Escándalo en Perú: el presidente Castillo ofreció entregar el pasaporte de su esposa en medio de versiones de fuga

En medio de un escándalo, el presidente de Perú, Pedro Castillo , afirmó este viernes que su esposa, la primera dama Lilia Paredes, está dispuesta a entregar su pasaporte en caso que la Justicia le imponga un impedimento de salida del país. Así pretendió disuadir las versiones de un supuesto intento de fuga en medio de una investigación judicial que sacude su gestión.

La cuñada del mandatario y hermana de su esposa, Yenifer Paredes, está detenida provisoriamente por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos. El mandatario afronta junto a su esposa hasta cinco investigaciones fiscales. En este marco, la Justicia llegó a allanar el Palacio de Gobierno en busca de pruebas.

Frente a la posibilidad de que la investigación escale, y ante fuertes acusaciones de la oposición, Castillo enfrentó los rumores durante un acto en Lima. “Hoy seguro se quiere montar alguna solicitud de impedimento de salida del país de mi esposa. Debo decirles que ella está dispuesta en las próximas horas a entregar su propio pasaporte para demostrar que ella no va a salir en ningún momento del país y tiene que someterse, no solo a la justicia, sino demostrar su inocencia”, expresó.

Pedro Castillo denunció intentos de desestabilización por parte de la oposición.

La mujer del presidente Castillo no tiene una investigación abierta aún, pero los fiscales anticorrupción presumen que sería miembro de una presunta organización delictiva dedicada a otorgar concesiones de obras públicas a empresas privadas a cambio de sobornos.

“De los actos de investigación y diligencias realizadas se advierte la existencia de una organización criminal dedicada a la comisión de diferentes modalidades delictivas”, sostuvo la resolución del juez de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, Raúl Justiano Romero, que autorizó el allanamiento y detención de la cuñada.

Días atrás, el operativo en Palacio de Gobierno no tuvo precedentes en la historia peruana, donde jamás la justicia había ingresado a la sede del Poder Ejecutivo para detener a una persona.

Según la investigación en curso, y las denuncias presentadas, en la organización estarían involucrados la hermana de la primera dama, Yenifer Paredes, empresarios y otros exfuncionarios del Gobierno. Castillo, sin embargo, denunció que existe una nueva “arremetida” del sistema judicial en su contra y su familia.

El allanamiento del Palacio de Gobierno de Perú no tuvo precedentes.

El mandatario, que llegó al poder proveniente de una coalición de izquierda, tiene seis investigaciones abiertas por la fiscalía, cinco de ellas por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su mandato y uno por un presumible delito del fuero civil ocurrido en 2012.

Sectores opositores han en cuestionado en duros términos la gestión de Castillo y han expresado dudas sobre su mandato al punto de llegar a alegar que tiene “incapacidad moral” para ejercer el cargo. Se trata de una figura ambigua, largamente cuestionada por los más expertos juristas del país que sin embargo sigue vigente en la Constitución de Perú.

Castillo, maestro rural y sindicalista, ya superó dos intentos parlamentarios para removerlo de su cargo. Desde su asunción en 2001, los sectores opositores lo han acusado de actos de corrupción y también de “traición a la patria”.

El mandatario consideró que enfrenta “denuncias golpistas” de fuerzas opositoras y afirmó que tras más de un año de gestión no hay ninguna prueba de corrupción en su contra.

La primera dama Lilia Paredes también compareció el mes pasado ante una comisión de investigación parlamentaria. Sin embargo, la esposa del presidente se negó a responder a los legisladores “por recomendación” de su abogado. La mujer ya había declarado ante el Ministerio Público por el mismo caso.

Pedido de prisión preventiva

La Fiscalía de Perú solicitó 36 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes, cuñada del presidente del país, Pedro Castillo, por presunta comisión de lavado de activos “y otros en agravios” contra del Estado”. Paredes, de 26 años, fue criada “como una hija” por la actual pareja presidencial, a quien ella considera casi como sus padres.

En ese sentido, el Poder Judicial realizará el domingo la audiencia de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y contra el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, según ha hecho saber la Justicia a través de Twitter,

En este momento, Paredes se encuentra con una orden de detención preventiva durante diez días. Tras el anuncio de la presentación de prisión para los próximos tres años, la acusada reiteró que está dispuesta a colaborar con la justicia, según informó el periódico ‘El Comercio’.

”En mi defensa tengo que decir que desde un inicio que se me ha hecho saber de este caso he estado colaborando con la justicia, he acudido a la Fiscalía, he acudido al Congreso y siempre he estado dispuesta a dar mis declaraciones”, aseguró de manera virtual ante la sala de apelaciones.

La cuñada del presidente cuestionó el proceso judicial y afirmó que en diez días “solamente” la han citado cuatro veces para declarar. “El resto del tiempo he estado acá y no se ha hecho tanto como el fiscal menciona. De todas formas, estoy presta siempre a colaborar”, consignó.

