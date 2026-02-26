Qué se sabe del ataque del régimen cubano a una lancha de EE.UU. que dejó cuatro muertos

LA HABANA.– Cuba se defenderá con “determinación” ante cualquier “agresión terrorista”, dijo este jueves el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, tras el enfrentamiento armado entre la guardia costera cubana y una lancha rápida registrada en Florida dejó al menos cuatro muertos y seis heridos a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara.

El incidente, que tuvo lugar en aguas territoriales de la isla, fue denunciado por el gobierno de La Habana como un intento de infiltración con “fines terroristas” y amenaza con agravar las ya deterioradas relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

“Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional”, escribió en X Díaz-Canel.

Según el Ministerio del Interior cubano, la embarcación –identificada con la matrícula FL7726SH– transportaba a diez personas armadas que abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad cuando se les solicitó identificación. El intercambio de disparos dejó además herido al comandante del buque cubano.

¿Quiénes iban a bordo de la embarcación?

De acuerdo con la versión oficial, los ocupantes eran "ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos que planeaban infiltrarse en territorio nacional para llevar a cabo acciones violentas".

En la lancha, indicaron las autoridades, se hallaron fusiles de asalto, pistolas, cócteles molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

La mayoría de los detenidos contaba con antecedentes por “actividades delictivas y violentas”, mientras que al menos dos figuraban en investigaciones penales vinculadas con presuntos actos de terrorismo, según el comunicado oficial.

¿Qué respondió Estados Unidos?

Desde el Caribe, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que su país no tomará como válidas las explicaciones ofrecidas por las autoridades cubanas y que llevará adelante su propia investigación. “No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que nos han dicho (Cuba), y estoy muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo ocurrido aquí”, afirmó durante una conferencia de prensa en San Cristóbal y Nieves, donde participa en la cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom).

“A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia”, añadió.

En Washington, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, confirmó que la Casa Blanca se encuentra “monitoreando” la situación, aunque reconoció que aún existen numerosos aspectos sin esclarecer. Según explicó, Rubio lo mantuvo informado sobre el episodio, pero “desconocemos muchos detalles” y existe preocupación por la gravedad potencial del incidente.

El incidente fue además politizado en el Congreso: el legislador de origen cubano Carlos Giménez reclamó una investigación exhaustiva para determinar si alguna de las víctimas tenía ciudadanía estadounidense o residencia legal.

¿Cómo reaccionó Rusia?

El Kremlin respaldó la actuación de las autoridades cubanas tras el tiroteo con una embarcación procedente de Estados Unidos y llamó a evitar una escalada del conflicto. El vocero presidencial ruso, Dmitri Peskov, afirmó que la guardia costera de la isla “hizo lo que debía hacer en esta situación”, al tiempo que instó a todas las partes a actuar con moderación frente a el aumento de las tensiones.

“No hay nada que comentar”, añadió el vocero del presidente Vladimir Putin, al señalar que, según la información difundida desde La Habana, los ciudadanos cubanos capturados tras el enfrentamiento habrían admitido que su objetivo era cometer actos terroristas. En ese sentido, insistió en que “es fundamental que todos mantengan la moderación y no permitan ninguna provocación”.

Por su parte, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova, calificó el incidente ocurrido frente a las costas cubanas como una “provocación agresiva por parte de Estados Unidos”, que tendría como objetivo agravar la situación y desencadenar un conflicto, según declaraciones recogidas por la agencia estatal TASS.

¿En qué contexto económico y energético ocurre el incidente?

El tiroteo se produce en un momento particularmente delicado para Cuba, que atraviesa una profunda crisis económica agravada por la escasez de combustible, alimentos y medicamentos, así como por apagones diarios que han impulsado un éxodo sostenido hacia el sur de Florida en los últimos años.

El sistema eléctrico de Cuba enfrenta un colapso sin precedentes, con apagones de hasta 22 horas en varias provincias (AP Photo/Ramon Espinosa)

Desde enero, Estados Unidos mantiene un bloqueo energético sobre la isla al considerar que representa una “amenaza excepcional” para su seguridad nacional. Sin embargo, horas antes del enfrentamiento, el Departamento del Tesoro había anunciado una flexibilización parcial de las restricciones a la exportación de petróleo hacia Cuba por razones humanitarias.

La medida permitirá que crudo de origen venezolano sea canalizado hacia el sector privado cubano, siempre que las transacciones no beneficien al gobierno de La Habana ni a empresas controladas por las Fuerzas Armadas. Rubio advirtió que estas licencias podrían ser revocadas si se detecta que el combustible termina en manos del aparato estatal.

¿Qué puede pasar ahora?

Mientras Washington y La Habana avanzan en investigaciones paralelas sobre lo ocurrido, el incidente añade presión a un escenario geopolítico ya tensionado por las sanciones energéticas, la crisis venezolana y el deterioro económico cubano.

La evolución de las pesquisas y las eventuales respuestas diplomáticas o judiciales podrían marcar un nuevo punto de inflexión en la conflictiva relación bilateral entre ambos países.

