En una victoria para Trump, Panamá toma el control de dos puertos del canal que operaba una empresa china

CIUDAD DE PANAMÁ.– Las autoridades panameñas tomaron este lunes el control de dos puertos a uno y otro extremo del canal de Panamá tras finalizar el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, según informó una fuente oficial, en un caso que ha tensado las relaciones entre Estados Unidos y China y propiciado un arbitraje internacional por parte de la compañía afectada.

Se trata de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico –en ambas entradas de la vía–, cuyo contrato declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia panameña en enero pasado.

Vista del Puerto de Balboa, en la entrada del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el 5 de febrero de 2026 MARTIN BERNETTI� - AFP�

En conferencia de prensa, el director de puertos de la Autoridad Marítima de Panamá, Max Florez, indicó que esa dependencia “tomó posesión de sus puertos y garantizará la continuidad de la operación”.

Horas antes el gobierno había ordenado la ocupación “por motivo de interés social urgente” y establecido que la misma abarcaba “todos los bienes muebles, lo cual incluye... grúas, vehículos a motor de cualquier índole, computadoras, programas, software y demás bienes de cualquier naturaleza que se encuentren dentro o fuera de las instalaciones”.

“Hemos tomado un decreto de ocupación que es un una medida legal y legítima para un periodo de transición”, agregó Florez.

Vista de la entrada administrativa del puerto de Balboa, en la Ciudad de Panamá, tomada el 12 de febrero de 2026 MARTIN BERNETTI� - AFP�

El director dijo que este mismo lunes la junta directiva de la Autoridad Marítima aprobará un plan para la operación transitoria de los puertos por hasta 18 meses hasta que se seleccione a los operadores definitivos.

El designado por el gobierno panameño para liderar el proceso de transición es Alberto Aleman Zubieta, exadministrador del canal.

La ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, garantizó que “no habrá despidos” en las dos terminales, donde trabajan unas 1200 personas.

La pulseada por el canal

El 29 de enero el máximo tribunal declaró inconstitucional la ley que había aprobado el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison, para operar esos dos puertos. La decisión también alcanzó la prórroga concedida en 2021, dejando sin sustento legal la extensión de la concesión.

El fallo se produjo tras dos demandas interpuestas ante la corte por dos abogados y por el Contralor General de la Nación.

PPC opera esas terminales desde 1997, cuando el Estado le adjudicó la concesión para administrar los puertos ubicados en las entradas del Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá.

El Puerto de Balboa en la entrada del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el 23 de febrero de 2026 MARTIN BERNETTI� - AFP�

A principios de mes, el presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo que el gobierno avanzaría para formalizar un acuerdo con APM Terminals -una subsidiaria del grupo naviero danés Maersk- para gestionar y controlar los puertos una vez que la sentencia fuera legalmente vinculante.

Mulino dijo que la empresa asumiría de manera temporal la administración de las terminales mientras se realizaba una nueva licitación.

Tras la sentencia judicial, APM Terminals dijo que estaba dispuesta a operar temporalmente las terminales de Balboa y Cristóbal para evitar cualquier impacto en el comercio regional y global.

Pero Aleman Zubieta explicó el lunes que APM estará a cargo del puerto en el Pacífico y MSC Group de la terminal en el Atlántico. MSC es una compañía de origen belga de cargueros, cruceros e infraestructura en terminales fluviales y portuarias.

Vista aérea de la terminal de Balboa, en la Ciudad de Panamá, el lunes 23 de febrero de 2026 Matias Delacroix� - AP�

Por su parte, la empresa vinculada a Hutchison ha manifestado su desacuerdo con la decisión y ha indicado que recurrirá a un arbitraje internacional para reclamar por eventuales daños o compensaciones derivadas de la terminación del contrato, sin definir montos. También amenazó con demandar a APM Terminals si opera la concesión. El grupo danés respondió que no es parte del proceso legal.

La saga en torno a los dos puertos panameños forma parte de una rivalidad creciente entre Estados Unidos y China por las rutas comerciales globales, en la que la anulación de la concesión representa un triunfo para Washington. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha presionado para limitar la influencia china en el canal -por el que transita aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial- denunciando el año pasado que Pekín estaba “dirigiendo el Canal de Panamá”.

Con anterioridad, estaba previsto que CK Hutchison vendiera los dos puertos a un consorcio que incluye a la firma de inversión estadounidense BlackRock, pero eso provocó una rápida intervención del gobierno chino, que paralizó el acuerdo.

Agencias AP, AFP y Reuters