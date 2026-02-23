Una gigantesca tormenta invernal paraliza Nueva York y golpea a toda la costa este de EE.UU.

NUEVA YORK.- Una potente tormenta de nieve azota el noreste de Estados Unidos, con fuertes nevadas y vientos, lo que ha provocado interrupciones generalizadas del transporte, la cancelación de aproximadamente 5000 vuelos, cortes de electricidad y el cierre de cientos de escuelas.

El panorama urbano de Manhattan desde Central Park, el 23 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York RYAN MURPHY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Cerca de 59 millones de personas se encuentran bajo alertas meteorológicas desde la capital Washington hasta el estado de Maine, por la tormenta invernal que puede llegar a dejar hasta 60 centímetros de nieve en algunos lugares.

La cadena CNN informa que ya han caído 45 centímetros de nieve en partes del este de Pensilvania, mientras que las nevadas más intensas se han registrado en Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts.

Winter Storm Hernando is slamming New York. Meteorologist @Paul_Goodloe has the latest on travel delays and rising snowfall totals as this system moves through the region: pic.twitter.com/O2zSD7L6u8 — The Weather Channel (@weatherchannel) February 23, 2026

Se esperan ráfagas de viento de hasta 110 km/h, lo suficientemente fuertes como para derribar árboles y cables eléctricos, añade el medio, especificando que la tormenta azotará posteriormente la costa de Canadá. Otra ola de nieve se desplazará por el noreste de Estados Unidos el miércoles, cuando se forme una zona de baja presión, la llamada “Alberta Clipper”.

Al menos 250.000 clientes se encuentran sin electricidad en el estado de Massachusetts, mientras que en Nueva Jersey los usuarios afectados superan los 130.000, según el sitio web de seguimiento poweroutage.us.

Los problemas también afectaron el transporte aéreo. Los aeropuertos regionales registraron cancelaciones y demoras generalizadas. Más de 5000 vuelos han sido cancelados, según datos del sitio FlightAware.

Un equipo de tierra descongela un avión de pasajeros de American Eagle en el Aeropuerto LaGuardia en Nueva York, el 22 de febrero de 2026 CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

La ciudad de Nueva York se encuentra paralizada este lunes, con prohibición de circulación en las vías y las escuelas cerradas, mientras sus habitantes se resguardan de la gigantesca tormenta invernal que golpea el noreste de Estados Unidos.

Los teléfonos celulares en toda la ciudad de Nueva York recibieron la noche del domingo alertas estridentes que anunciaban una prohibición de desplazamientos no urgentes en todas las calles hasta el mediodía del lunes debido a “peligrosas condiciones de ventisca”. Rhode Island y Nueva Jersey aplicaron restricciones similares.

“Sigue nevando copiosamente”, informó en un mensaje en X el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) esta mañana, cuando la cantidad de nieve acumulada alcanzaba los 38 centímetros.

Una persona utiliza un soplador de nieve para limpiar una acera durante una tormenta invernal en el distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el 23 de febrero de 2026 TIMOTHY A. CLARY� - AFP�

Entre 23 y 28 centímetros de nieve cubrieron Manhattan y Brooklyn, de acuerdo con los servicios de emergencia por lo que “hay prohibición de circulación para todos los vehículos no esenciales en las calles, autopistas y puentes de la ciudad de Nueva York".

Justo antes de las 6 hora local de hoy, en Nueva York se registró una temperatura de -2ºC, con nieve y neblina helada, según el sitio web del Servicio de Meteorología, y los rascacielos de la zona sur de Manhattan no se veían desde Brooklyn, a un kilómetro de distancia.

“La ciudad de Nueva York no se ha enfrentado a una tormenta de esta magnitud en la última década. Pedimos a los neoyorquinos que eviten cualquier viaje que no sea esencial", dijo el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Las autoridades de la ciudad de Nueva York emitieron advertencias en medio de la tormenta invernal X/@nycsanitation

Las escuelas de la ciudad de Nueva York permanecerán cerradas hoy y no habrá clases a distancia para los estudiantes. Las autoridades escolares públicas anunciaron que 13 edificios escolares estarán abiertos y se utilizarán como "centros de recepción“.

