Una docente muerta y cuatro heridos por un ataque a cuchillazos de un alumno en Chile

SANTIAGO, Chile. Al menos una docente murió y otras cuatro personas resultaron heridas, una de gravedad, durante un ataque con arma blanca en el interior de un colegio en el norte de Chile, informó la policía.

El presidente José Antonio Kast expresó su repudio por el ataque. “Un colegio no puede ser un lugar de violencia. He instruido a las ministras de Educación y Seguridad a viajar al norte para liderar la respuesta de este grave hecho”, sostuvo el mandatario en X.

El hecho se conoció alrededor de las 10.40 hora local cuando las autoridades fueron alertadas sobre una agresión con arma blanca en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, localizado en la ciudad de Calama, en la norteña región de Antofagasta, a unos 1500 kilómetros de Santiago.

“Un alumno de cuarto año, nivel medio, habría agredido momentos antes a tres alumnos y a dos inspectoras del establecimiento”, indicaron los carabineros en un comunicado. En Chile el cuarto año corresponde al último año de la enseñanza secundaria y la última etapa antes del ingreso a la universidad.

Agregaron que “a la llegada del personal policial, el individuo fue reducido y detenido”.

El ataque, cuyas motivaciones están siendo investigadas, resultó en la muerte de una inspectora del establecimiento, de 59 años, que falleció en el lugar a raíz de las puñaladas que recibió.

Al menos otras cuatro personas resultaron heridas, un adulto y tres alumnos, y fueron trasladadas a un centro de salud.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, acompañada por su par en Educación, Maria Paz Arzola, durante le diálogo con la prensa. JAVIER TORRES - AFP

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, informó que una de las víctimas sufrió lesiones graves y su estado es crítico.

Asimismo, indicó que el agresor tiene 18 años y que el Estado interpondrá “las querellas respectivas para que se haga efectiva la responsabilidad penal” por los delitos de homicidio e intento de homicidio. El individuo, agregó, portaba además otros “elementos cortantes y tenía un gas pimienta”.

“No es aceptable que un joven ande con armas blancas al interior de un establecimiento educacional. Y por eso cada establecimiento tiene que tener la tecnología adecuada para evitar estas situaciones”, dijo la ministra en una conferencia de prensa en Santiago.

Por su parte, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, confirmó que el agresor es un alumno del recinto educativo y calificó la situación de “gravísima”.

“Este es un hecho que impacta gravemente y que afecta el alma de los calameños y calameñas, puesto que nunca había ocurrido un hecho de esta magnitud”, dijo en una entrevista con el canal local 24 horas.

La dirección del centro educativo, un tradicional colegio católico con destacada trayectoria en el norte de Chile, ordenó la evacuación total de alumnos, docentes y personal administrativo con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad escolar. Ordenó además la suspensión inmediata de las clases.

“Somos conscientes del impacto que esta tragedia genera en todas y cada una de las personas que forman parte de esta familia educativa”, expresó la escuela en un mensaje a los afectados. “Los convocamos a sobrellevar unidos esta desgracia que nos golpea y enluta”.

Familiares esperan afuera del Instituto Obispo Silva Lezaeta mientras la policía custodia la entrada luego de que un estudiante armado atacara a compañeros y maestros en Calama, norte de Chile JULIAN VALDES - AFP

El ataque del viernes es “probable que sea el hecho más grave de violencia en la educación chilena”, dijo el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar.

Aguilar señaló que desde el gremio docente hicieron diversos llamados a las autoridades para denunciar y pedir medidas concretas ante el aumento de la violencia en los centros de educación.

“Dijimos, más de una vez, que iba a llegar un momento en que ocurriera un hecho dramático, terrible, con muertes en algún colegio, porque la violencia está escalando”, expresó en un video publicado en las redes sociales.

Tanto la Policía de Investigaciones (PDI) como Carabineros se encuentran realizando diligencias en el colegio para averiguar las circunstancias de los hechos.

Los ataques armados en Chile son inusuales, aunque el país tiene un largo historial de violencia escolar y es conocido por las manifestaciones estudiantiles que a menudo terminan de forma violenta.

A finales de 2024 más de una treintena de alumnos resultó herida tras una explosión producto de la fabricación de artefactos incendiarios que iba a ser utilizados en una manifestación estudiantil en Santiago.

Asimismo, en mayo del año pasado tres estudiantes fueron heridos de bala durante un tiroteo en el interior de un colegio en la región del Bío Bío, en lo que las autoridades calificaron como la primera balacera ocurrida dentro de una escuela en Chile.

Agencias AP y AFP