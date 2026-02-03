El prominente político británico que cayó en desgracia por los archivos Epstein: las revelaciones que hundieron a Peter Mandelson

LONDRES.– El político de larga trayectoria en el partido laborista Lord Peter Mandelson renunció a su escaño en la Cámara de los Lores en medio de un clima de extrema polémica por las revelaciones sobre los vínculos del político con el financista Jeffrey Epstein.

Además de la renuncia, que se hará efectiva este miércoles, el gobierno del laborista Keir Starmer prepara el retiro de su título vitalicio de Lord.

Peter Mandelson, entonces embajador británico en Estados Unidos, en un evento en Londres el 18 de junio del 2025. Kirsty Wigglesworth - AP

La caída de quien fuera una figura central del laborismo británico se precipitó tras la difusión de más de tres millones de páginas de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculados al caso Epstein. Estos documentos exponen una relación estrecha y comprometedora que Mandelson mantuvo con el financista fallecido, incluso después de la condena de este último por delitos sexuales con menores.

Filtraciones de Estado y secretos financieros

El núcleo de la controversia reside en la presunta entrega de información sensible del gobierno británico a Epstein. Según los registros, Mandelson compartió datos sobre la crisis financiera global de 2008 y las medidas oficiales para estabilizar la economía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza un anuncio comercial mientras el entonces embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson,lo observa JIM WATSON� - AFP�

Starmer se declaró “horrorizado” y calificó de “vergonzosa” la filtración de correos electrónicos sobre asuntos estatales altamente sensibles.

Entre las revelaciones más graves se destaca un correo donde Mandelson adjuntó un informe gubernamental confidencial destinado al entonces primer ministro Gordon Brown.

El texto discutía la venta de activos estratégicos del Estado, sobre los cuales Epstein consultó de forma inmediata. Asimismo, los archivos sugieren que el político adelantó información sobre un rescate europeo de 500.000 millones de euros apenas horas antes de su anuncio oficial en 2010.

La presión sobre Mandelson aumentó este lunes, cuando la difusión de documentos financieros reveló pagos por 75.000 dólares de Epstein a cuentas vinculadas al político o a su pareja, Reinaldo Avila da Silva.

Esta imagen sin fecha, publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU. en diciembre de 2025, parece mostrar a Mandelson y Epstein en un festejo de cumpleaños Departamento de Justicia de EE.UU.

A la par de los datos económicos, la prensa británica publicó imágenes que dañan de forma irreversible su reputación. Una de las fotografías muestra a Mandelson en ropa interior en el departamento de Epstein en París. Estos hallazgos visuales y escritos refuerzan una conexión con Epstein, a quien el propio Mandelson describió en el pasado con el término “mejor amigo” o “best pal”.

Seguidilla de renuncias

La renuncia a la Cámara de los Lores sucede después de que Mandelson dejara el Partido Laborista el pasado domingo, en un intento por evitar “más vergüenza” a la institución ante el avance de las investigaciones.

Starmer ya lo había destituido en septiembre de su cargo como embajador en Washington por estos mismos vínculos.

El exdirigente laborista Peter Mandelson reacciona mientras es entrevistado por la prensa cerca del Parlamento británico, en 2016 BEN STANSALL� - AFP�

En la actualidad, el Servicio Civil realiza una revisión “urgente” de todos sus contactos gubernamentales, mientras la policía metropolitana evalúa si el material enviado por el gobierno cumple con el umbral criminal para una investigación formal por violación de normas de confidencialidad.

Esta salida definitiva cierra una carrera pública que ya enfrentó turbulencias previas. Mandelson había dimitido de su cargo de Secretario de Estado para Comercio e Industria en 1998 por un préstamo secreto para una vivienda y nuevamente en 2001 por supuestas gestiones en un trámite de pasaporte para un multimillonario de la India. Aunque su rol resultó decisivo para el éxito electoral de Tony Blair, su legado queda hoy sepultado por las sombras del caso Epstein.

El primer ministro británico, Keir Starmer (der.), junto a Mandelson durante una recepción de bienvenida en la residencia del entonces embajador en Washington Carl Court� - PA Wire�

El gobierno británico reafirma su postura: Mandelson no debe formar parte de la vida pública. Con su retiro voluntario de la Cámara de los Lores, el político intenta anticiparse a una reforma legal que buscaba despojarlo de su honor y su cargo de forma coercitiva.

Agencias AP y AFP