Elecciones Perú 2026: qué se vota, quiénes son los candidatos y cómo funciona el sistema electoral

Este domingo 12 de abril, Perú elegirá a su nuevo presidente. Estas elecciones se darán en un contexto de alta volatilidad política, por ello muchos peruanos quieren saber quiénes son los candidatos para las elecciones de Perú 2026.

Este período electoral se da después de la destitución de José Jerí. El ahora expresidente tuvo uno de los gobiernos más cortos de los últimos años en el país: asumió el cargo el pasado 10 de octubre de 2025 y fue destituido el 17 de febrero. Actualmente, lo están investigando por irregularidades y presuntos tráficos de influencias, en específico después del denominado “Chifagate”, en el que cámaras de seguridad de un restaurante lo escracharon reuniéndose a escondidas con un empresario chino con vínculos con el Estado.

En su lugar, José María Balcázar lidera interinamente el Ejecutivo hasta el 28 de julio, día en el que asumirá el presidente electo. Vale aclarar que la destitución de Jerí se da luego de varios presidentes que no lograron terminar su mandato. El mismo Jerí había sido designado en reemplazo de la también destituida Dina Boluarte. De hecho, Perú lleva siete presidentes en 10 años, ninguno de los cuales terminó su mandato. Para dimensionar la situación, vale recordar que el último en cumplir en tiempo y forma fue Ollanta Humala (2011-2016).

José María Balcazar cederá el cargo en julio de este año Gerardo Marin - AP

Quiénes son los candidatos a presidente en las elecciones de Perú 2026

En las elecciones presidenciales de 2026 se presentan más de 30 fórmulas, por lo que estos comicios están catalogados como uno de los que acumulan mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina.

De acuerdo al sitio oficial del Jurado Nacional de Elecciones, las fórmulas que se encontrarán en las urnas, son las siguientes:

Partido/ Alianza Presidente 1er Vicepresidente 2do Vicepresidente Fuerza Popular Keiko Fujimori Higuchi Luis Galarreta Velarde Miguel Torres Morales ​ Alianza para el Progreso César Acuña Peralta Jessica Tumi Rivas Alejandro Soto Reyes ​ Partido del Buen Gobierno Jorge Nieto Montesinos Susana Matute Charún Carlos Caballero León ​ Un Camino Diferente Rosario del Pilar Fernández Bazán César Arturo Fernández Bazán Carlos Danilo Pinillos Vinces ​ Partido Patriótico del Perú Herbert Caller Gutiérrez Rossana Elena Montes Tello Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi ​ Ahora Nación Alfonso López Chau Nava Luis Alberto Villanueva Carbajal Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari ​ Podemos Perú José Luna Gálvez Jaqueline Cecilia García Rodríguez Raúl Martin Noblecilla Olaechea ​ Juntos por el Perú Roberto Helbert Sánchez Palomino Analí Márquez Huanca Brígida Curo Bustincio ​ Perú Moderno Carlos Ernesto Jaico Carranza Miguel Elías Almenara Huayta Liz Verónica Quispe Santos ​ Partido Frente de la Esperanza 2021 Luis Fernando Olivera Vega Elizabeth León Chinchay Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez ​ Partido Demócrata Unido Perú Charlie Carrasco Salazar María Edith Paredes Verdy Wilbert Gabino Segovia Quin ​ Progresemos Paul Davis Jaimes Blanco Mónica Margot Guillén Tuanama Jorge Luis Caloggero Encina ​ Partido Morado Mesías Antonio Guevara Amasifuén Heber Diomedes Cueva Escobedo Marisol Yolanda Liñan Solis ​ Fe en el Perú Álvaro de la Barra Freigeiro Yessika Roxana Aliaga Narváez Shellah Belén Palacios Rodríguez ​ Partido Democrático Somos Perú George Patrick Forsyth Sommer Johanna Gabriela Lozada Baldwin Herbe Olave Ugarte ​ País Para Todos Carlos Gonzalo Álvarez Loayza María Cristina Chambizea Reyes Diego Edgar Guevara Vivanco ​ Perú Acción Francisco Diez-Canseco Távara Roberto Diego Koster Jauregui Clara Amelia Quispe Torres ​ Integridad Democrática Wolfgang Mario Grozo Costa Bertha Cecilia Azabache Miranda Wellington Prada Chipayo ​ Partido Cívico Obras Ricardo Pablo Belmont Cassinelli Daniel Hugo Barragán Coloma Dina Irene Hancco Hancco ​ Partido Trabajadores y Emprendedores (PTE) Napoleón Becerra García Winston Huaman Henriquez Nelida Juliana Cuayla Cuayla ​ Alianza Electoral Venceremos Ronald Darwin Atencio Sotomayor Elena Carmen Rivera Huamán Alberto Eugenio Quintanilla Chacón ​ Partido Político Cooperación Popular Yonhy Lescano Ancieta Carmela Silene Salazar Jauregui Vanessa Rubith Lazo Valles ​ Partido Demócrata Federal Armando Joaquín Massé Fernández Virgilio Acuña Peralta Lydia Lourdes Díaz Pablo ​ Partido Aprista Peruano Pitter Enrique Valderrama Peña María Inés Valdivia Acuña Lucio Antonio Vásquez Sánchez ​ El Partido Demócrata Verde Alex Gonzales Castillo Maritza Sánchez Perales Félix Medardo Murazzo Carrillo ​ Unidad Nacional Roberto Enrique Chiabra León Javier Ignacio Bedoya Denegri Neldy Roxana Mendoza Flores ​ Libertad Popular Rafael Jorge Belaunde Llosa Pedro Álvaro Cateriano Bellido Tania Ulrika Porles Bazalar ​ Partido SíCreo Carlos Espá y Garcés-Alvear Alejandro Santa María Silva Melitza Melania Yanzich Villagarcia ​ Salvemos al Perú Antonio Ortiz Villano Jaime José Freundt López Giovanna Angela Demurtas Moya ​ Fuerza y Libertad Giannina Molinelli Aristondo Gilbert Félix Violeta López María Luz Pariona Oré ​ Partido Político Nacional Perú Libre Vladimir Roy Cerrón Rojas Flavio Cruz Mamani Bertha Rojas López ​ Partido Político PRIN Walter Gilmer Chirinos Purizaga Julio Alberto Vega Ybáñez Mayra Lizeth Vargas Gil ​ Renovación Popular Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla Norma Martina Yarrow Lumbreras Jhon Iván Ramos Malpica ​ Avanza País - Partido de Integración Social José Daniel Williams Zapata Fernán Altuve-Febres Lores Adriana Josefina Tudela Gutierrez ​ Partido Político Perú Primero Mario Enrique Vizcarra Cornejo Carlos Hernán Illanes Calderón Judith Carla Mendoza Díaz ​ Primero la Gente Marisol Pérez Tello - - ​

