegaba a lo largo de la costa norte de Cuba.

La disputa geopolítica

Cuba ha estado durante décadas en el centro del tira y afloja geopolítico entre Estados Unidos y Rusia, pero el domingo Trump desestimó la idea de que permitir que el barco petrolero llegara a la isla pudiera beneficiar al presidente ruso, Vladimir Putin.

“No lo ayuda. Pierde un cargamento de petróleo, eso es todo. Si quiere hacer eso, y si otros países quieren hacerlo, no me molesta demasiado”, afirmó el mandatario norteamericano y añadió: “Prefiero dejarlo entrar, sea Rusia o cualquier otro, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todo lo demás”.

Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One, el 29 de marzo de 2026 Mark Schiefelbein - AP

En cuanto a si el envío podría permitir la continuidad del régimen comunista, Trump consideró que “no va a tener impacto” y que “Cuba está acabada”.

“Tiene un mal régimen. Tiene un liderazgo muy malo y corrupto y, reciban o no un barco con petróleo, no va a cambiar nada”, dijo el magnate a bordo del Air Force One.

Cuba se volvió dependiente de la Unión Soviética para el suministro de petróleo tras su revolución comunista en 1959, y necesita combustible pesado y diésel importados para generar electricidad.

Agencias AP y Reuters