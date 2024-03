Escuchar

Ivan Jones, un esquiador que practicaba el deporte en el Lake Louise ubicado en Alberta, Canadá, sufrió un accidente que podría haber terminado en tragedia. El chico de 17 años contó que su intención era realizar un truco: el “Flat Spin 360″, pero el resultado no fue el mejor. En diálogo con CNN, Jones dio detalles de cómo fue el momento que quedó capturado en imágenes y se volvió viral en las redes sociales. “Definitivamente sufrí un gran golpe que terminó en una conmoción cerebral leve. Estaba bastante dolorido”, expresó sobre las consecuencias que le dejó el accidente.

El incidente fue captado en video y obtuvo más de 26 millones de visualizaciones en las redes sociales. Tras ver las imágenes, muchos de los usuarios se preguntaron si ese había sido precisamente el objetivo o si, por lo contrario, la acrobacia realmente salió mal.

Sin embargo, en la entrevista, el esquiador aseguró que a la hora de realizar el extravagante truco, pensó que sería imposible chocar contra el telesilla, pero la realidad fue otra. Y cuando su salto llegó a una determinada altura chocó contra un telesilla en movimiento. “Cuando llegué al telesilla estaba en estado de shock así que no sentí nada”, dijo.

Su madre Mindy también estaba esquiando cuando recibió la llamada de que su hijo había chocado contra el telesilla. “Me sentí muy agradecida de verlo en persona antes de ver el video porque las imágenes son bastante horribles”, aseguró. Tras el accidente, el esquiador fue atendido por los servicios de pistas y tras una evaluación médica se vio que no tenía heridas graves, “pero podría haber sido más trágico si hubiera personas en el telesilla”, alertan desde la estación de esquí de Lake Louise.

Por su parte, Jones publicó el video en su Instagram personal con una leyenda de una sola palabra: “Ups”.

Dan Markham, portavoz de la estación, condenó este tipo de acciones por su peligrosidad y por considerar que alientan a los esquiadores y snowboarders a usar las pistas como si estuvieran en un snowpark.

“Tenemos snowparks para ese tipo de cosas. También tenemos una competición de montaña para que la gente pueda hacer cosas en un entorno seguro”, señaló Markham. No obstante, el parque no marcará este punto como peligroso o prohibido debido a que “hay varios lugares en todo el complejo donde la gente podría hacer algo así, lo que recomendamos es que no se haga”.

Alpes suizos: cinco esquiadores que estaban desaparecidos desde el sábado fueron hallados sin vida

Este lunes cinco esquiadores que se encontraban desaparecidos desde el sábado fueron encontrados muertos en los Alpes suizos. Según informó la policía, las autoridades buscan a una sexta persona y por el momento se investigan las circunstancias de su extravío. El grupo desapareció durante una excursión de esquí que partía de la ciudad alpina de Zermatt, alrededor de la montaña Tete Blanche, cerca del monte Matterhorn que se extiende a ambos lados de la frontera entre Suiza e Italia. Se trata de una popular estación de montaña famosa por el esquí que atrae a turistas de todo el mundo.

Los esquiadores tenían entre 21 y 58 años, según la misma fuente. Cinco de ellos pertenecían a una misma familia de cantón de Valais, mientras que una sexta persona es del cantón de Friburgo. Según precisaron, una tormenta que azota el sur de los Alpes y el riesgo de avalanchas impidieron que los helicópteros y los equipos de rescate se acercaran a la zona. “Las condiciones meteorológicas son actualmente muy malas, lo que dificulta mucho la respuesta de emergencia”, dijo la Policía, en el comienzo de la búsqueda.

Una tragedia similar ocurrió hace exactamente dos meses, en enero, pero en Estados Unidos, cuando una avalancha tomó por sorpresa a un grupo de esquiadores que quedaron sepultados en la nieve mientras se divertían en una estación de esquí en el estado de California.

La avalancha en las montañas de Sierra Nevada se provocó tras una intensa tormenta. Allí, más de 100 rescatistas se unieron a la búsqueda de las personas enterradas, la cual concluyó horas más tarde, con la confirmación de un muerto y tres heridos.

LA NACION

Temas CanadáEsquíVirales