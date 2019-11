Guido Manini Rios Crédito: Twitter

Tras la sorpresa que provocó la votación de ayer en Uruguay, muchos son los interrogantes que se desprenden para intentar comprender qué fue lo que sucedió para que el favorito opositor, Luis Lacalle Pou, se imponga por una diferencia tan ajustada. Uno de los motivos podría girar en torno al efecto negativo que tuvo el llamado del exjefe del Ejército y líder opositor Guido Manini Ríos para que los militares no votaran por el Frente Amplio.

Manini Ríos divulgó -recién iniciada la veda electoral- un mensaje en formato audiovisual dirigido a los soldados para advertirles que no votaran al candidato oficialista Daniel Martínez.

Tras la primera vuelta de octubre, Lacalle Pou, del Partido Nacional, logró reunir en una alianza electoral a todo el arco opositor, incluidos el liberal Partido Colorado y el derechista Cabildo Abierto, liderado por el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos.

Lacalle Pou dijo que no iba a hacer valoraciones sobre el contenido del video y la forma en que se expresó el senador electo por el ultraderechista Cabildo Abierto. "No puedo opinar sobre cada cosa que alguien escriba, pero obviamente que no comparto absolutamente nada", había opinado Lacalle Pour al respecto, ante el hecho que generó grandes controversias y denuncias por la violación de la veda.

Por su parte, según publicó el diario uruguayo El País, Manini Ríos sostuvo todo lo dicho en el video y agregó que sus declaraciones fueron realizadas antes de la veda, "obedeciendo a una realidad que se estaba dando". Y agregó: "No creo, además, que eso haya tenido consecuencias".

