Trump plantea la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba

El mandatario dijo que está negociando con el régimen

El presidente Donald Trump
El presidente Donald TrumpKenny Holston - Pool The New York Times

WASHINGTON, 27 feb (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, planteó el viernes la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba y dijo a periodistas en la Casa Blanca que el secretario de Estado Marco Rubio está tratando el asunto “a muy alto nivel”.

“El gobierno cubano está hablando con nosotros y se encuentra en serios apuros”, dijo Trump al salir de la Casa Blanca hacia Texas.

“No tienen dinero. Ahora mismo no tienen nada, pero están hablando con nosotros y quizá llevemos a cabo una toma de control amistosa de Cuba”.

Las declaraciones llegan en un momento de gran tensión entre Cuba y Estados Unidos luego del incremento de las sanciones por parte de Washington a la isla para presionar un cambio de gobierno y tras la incursión estadounidense a Venezuela y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, lo que dejó a la isla sin uno de sus principales abastecedores de petróleo.

Noticia en desarrollo

