Elecciones Perú 2026: qué se vota, quiénes son los candidatos y cómo funciona el sistema electoral
El país andino celebra los comicios presidenciales este domingo 12 de abril, en un contexto de alta volatilidad política; conocé todos los detalles
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Este domingo 12 de abril, Perú elegirá a su nuevo presidente. Estas elecciones se darán en un contexto de alta volatilidad política, por ello muchos peruanos quieren saber quiénes son los candidatos para las elecciones de Perú 2026.
Este período electoral se da después de la destitución de José Jerí. El ahora expresidente tuvo uno de los gobiernos más cortos de los últimos años en el país: asumió el cargo el pasado 10 de octubre de 2025 y fue destituido el 17 de febrero. Actualmente, lo están investigando por irregularidades y presuntos tráficos de influencias, en específico después del denominado “Chifagate”, en el que cámaras de seguridad de un restaurante lo escracharon reuniéndose a escondidas con un empresario chino con vínculos con el Estado.
En su lugar, José María Balcázar lidera interinamente el Ejecutivo hasta el 28 de julio, día en el que asumirá el presidente electo. Vale aclarar que la destitución de Jerí se da luego de varios presidentes que no lograron terminar su mandato. El mismo Jerí había sido designado en reemplazo de la también destituida Dina Boluarte. De hecho, Perú lleva siete presidentes en 10 años, ninguno de los cuales terminó su mandato. Para dimensionar la situación, vale recordar que el último en cumplir en tiempo y forma fue Ollanta Humala (2011-2016).
Quiénes son los candidatos a presidente en las elecciones de Perú 2026
En las elecciones presidenciales de 2026 se presentan más de 30 fórmulas, por lo que estos comicios están catalogados como uno de los que acumulan mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina.
De acuerdo al sitio oficial del Jurado Nacional de Elecciones, las fórmulas que se encontrarán en las urnas, son las siguientes:
|Partido/ Alianza
|Presidente
|1er Vicepresidente
|2do Vicepresidente
Fuerza Popular
Keiko Fujimori Higuchi
Luis Galarreta Velarde
Miguel Torres Morales
Alianza para el Progreso
César Acuña Peralta
Jessica Tumi Rivas
Alejandro Soto Reyes
Partido del Buen Gobierno
Jorge Nieto Montesinos
Susana Matute Charún
Carlos Caballero León
Un Camino Diferente
Rosario del Pilar Fernández Bazán
César Arturo Fernández Bazán
Carlos Danilo Pinillos Vinces
Partido Patriótico del Perú
Herbert Caller Gutiérrez
Rossana Elena Montes Tello
Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi
Ahora Nación
Alfonso López Chau Nava
Luis Alberto Villanueva Carbajal
Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari
Podemos Perú
José Luna Gálvez
Jaqueline Cecilia García Rodríguez
Raúl Martin Noblecilla Olaechea
Juntos por el Perú
Roberto Helbert Sánchez Palomino
Analí Márquez Huanca
Brígida Curo Bustincio
Perú Moderno
Carlos Ernesto Jaico Carranza
Miguel Elías Almenara Huayta
Liz Verónica Quispe Santos
Partido Frente de la Esperanza 2021
Luis Fernando Olivera Vega
Elizabeth León Chinchay
Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez
Partido Demócrata Unido Perú
Charlie Carrasco Salazar
María Edith Paredes Verdy
Wilbert Gabino Segovia Quin
Progresemos
Paul Davis Jaimes Blanco
Mónica Margot Guillén Tuanama
Jorge Luis Caloggero Encina
Partido Morado
Mesías Antonio Guevara Amasifuén
Heber Diomedes Cueva Escobedo
Marisol Yolanda Liñan Solis
Fe en el Perú
Álvaro de la Barra Freigeiro
Yessika Roxana Aliaga Narváez
Shellah Belén Palacios Rodríguez
Partido Democrático Somos Perú
George Patrick Forsyth Sommer
Johanna Gabriela Lozada Baldwin
Herbe Olave Ugarte
País Para Todos
Carlos Gonzalo Álvarez Loayza
María Cristina Chambizea Reyes
Diego Edgar Guevara Vivanco
Perú Acción
Francisco Diez-Canseco Távara
Roberto Diego Koster Jauregui
Clara Amelia Quispe Torres
Integridad Democrática
Wolfgang Mario Grozo Costa
Bertha Cecilia Azabache Miranda
Wellington Prada Chipayo
Partido Cívico Obras
Ricardo Pablo Belmont Cassinelli
Daniel Hugo Barragán Coloma
Dina Irene Hancco Hancco
Partido Trabajadores y Emprendedores (PTE)
Napoleón Becerra García
Winston Huaman Henriquez
Nelida Juliana Cuayla Cuayla
Alianza Electoral Venceremos
Ronald Darwin Atencio Sotomayor
Elena Carmen Rivera Huamán
Alberto Eugenio Quintanilla Chacón
Partido Político Cooperación Popular
Yonhy Lescano Ancieta
Carmela Silene Salazar Jauregui
Vanessa Rubith Lazo Valles
Partido Demócrata Federal
Armando Joaquín Massé Fernández
Virgilio Acuña Peralta
Lydia Lourdes Díaz Pablo
Partido Aprista Peruano
Pitter Enrique Valderrama Peña
María Inés Valdivia Acuña
