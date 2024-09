Marcelo Gallardo celebró la victoria de River pero puso los pies sobre la tierra sobre los cruces que se le vienen: “Necesitamos tiempo para trabajar”

Escuchar

Durante el cruce ante Atlético Tucumán en el Monumental, River consiguió su primera victoria en el campeonato local desde la vuelta de Marcelo Gallardo como su entrenador, quien continúa invicto. Con el triunfo por 4-1, el Millonario alcanzó los 21 puntos en la tabla y logró meter 4 goles en un mismo partido luego de siete meses.

Tras la goleada, Gallardo celebró en conferencia de prensa el funcionamiento de su equipo y sostuvo que se debe, en gran medida, a la mini pretemporada de dos semanas que el conjunto de Núñez realizó durante el receso. “Nos vinieron muy bien. Los jugadores se vieron más ágiles, y el equipo mejor. Hoy, más allá de la adversidad del gol en contra, no perdimos el foco en lo que teníamos que ser. Sabíamos que Atlético iba a jugar de esa manera. Lo demostró de entrada con el gol, pero nosotros hicimos una buena dinámica y fuimos justos ganadores”, expresó.

Además, continuó: “Es lo mas parecido a lo que a mi me gusta ver de mis equipos. Eso se logra con un margen de tiempo, de trabajo y conocimiento. Aprovechamos estas dos semanas justamente para hacer foco en eso, ni mas ni menos. Tiempo para trabajar. Hoy se vieron buenas cosas y tenemos que seguir dándole continuidad a eso”.

En esa línea, se dirigió a los hinchas de River e insistió en “dejarles en claro” que las cosas no se solucionan de un momento para el otro. “Yo lo dije de entrada: necesitamos tiempo para trabajar. El futbol no es magia. Se que en la semana se hablaron cosas negativas, de que perdíamos. Necesitamos trabajo y disponibilidad de los jugadores de mejorar”, señaló el entrenador.

“Necesitamos tiempos de gestionar a los futbolistas, con mensajes que sean claros para ellos. Pasa por ahí. No se logra de un día para el otro. No quería hacer hincapié de entrada porque cuando entré fui claro. Me subí a un lugar en el que había que jugar y ganar. Muchos jugadores me conocían y otros no, pero es trabajo y tiempo, como le pasa a cualquiera. Hay que tratar de bajar una línea de mensajes claros. A partir de ahí, jugar. Hoy se vieron buenas cosas”, añadió Gallardo.

A su vez, el director técnico destacó el partido que realizó Ignacio Fernández, quien en el último tiempo había sufrido críticas respecto a su nivel, y justificó que todo el equipo se entendió dentro de la cancha. “Lo vi bien, por eso lo hice jugar. Encontré jugadores que necesitaban ponerse en mejor forma para competir entre ellos como yo quiero. Necesito tener bien a todos, no solo los que inician. No hago enfoque en Nacho solo, hago en todos los que entraron desde el banco o los que no tuvieron minutos. Recuperamos dinámica diferente y una competencia interna sana para que después yo elija quien juega”, indicó.

También, en cuanto al receso del torneo local por la fecha de eliminatorias, Gallardo sostuvo que fue perjudicial para Germán Pezzella y Marcos Acuña, debido a que sufrieron las consecuencias del calor en Colombia: “Tuvimos un poco de dificultad con los futbolistas que estuvieron en la selección nacional porque en las últimas 48 horas estuvieron tocados. Tuvieron un cuadro gripal los dos. Pero por suerte se recuperaron bien. Estuvimos en una disyuntiva sobre si estaban para arrancar o no, pero estuvieron en disponibilidad”.

Por su parte, el entrenador de River se refirió a la vuelta de Gonzalo “Pity” Martínez, que aún continúa recuperándose de su lesión. “Estuve muy cerca de él esta semana, lo quiero mucho. Está bien y entusiasmado, con ganas. Se ha entrenado más normal con el equipo. Viene haciendo un proceso bien, pero cada día se acorta mas. Tiene que trabajar la ansiedad para que eso no le afecte”, manifestó.

"NO PODEMOS TENER GRANDES EXPECTATIVAS SI NO SOMOS EXIGENTES"



Gallardo comenzó a palpitar el superclásico

Tras la victoria ante Atlético Tucumán, a River se le viene una seguidilla de partidos importantes. El martes visitará a Colo Colo en Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el sábado se enfrentará a Boca por la Liga Profesional, y la semana próxima recibirá al equipo chileno para definir quién pasa a semifinales.

Al respecto, Gallardo afirmó: “Es una semana importante para todos nosotros. Nos vamos a enfocar en el partido del martes, que va a ser muy difícil. Colo Colo tiene la misma ilusión que tenemos nosotros”.

“Va a ser una serie muy cerrada y agresiva desde lo físico. Colo Colo tiene muy buenos jugadores. Lo van a hacer sentir de local. Tengo entendido que no jugaron así que van a estar mas frescos. Me gustan estos desafíos de jugar este partido y después el clásico con Boca”, siguió.

Por último, remarcó: “Estamos situados en un momento en el que tenemos muchas expectativas sobre lo que nos queda por jugar. Estamos ante la posibilidad de poder vincularnos con el deseo de ir hasta el final. Con trabajo, ideas y con lo que se vio hoy. No va a ser fácil, pero, mientras estemos preparados, vamos a tener mas chances que las que no”.

