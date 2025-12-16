Por qué Surinam podría ser eliminado del Mundial 2026 y qué selección latina lo reemplazaría
Los problemas legales del equipo podrían dejarlo fuera de la copa y uno de Concacaf tomaría su lugar
A menos de tres meses de que se dispute el repechaje intercontinental de la FIFA, que definirá a los dos últimos clasificados al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la selección de Surinam podría quedar fuera de la competencia debido a un conflicto legal que involucra a su federación.
Cuál es la razón por la que Surinam puede quedar fuera del Mundial 2026
La Federación Surinamesa de Fútbol (SVB) atraviesa una crisis interna que pone en riesgo la participación de su selección en el repechaje intercontinental programado para marzo de 2026, según informó Marca.
Surinam es uno de los dos representantes de la Concacaf, junto con Jamaica, que lograron avanzar a este torneo en el que participan selecciones de otras cuatro confederaciones para disputar los últimos boletos mundialistas.
El conflicto se originó cuando el Ministerio de Justicia de Surinam ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la federación, tras una demanda presentada por los grupos Oldenstam y Kurban, que perdieron las elecciones internas para dirigir el organismo.
Esta decisión generó graves consecuencias operativas, económicas y logísticas para el fútbol surinamés, al punto de provocar la renuncia del director técnico Stanley Menzo a principios de diciembre de 2025, de acuerdo con Fox Sports.
El problema se agrava porque las normas de la FIFA prohíben que las federaciones nacionales lleven sus disputas a tribunales ordinarios. De confirmarse esta violación, el máximo organismo del fútbol podría aplicar sanciones severas, incluida la suspensión o exclusión de Surinam de competiciones oficiales, lo que lo dejaría fuera del repechaje.
Qué equipo ocupará el lugar de Surinam en el repechaje de FIFA
Mientras la FIFA no emite una resolución oficial, ya circulan posibles escenarios. Medios regionales señalan que Honduras podría ocupar el lugar de Surinam, al haber sido el tercer mejor equipo de la Concacaf en el proceso eliminatorio.
Según el sorteo, Surinam debía enfrentar a Bolivia en una de las semifinales del repechaje. El ganador avanzaría a la final para medirse con Irak, en busca de un cupo al Mundial.
Otra alternativa que se analiza es que Guatemala acceda al torneo, al haber terminado tercera en el grupo donde participó Surinam. También se menciona la posibilidad de que Bolivia avance de manera directa, aunque no existe confirmación oficial sobre este escenario.
Cuándo es el repechaje intercontinental de la FIFA
De acuerdo con el sitio oficial de la FIFA, el Torneo Clasificatorio de Repechaje Intercontinental se disputará del 23 al 31 de marzo de 2026. En total, seis selecciones de distintas confederaciones competirán por dos boletos al Mundial.
Los encuentros se jugarán en Guadalajara y Monterrey, en formato de semifinales y finales.
La situación de Surinam también ha encendido alertas dentro de la Concacaf, ya que una posible exclusión afectaría la planificación deportiva y logística del torneo intercontinental.
Además, generaría incertidumbre entre las selecciones involucradas, que ya preparan sus calendarios, sedes de concentración y listas preliminares.
