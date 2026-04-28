Un buque con gas licuado atravesó el estrecho de Ormuz a dos meses del comienzo de la guerra

PARÍS.- Un buque repleto de gas natural licuado (GNL) atravesó el estrecho de Ormuz entre el 18 y 19 de abril, algo que no ocurría desde el cierre casi total del paso provocado por el conflicto en Medio Oriente a principios de marzo, según la consultora especializada en el seguimiento de los flujos de materias primas Kpler.

Los datos aportados indicaron que el metanero con nombre Mubaraz, controlado por la compañía petrolera nacional emiratí Adnoc Logistics & Services, salió del Golfo en abril con 132.890 metros cúbicos de GNL a bordo, a través de este paso por el que transita alrededor del 20% del comercio mundial de gas y petróleo en tiempos de paz.

El buque, de unos 290 metros de largo, cargó su mercancía en la isla de Das, Emiratos Árabes Unidos, el 2 de marzo, y apagó su transpondedor AIS a finales de marzo durante un mes, antes de volver a emitir el lunes frente a las costas de India. “Es posible que lograra cruzar el estrecho el fin de semana del 18 o 19 de abril, cuando varios buques, entre ellos siete metaneros, intentaron pasar”, aunque la fecha no está aún confirmada, indicó en una nota Charles Costerousse, analista de Kpler.

Antes del Mubaraz, el Sohar LNG había sido el único metanero que cruzó el estrecho desde el 1 de marzo. Pero navegaba sin apenas carga.

El mercado del gas natural licuado, del que Qatar es uno de los principales exportadores, es uno de los más afectados por las restricciones al tráfico en el estrecho de Ormuz, como consecuencia del conflicto iniciado el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

En otro mercado esencial para la economía mundial, el petróleo crudo, más de 70 buques cargados de esta materia prima salieron del Golfo desde el 1 de marzo, principalmente procedentes de Irán. Sumando todas las materias primas, el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se redujo en un 95% desde el inicio de las represalias iraníes por la ofensiva israelí-estadounidense.

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