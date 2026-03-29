La guerra con Irán redefine la sucesión de Trump y enfrenta a Vance con Rubio

WASHINGTON.– A medida que la guerra en Irán amenaza con poner en peligro el legado del presidente Donald Trump, también aumentan las apuestas políticas para dos de sus principales ayudantes: el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Ambos, considerados por muchos como posibles sucesores de Trump, se han visto inmersos en negociaciones aún en desarrollo para poner fin a la guerra, en un momento en que el Partido Republicano ya está sopesando su futuro tras la era Trump.

Vance adoptó un enfoque cauteloso, reflejando su escepticismo hacia una prolongada intervención militar estadounidense, mientras que Rubio se alineó estrechamente con la postura belicista de Trump y se convirtió en uno de los defensores más acérrimos de la campaña por parte de la administración.

Trump afirmó que ambos hombres participaron en los esfuerzos por obligar a Irán a aceptar las exigencias estadounidenses de desmantelar sus programas nucleares y de misiles balísticos y permitir que el tráfico de petróleo pase libremente por el estrecho de Ormuz.

Vance y Rubio, dos figuras clave del gobierno, con posturas distintas frente al conflicto con Irán CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con las próximas elecciones presidenciales previstas para 2028 y la limitación de mandatos que impide a Trump presentarse de nuevo, el presidente ha estado planteando la cuestión de la sucesión en privado a aliados y asesores, preguntando “¿JD o Marco?”, según dos personas familiarizadas con sus opiniones.

El resultado de la operación militar estadounidense, que ya lleva cinco semanas, podría influir en las perspectivas de ambos hombres para 2028, según analistas políticos y funcionarios republicanos. Un final rápido de la guerra que favorezca a Estados Unidos podría fortalecer a Rubio, quien también funge como asesor de seguridad nacional de Trump y podría ser visto como una figura clave en tiempos de crisis. Un conflicto prolongado podría darle a Vance la oportunidad de argumentar que refleja el sentimiento antibelicista de la base de Trump sin romper abiertamente con el presidente.

La propia reputación de Trump también está en juego. Su índice de aprobación cayó en los últimos días al 36%, su nivel más bajo desde que regresó a la Casa Blanca, afectado por el aumento de los precios del combustible y la desaprobación generalizada de la guerra de Irán, según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada la semana pasada.

Algunos republicanos afirman estar observando atentamente a qué asesor principal parece favorecer Trump a medida que se desarrolla el conflicto con Irán. Algunos ven indicios de que Trump se inclina por Rubio, pero señalan que podría cambiar de opinión rápidamente.

“Todo el mundo está observando el lenguaje corporal que Trump muestra hacia Rubio y no ve lo mismo en Vance”, dijo un republicano con estrechos vínculos con la Casa Blanca.

La Casa Blanca rechazó la idea de que Trump esté dando señales de preferencia. “Ninguna cantidad de especulaciones mediáticas descabelladas sobre el vicepresidente Vance y el secretario Rubio disuadirá a esta administración de su misión de luchar por el pueblo estadounidense”, dijo el vocero Steven Cheung.

De rivales de Trump a posibles herederos

Vance, de 41 años, exmarine que sirvió en Irak, se opuso durante mucho tiempo a la intervención estadounidense en guerras extranjeras. Sus declaraciones públicas sobre Irán han sido limitadas y mesuradas, y Trump ha señalado que ambos tienen “diferencias filosóficas” respecto al conflicto.

Vance, quien en su momento se autodenominó “anti-Trump”, escribió un artículo de opinión en The Wall Street Journal en 2023 afirmando que la mejor política exterior de Trump fue no iniciar ninguna guerra durante sus primeros cuatro años en el cargo, entre 2017 y 2021.

La Casa Blanca restó importancia a cualquier desacuerdo entre el presidente y el vicepresidente. A principios de este mes, Vance, quien estuvo junto a Trump en el Salón Oval, afirmó que apoyaba la gestión de la guerra por parte de Trump y coincidía con él en que Irán no debería obtener un arma nuclear.

Según una persona con conocimiento del asunto, Vance podría asumir un papel más directo en las negociaciones si el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, logran avances suficientes.

“El vicepresidente Vance se enorgullece de formar parte de un equipo altamente eficaz que, bajo el liderazgo audaz del presidente Trump, ha tenido un éxito increíble al hacer de Estados Unidos un país más seguro y próspero”, dijo una vocera de Vance.