Lucio Antonio Vásquez Sánchez
El Partido Demócrata Verde
Alex Gonzales Castillo
Maritza Sánchez Perales
Félix Medardo Murazzo Carrillo
Unidad Nacional
Roberto Enrique Chiabra León
Javier Ignacio Bedoya Denegri
Neldy Roxana Mendoza Flores
Libertad Popular
Rafael Jorge Belaunde Llosa
Pedro Álvaro Cateriano Bellido
Tania Ulrika Porles Bazalar
Partido SíCreo
Carlos Espá y Garcés-Alvear
Alejandro Santa María Silva
Melitza Melania Yanzich Villagarcia
Salvemos al Perú
Antonio Ortiz Villano
Jaime José Freundt López
Giovanna Angela Demurtas Moya
Fuerza y Libertad
Giannina Molinelli Aristondo
Gilbert Félix Violeta López
María Luz Pariona Oré
Partido Político Nacional Perú Libre
Vladimir Roy Cerrón Rojas
Flavio Cruz Mamani
Bertha Rojas López
Partido Político PRIN
Walter Gilmer Chirinos Purizaga
Julio Alberto Vega Ybáñez
Mayra Lizeth Vargas Gil
Renovación Popular
Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla
Norma Martina Yarrow Lumbreras
Jhon Iván Ramos Malpica
Avanza País - Partido de Integración Social
José Daniel Williams Zapata
Fernán Altuve-Febres Lores
Adriana Josefina Tudela Gutierrez
Partido Político Perú Primero
Mario Enrique Vizcarra Cornejo
Carlos Hernán Illanes Calderón
Judith Carla Mendoza Díaz
Primero la Gente
Marisol Pérez Tello
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Cuándo se vota para presidente en Perú
La justicia electoral peruana dispuso que las elecciones presidenciales se celebren este domingo 12 de abril.
En esa fecha, los ciudadanos habilitados para votar deben asistir a sufragar para definir al próximo mandatario, que asumirá el 28 de julio.
En vista de las preferencias del electorado, se estima que se llevará a cabo un balotaje, o segunda vuelta, el domingo 7 de junio, dado que ninguno de los postulantes superaría el 50% de los votos.
Perú transita un período de crisis marcado por la inseguridad y los casos de corrupción, por lo que la ciudadanía se mantiene escéptica de las promesas de campaña de los candidatos y, de acuerdo a los sondeos, la suma del voto en blanco, nulo e indeciso acumula más de 35%.
Cómo votar para las elecciones de Perú 2026 desde la Argentina
El consulado de Perú, en su sitio oficial, ofrece la posibilidad de consultar el lugar de votación, ingresando el número de DNI. El sistema proporcionar información sobre el local de votación y si la persona es autoridad de mesa en los comicios.
Ingresar al sitio oficial
El sistema proporciona un casillero específico para incluir los datos personales.
Completar con el DNI
Indicar el número de DNI en el casillero que lo solicita.
Consultar el local de votación
El sistema informará el lugar donde se debe sufragar e indicará si el solicitante es miembro de mesa durante los comicios presidenciales.
Los peruanos que residen en la Argentina podrán acercarse a votar para las elecciones presidenciales de 2026, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
Pueden votar en el exterior los ciudadanos peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.
Si se cumple con este requisito, se podrá ejercer el derecho al voto en el país que figure como domicilio en el DNI, a través de la oficina consular correspondiente, sin importar la distancia.
Es preciso tener en cuenta lo siguiente:
- Si el DNI registra una dirección en Perú, se deberá votar en Perú.
- Si el DNI registra una dirección en un país distinto al que reside, se deberá votar en el país que figure en el DNI.
- No es posible votar con pasaporte.
- Las mesas de votación abren de 7 a 17 horas, y el horario se rige por la hora local de cada país.
Qué se elige en las elecciones de Perú 2026
En las elecciones presidenciales de 2026 se presentan más de 30 fórmulas, por lo que estos comicios están catalogados como uno de los que acumulan mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina.
Cada espacio político presenta en su fórmula a los postulantes para presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente.
Además se eligen senadores, diputados y miembros del Parlamento Andino.
El ganador asumirá la conducción del Poder Ejecutivo el próximo 28 de julio.
Por qué se espera que haya un balotaje en Perú 2026
En vista de las preferencias del electorado, se estima que se llevará a cabo un balotaje, o segunda vuelta, el domingo 7 de junio, dado que ninguno de los postulantes superaría el 50% de los votos.
Perú transita un período de crisis marcado por la inseguridad y los casos de corrupción, por lo que la ciudadanía se mantiene escéptica de las promesas de campaña de los candidatos y, de acuerdo a los sondeos, la suma del voto en blanco, nulo e indeciso acumula más del 35%.
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