Se adelanta que va a ser imposible desplazarse mañana en Nueva York y Long Island, según la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York. Las autoridades han advertido en X que “los fuertes vientos y la intensa nevada provocarán condiciones de nieve blanca" en el sur del estado de Nueva York. El Departamento de Transporte del estado dice: “Si puede trabajar de forma remota hoy, hágalo”.

"Quédese en casa y manténgase alejado de las rutas. Si debe salir, reduzca la velocidad, manténgase alerta y #NoAmontoneElQuitanieves", escribe en otro mensaje.

Las autoridades de la ciudad de Nueva York decidieron suspender los espectáculos y eventos sociales debido a la alerta meteorológica RYAN MURPHY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Mientras tanto, trabajadores sociales se esforzaban por convencer a neoyorquinos sin hogar de que dejaran la calle para ir a refugios y centros donde podían calentarse.

Varios lugares emblemáticos e instituciones culturales anunciaron cierres el lunes, desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta el Cementerio Nacional de Arlington en Washington, D.C. Los espectáculos de Broadway se cancelaron la noche del domingo.

Muchas escuelas en Massachusetts, Rhode Island, Pensilvania, Delaware, Connecticut y Nueva Jersey también permanecerán cerradas, aunque no se prevén cierres a nivel estatal. Mientras tanto, en Washington, la alcaldesa Muriel Bowser anunció que las escuelas públicas abrirán “dos horas más tarde”.

“We got it again!” Watch the iconic moment @JimCantore sees thundersnow live in Plymouth, Massachusetts, during Winter Storm Hernando. It’s the exact same location where he experienced the rare phenomenon 11 years ago. pic.twitter.com/m6hFakMqWW — The Weather Channel (@weatherchannel) February 23, 2026

Michelle Wu, alcaldesa de Boston, en el estado de Massachusetts, ordenó el lunes el cierre de las escuelas públicas y los edificios municipales.

“Pedimos a todos que planifiquen con antelación, se mantengan seguros y abrigados, y permanezcan fuera de las carreteras”, dijo Wu.

“Lo peor está por venir”

Los meteorólogos indican que gran parte del noreste de Estados Unidos y las provincias marítimas de Canadá se verán afectadas desde el domingo por la noche hasta el lunes. Se espera que sea la tormenta del noreste más potente en casi una década para gran parte de la región, con nieve, vientos fuertes e inundaciones costeras.

El NWS pronostica entre 45 y 60 cm de nieve en la ciudad, y posiblemente hasta 70 cm en algunas zonas, así como fuertes vientos.

Algunas líneas de transporte están suspendidas en Nueva York por la tormenta invernal X/MTA

“Esperamos que las cosas cambien drásticamente aquí" al entrar en la noche, señaló el domingo el experto del servicio meteorológico Frank Pereira. “La tormenta sigue evolucionando y, a medida que lo hace, a medida que continúa fortaleciéndose y desplazándose hacia el norte, esperamos que las condiciones se deterioren rápidamente“.

Pereira añadió que la tormenta podría convertirse en un ciclón bomba, un fenómeno en el que una tormenta reduce al menos 24 milibares de presión en 24 horas.

“Esperamos que baje al menos en esa magnitud a lo largo de las próximas 24 horas”, explicó. “Creo que, cuando todo haya terminado, cumplirá con la definición de un ciclón bomba”.

Un hombre hace una pausa mientras camina por Times Square durante una tormenta de nieve, el lunes 23 de febrero de 2026, en Nueva York Seth Wenig� - AP�

"Lo peor está por venir“, advirtió el domingo la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul. “Lo que necesites, víveres, medicamentos que requieras de la farmacia, alimento para mascotas, cómpralo ahora“, pidió a la población del estado.

Los establecimientos educativos cerraron el lunes en Nueva York y la ciudad dispuso recursos y medios para ir en ayuda de las personas que necesitan un refugio, detalló Mamdani.

La tormenta llega semanas después de que esta misma región sufrió otro devastador sistema climático que causó más de 100 muertes.

Agencias AFP, ANSA y AP