Es uno de los mayores teóricos sobre las guerras justas del mundo y critica el ataque a Irán: “No tiene un fin claro y eso la hace incorrecta”

PARÍS.- Es considerado uno de los mayores teóricos de la ética y la justicia en la guerra. Michael Walzer, filósofo estadounidense, teórico de la sociedad, ha trabajado mucho también en áreas como política, democracia y equidad.

Nacido el 3 de marzo de 1935 en Nueva York, Walzer enseñó filosofía política en Harvard y en el Institute for Advanced Study de Princeton y coeditó, durante 30 años, “Dissent”, la revista de la tercera vía en Estados Unidos. Es autor, entre otros libros, de Guerras justas e injustas que reavivó la reflexión moderna sobre la ética de la guerra y sirvió de marco de lectura para la comunidad intelectual internacional durante los conflictos en Yugoslavia y Ruanda entre otros, y de Esferas de Justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad, verdadero contrapunto a la filosofía analítica estadounidense.

“Estamos ante una guerra imprudente y sin un fin claro en vista. Y eso la hace incorrecta e injusta”, dijo Walzer a LA NACION en diálogo telefónico entre Nueva York y París.

El filósofo estadounidense Michael Walzer

–Como el mayor especialista en guerra justa e injusta, ¿qué piensa de esta guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán?

–Su pregunta va al corazón del asunto. He estado tratando de escribir sobre esto, no muy exitosamente. Va a tener que escuchar una respuesta complicada. Imagine dos guerras justas, y luego quiero compararlas con lo que está pasando ahora. Supongamos que los estadounidenses o los estadounidenses y los israelíes hubieran ido a la guerra en enero, en el apogeo de las protestas dentro de Irán, y que hubieran atacado a los agentes de coerción, la guardia revolucionaria, la policía, y que hubieran establecido alguna conexión, si eso alguna vez fue posible, con organizaciones de resistencia dentro de Irán. Eso habría sido, creo, una guerra justa. He defendido guerras de ese tipo durante medio siglo, comenzando con la intervención vietnamita para derrocar al gobierno de los Jemeres Rojos en Camboya en los años 70. Ese tipo de intervención, si se hace en conexión con la resistencia interna y con la clara intención de establecer alguna versión de un Estado libre, independiente y democrático, es una guerra justa. Ahora piense en junio del año pasado cuando Israel atacó a Irán por sí solo, con Trump uniéndose solo al final. Eso fue una respuesta. Ese ataque fue una respuesta a varias décadas durante las cuales la destrucción del Estado de Israel ha sido el objetivo central de la política exterior iraní. Los iraníes no solo se han armado hasta los dientes, sino que han armado a Hezbollah y ayudaron a Hamas y a los hutíes. Esa fue una respuesta israelí a un peligro real, una amenaza real para su existencia. Bien, esas son guerras justas.

Esta imagen satelital, proporcionada por Maxar Technologies y tomada el 22 de junio de 2025, muestra una vista de cerca de los cráteres tras los ataques estadounidenses a la planta de enriquecimiento de combustible Fordow (FFEP) de Irán, al noreste de la ciudad de Qom. - - Satellite image ©2025 Maxar Tech

–¿Y en el caso que nos ocupa hoy?

–La guerra que se lanzó hace dos semanas, fue una guerra que no se coordinó con la resistencia dentro de Irán. De hecho, Trump llamó a los iraníes a salir a las calles y luego miró durante un mes mientras eran masacrados. Así que esta no fue una guerra coordinada. Y dado el grado de destrucción infligido a Irán en junio, esta no fue una guerra contra una amenaza inmediata. No es una guerra con un fin claro en vista. Trump habló de abrir el camino para que el pueblo iraní tomara el control de su propio gobierno, pero sabíamos que el pueblo iraní había sido salvajemente reprimido y en este momento no tiene la capacidad de tomar el control de su propio gobierno. Creo que Trump pensó que podría reproducir Venezuela. Podría encontrar algunas figuras algo menores en el estado iraní y en el gobierno iraní que intervinieran e hicieran un trato.

-Pero Irán no es Venezuela..

-Exacto. Cada experto iraní en Estados Unidos le decía que ese no era un escenario probable. Así que tenemos una guerra que me pareció imprudente y sin un fin claro en vista. Y eso la hace incorrecta e injusta. Y si todo saliera maravillosamente, si de repente apareciera un Estado democrático en Irán, con un gobierno iraní que decidiera que no está comprometido con la destrucción eterna de Israel, sería un éxito. En ese caso, tendría que decir que dos líderes políticos criminales, de alguna manera lograron un éxito.

–¿Pero no cree que sea el caso?

–No. Me temo que no va a suceder. Y no veo un fin justificado. No veo un fin que podamos defender.

-¿No cree que, con esos bombardeos masivos que matan a miles de civiles, tanto en Irán como en Líbano, Estados Unidos e Israel, en particular, perpetuarán el odio en la región?

-Bueno, hubo iraníes y probablemente hay iraníes que celebran.