Cuándo se vota para presidente en Perú

La justicia electoral peruana dispuso que las elecciones presidenciales se celebren este domingo 12 de abril.

En esa fecha, los ciudadanos habilitados para votar deben asistir a sufragar para definir al próximo mandatario, que asumirá el 28 de julio.

En vista de las preferencias del electorado, se estima que se llevará a cabo un balotaje, o segunda vuelta, el domingo 7 de junio, dado que ninguno de los postulantes superaría el 50% de los votos.

Perú transita un período de crisis marcado por la inseguridad y los casos de corrupción, por lo que la ciudadanía se mantiene escéptica de las promesas de campaña de los candidatos y, de acuerdo a los sondeos, la suma del voto en blanco, nulo e indeciso acumula más de 35%.

Los lugares de votación en CABA para las elecciones presidenciales en Perú Edith Cantizano (Redaccion)

Cómo votar para las elecciones de Perú 2026 desde la Argentina

El consulado de Perú, en su sitio oficial, ofrece la posibilidad de consultar el lugar de votación, ingresando el número de DNI. El sistema proporcionar información sobre el local de votación y si la persona es autoridad de mesa en los comicios.

1 Ingresar al sitio oficial

El sistema proporciona un casillero específico para incluir los datos personales.

2 Completar con el DNI

Indicar el número de DNI en el casillero que lo solicita.

3 Consultar el local de votación

El sistema informará el lugar donde se debe sufragar e indicará si el solicitante es miembro de mesa durante los comicios presidenciales.

Los peruanos que residen en la Argentina podrán acercarse a votar para las elecciones presidenciales de 2026, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Pueden votar en el exterior los ciudadanos peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.

Si se cumple con este requisito, se podrá ejercer el derecho al voto en el país que figure como domicilio en el DNI, a través de la oficina consular correspondiente, sin importar la distancia.

Es preciso tener en cuenta lo siguiente:

Si el DNI registra una dirección en Perú, se deberá votar en Perú.

Si el DNI registra una dirección en un país distinto al que reside, se deberá votar en el país que figure en el DNI.

No es posible votar con pasaporte .

. Las mesas de votación abren de 7 a 17 horas, y el horario se rige por la hora local de cada país.

Cómo votar en la elecciones presidenciales de Perú desde la Argentina

Qué se elige en las elecciones de Perú 2026

En las elecciones presidenciales de 2026 se presentan más de 30 fórmulas, por lo que estos comicios están catalogados como uno de los que acumulan mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina.

Cada espacio político presenta en su fórmula a los postulantes para presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente.

Además se eligen senadores, diputados y miembros del Parlamento Andino.

El ganador asumirá la conducción del Poder Ejecutivo el próximo 28 de julio.

Los peruanos irán a las urnas el próximo 12 de abril Martin Mejia - AP

Por qué se espera que haya un balotaje en Perú 2026

En vista de las preferencias del electorado, se estima que se llevará a cabo un balotaje, o segunda vuelta, el domingo 7 de junio, dado que ninguno de los postulantes superaría el 50% de los votos.

Perú transita un período de crisis marcado por la inseguridad y los casos de corrupción, por lo que la ciudadanía se mantiene escéptica de las promesas de campaña de los candidatos y, de acuerdo a los sondeos, la suma del voto en blanco, nulo e indeciso acumula más del 35%.