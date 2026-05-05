Emmanuel Macron cantó “La Bohème” junto al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián

EREVÁN.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizó este lunes una visita de estado a Armenia en donde se reunió con el primer ministro, Nikol Pashinián. Pero a pesar de las conversaciones en torno a la estabilidad energética y el acercamiento del estado armenio a Occidente, en redes sociales se viralizó el momento en que el mandatario francés cantó la reconocida canción “La Bohème”, de Charles Aznavour.

En el video registrado por una periodista francesa se lo ve a Macron con el micrófono en la mano, cantando a la par de un pianista, con quien intercambia miradas para no perder el compás de la canción.

Macron cantó en Ereván

Durante la grabación, que dura poco más de un minuto, el presidente francés demostró sus dotes como cantante al subir y bajar de tono en más de una oportunidad. Además, en el registro se observa a Pashinián tocando la batería, con una destreza más limitada que la de Macron.

La elección de la canción no fue azarosa: Charles Aznavour era de origen armenio, pero con una gran conexión con Francia, país al que emigró junto a su familia en la segunda década del siglo XX.

La presencia del mandamás galo en Armenia se dio en el marco de la octava cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que se desarrolló en esa ciudad este lunes, según informó Le Figaro.

Macron junto a Nikol Pashinián luego de la performance musical

El encuentro se centró en la seguridad regional, la estabilidad energética y el respaldo al acercamiento de Armenia a Occidente, alejándose de Rusia. Además, la cita incluyó el proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán, la guerra en Ucrania y la primera participación de Canadá.

Además de Macron y Pashinián, del cónclave en Ereván participaron el primer ministro canadiense Mark Carney, el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer, el presidente español Pedro Sánchez y varios líderes más de la Unión Europea.

El primer ministro armenio también dio rienda suelta a su vocación musical

Cuál es el origen de “La Bohème”

Se trata de una famosa canción francesa lanzada en 1965, interpretada por el cantante armenio-francés Charles Aznavour, quien la compuso junto al letrista Jacques Plante. La canción evoca con nostalgia la juventud de un pintor en el barrio parisino de Montmartre, representando la bohemia, el arte y la pobreza de esa época

A medida que avanza, la canción se vuelve un ejercicio de memoria. El narrador vuelve a esos rincones donde todo parecía posible y descubre que ya no queda casi nada de aquello. El barrio cambió, los amigos desaparecieron y el amor se desdibujó.

Esa transformación urbana alude una transformación personal más profunda: la de quien envejece y entiende que la bohemia no era solo un estilo de vida, sino una etapa muy particular de la vida.