En esta fotografía aérea distribuida por el Centro de Prensa Iraní, los dolientes cavan tumbas durante el funeral de los niños fallecidos en un presunto ataque a una escuela primaria en la provincia iraní de Hormozgan, en Minab, el 3 de marzo de 2026. - - Iranian Press Center

-Pero ahora están recibiendo las bombas en sus cabezas…

-Sí. Sí. Sí. Hasta ahora, excepto el acto criminal de bombardear… Bueno, la destrucción de la escuela de niñas fue casi con certeza un error, pero no un error que los estadounidenses estén dispuestos a admitir. El otro crimen de guerra es el ataque a instalaciones petroleras, que ha creado esta nube negra sobre ciudades iraníes, que es asesina. Pero bombardear la agencia de la islámica Guardia Revolucionaria, los edificios y bases de la Guardia Revolucionaria, eso no es en sí mismo criminal.

-Desde luego que no. Pero, ¿cómo es posible que el Congreso, los miembros del gobierno que están en desacuerdo -porque hay algunos que están en desacuerdo-, y los altos mandos militares, hayan seguido a Trump ciegamente sin oponerse?

-El régimen iraní es un régimen muy fuerte. Fue desarrollado por personas muy inteligentes y es fuerte en todos los niveles. Y esa fuerza claramente no fue entendida en Washington. Puede que haya sido entendida en Tel Aviv, pero no fue entendida en Washington.

El enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff (izq.), y el empresario Jared Kushner LUDOVIC MARIN - POOL

-El propio presidente Trump dijo hace dos días que fue a la guerra porque Jared Kushner y Steve Witkoff le dijeron que lo hiciera, lo cual es absolutamente increíble viniendo de Estados Unidos.

-Sí. Bueno, son hombres de negocios. No enviamos diplomáticos. Enviamos hombres de negocios y no creo que sea una sorpresa que hayan fracasado. Pero podría haber habido un posible acuerdo en ese momento y eso habría sido una razón para continuar con las sanciones, tratar de organizar diplomáticamente y políticamente una respuesta unificada al régimen iraní, tratar de desmantelar a los hutíes y al Hezbollah. Todo eso habría sido preferible a este ataque.

-Trump parece querer salir de esta guerra lo antes posible, contrariamente a Netanyahu. ¿Cree que el presidente es capaz de abandonar al primer ministro israelí y dejar que él resuelva el resto de la guerra solo?

-Creo que, si los estadounidenses paran las acciones, los israelíes tendrían que parar. Obviamente, podrían considerarlo una traición. La cuestión para Trump es que necesita algo que pueda llamar “una victoria”. Mucho se habla aquí [en Estados Unidos] sobre el uso de fuerzas especiales para apoderarse del uranio enriquecido que supuestamente está escondido en algún lugar de Irán. Y luego, si tuviera éxito, Trump podría decir: “Hemos ganado y nos vamos.” Es un hombre impredecible. Sé que ahora hay mucha presión sobre él por parte del Partido Republicano debido a los precios del gas, por el miedo a una guerra ampliada, dado sus promesas de terminar con la larga cadena de guerras que Estados Unidos ha librado desde la Guerra Fría.

La imagen de Trump está deteriorada entre sus propios votantes ANGELA WEISS - AFP

-Ya bastante deteriorada, ¿qué cree que pasará con la imagen de Estados Unidos en el mundo? ¿Esa imagen será aún peor después de esta guerra? ¿Podría ser irreversible?

-Si hay una victoria demócrata en noviembre y, aun más importante, en 2028, la nueva administración tendrá mucho trabajo para reconstruir la confianza en América Latina y en Europa.

-La imagen de Trump en América Latina no está tan mal. Basta ver los nuevos gobiernos en todo el continente: en la Argentina, en Chile, en Ecuador o El Salvador. Todos esos gobiernos se declaran aliados de Trump. O sea que los demócratas tendrán mucho trabajo en la región.

-Dicen que están con Trump, pero sospecho que hay mucha desconfianza y una apertura cada vez mayor para tratar con China.

-¿Le preocupan las elecciones de mitad de mandato? Porque Donald Trump repite, “bueno, ¿para qué elecciones? No necesitamos elecciones, etc., etc.”. Hay incluso quienes dicen que el gobierno estaría esperando algún tipo de atentado en el país, para justificar un estado de agitación interior que permita la anulación?

-Si hay elecciones reales, estoy bastante seguro de que los demócratas ganarán la Cámara de Representantes y tal vez incluso el Senado, aunque esto último sea poco probable. Pero estoy muy preocupado de que no haya elecciones normales, que haya esfuerzos por parte de Trump para privar de voto a un gran número de estadounidenses y para interferir en el conteo. De modo que, sí, por un lado, tengo confianza si las cosas son normales para las elecciones; por otro lado, mucha preocupación de que no haya una elección normal.

-¿Cómo se puede evitar eso?

-Los demócratas han contratado grandes grupos de los mejores abogados del país para prepararse a lo que viene. Espero que estén realmente listos y podamos esperar decisiones judiciales decentes de los tribunales inferiores. Pero también me preocupa la Corte Suprema.

–¿Alguna vez pensó en toda su vida adulta que vería a Estados Unidos gobernado por un hombre como Donald Trump?

-Pensando en algunas de las cosas que probablemente dije sobre Nixon y Reagan, sí, tiene razón, estuve equivocado. No fueron los peores. Nunca imaginé a Donald Trump gobernando este país. Nunca lo imaginé.