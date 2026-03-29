Día 30 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este domingo 29 de marzo en su 30° día de guerra, en un contexto de constantes tensiones. Los hutíes de Yemen lanzaron dos ataques contra Israel y se suman al conflicto bélico, mientras el régimen iraní insiste con sus embates a países vecinos del Golfo Pérsico y el estado israelí redobla sus ataques contra Hezbollah en Líbano.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Los hutíes de Yemen entran a la guerra con dos ataque contra Israel.

Misiles iraníes impactaron este sábado en una ciudad del centro de Israel y dejaron al menos 11 heridos.

Israel atacó con misiles Teherán ATTA KENARE - AFP

Un ataque con misiles de Irán a una base en Arabia Saudita dañó aviones e hirió soldados de EE.UU.

dañó aviones e hirió soldados de EE.UU. La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar universidades de EE.UU. en Medio Oriente.

Otros hechos de importancia

Un buque de asalto anfibio de con Marines de Estados Unidos llegó a Medio Oriente

Tres periodistas libaneses murieron en un ataque israelí que tuvo como objetivo el vehículo en el circulaban por el sur del Líbano.

que tuvo como objetivo el vehículo en el circulaban por el sur del Líbano. A pesar de la propuesta de EE.UU, ni Israel ni Irán confirmaron que se haya abierto un canal de diálogo entre las partes.

Una columna de humo se eleva desde el lugar de un ataque en Teherán en la madrugada del 28 de marzo de 2026 ATTA KENARE - AFP

Trump extiende hasta el 6 de abril el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

El Aeropuerto de Kuwait sufrió daños “considerables” tras ataques con drones iraníes

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Irá atacó objetivos en Arabia Saudita JACK GUEZ - AFP