Un alto funcionario de la Casa Blanca, a quien, al igual que a otros en esta noticia, se le concedió el anonimato para hablar libremente sobre un tema delicado, dijo que Trump tolera las diferencias ideológicas siempre y cuando sus asesores se mantengan leales, y agregó que las opiniones escépticas de Vance ayudaron a Trump a comprender la postura de parte de su base de votantes.

Una persona familiarizada con las opiniones de Vance declaró a Reuters que el vicepresidente esperará hasta después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre antes de decidir si se presenta como candidato en 2028.

Vance ganó la votación informal en la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora, con aproximadamente el 53% de los más de 1600 asistentes que votaron a su favor como el próximo candidato republicano. Los resultados publicados el sábado también mostraron que Rubio ganaba terreno, quedando segundo con el 35%, frente al 3% del año pasado.

JD Vance mantiene un perfil más cauteloso frente a la guerra contra Irán Julia Demaree Nikhinson - AP

Rubio, de 54 años, dijo que no se presentará a la presidencia si Vance lo hace, y fuentes cercanas a la postura de Rubio afirman que estaría satisfecho como compañero de fórmula de Vance.

Pero cualquier vulnerabilidad percibida para Vance podría alentar a Rubio y a otros republicanos que estén considerando postularse.

“Trump tiene buena memoria”, dijo el estratega republicano Ron Bonjean. “Y podría reprocharle a Vance su falta de lealtad. Y si Trump sigue siendo popular entre la base de MAGA, eso podría perjudicarle al no obtener el respaldo del presidente”.

Trump barajó la idea de que Vance y Rubio se presenten juntos, sugiriendo que serían difíciles de vencer.

“Trump no quiere ungir a nadie”, dijo el alto funcionario de la Casa Blanca.

Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en marzo reveló que el 79% de los republicanos tiene una opinión favorable de Vance, mientras que el 19% tiene una opinión negativa. Alrededor del 71% tiene una opinión positiva de Rubio, mientras que el 15% tiene una opinión desfavorable.

En comparación, el 79% de los republicanos tenía una opinión favorable de Trump y el 20% una opinión desfavorable.

La interna republicana se intensifica mientras Trump evalúa a sus posibles sucesores para 2028 ap - AP

Rubio, cuyas aspiraciones presidenciales en 2016 se vieron truncadas tras un amargo enfrentamiento con Trump, hace tiempo que dejó de lado cualquier fricción con el presidente.

El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo que Rubio “tiene una excelente relación, tanto profesional como personal”, con el equipo de Trump.

Rubio y la Casa Blanca se vieron obligados a minimizar los daños después de que él enfureciera a algunos de los partidarios conservadores de Trump al sugerir que Israel había empujado a Estados Unidos a la guerra. Pero en las semanas posteriores, Trump elogió los esfuerzos de Rubio.

Al preguntársele si a Rubio le preocupaba que una guerra prolongada pudiera dañar su futuro político, un alto funcionario del Departamento de Estado respondió: “No ha dedicado ni un segundo a pensar en ello”.

Diferencias en la pantalla

Matt Schlapp, un líder conservador que dirige la CPAC, dijo que la campaña contra Irán tendrá grandes consecuencias políticas.

“Si se considera que ha tenido éxito en lograr sus objetivos... creo que la gente será recompensada políticamente por hacer lo correcto”, dijo Schlapp. “Si esto se prolonga indefinidamente... creo que la situación política se complica”.

Según una encuesta de Reuters/Ipsos, los republicanos siguen apoyando mayoritariamente los ataques militares estadounidenses contra Irán, con un 75% de aprobación frente a solo un 6% de los demócratas y un 24% de los independientes.

Marco Rubio on Iran:



Countries around the world—even the ones complaining about this a little bit—should be grateful that the U.S. has a president who is willing to confront a threat like this. pic.twitter.com/cVQkn3NvYc — Clash Report (@clashreport) March 26, 2026

En la reunión del Gabinete televisada del jueves, quedó patente el contraste entre Rubio y Vance.

Rubio defendió con vehemencia el ataque de Trump contra Irán. “No va a dejar un peligro como este en el aire”, declaró el secretario de Estado.

Vance se mostró más mesurado y se centró en las opciones para privar a Irán de un arma nuclear. Concluyó deseando a los cristianos y a las tropas estadounidenses en el Golfo una feliz Semana Santa y una feliz Pascua.

“Seguimos apoyándolos”, les dijo a los militares, “y seguiremos brindándoles nuestro apoyo en cada paso del camino”.