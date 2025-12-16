Estados Unidos lanzó otro ataque en el Pacífico: tres “narcolanchas” destruidas y ocho muertos

WASHINGTON.- El ejército de Estados Unidos anunció un nuevo ataque a tres presuntas “narcolanchas” en el Pacífico oriental, el marco de una campaña militar que suscita dudas sobre su legalidad y que busca aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, que ya dejó 95 muertos.

La acción se llevó a cabo este lunes, bajo la dirección del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, según informó el Comando Sur del Ejército norteamericano, que precisó que el operativo dejó un total de ocho personas muertas.

La Fuerza de Tarea Conjunta detrás del Operativo “Lanza del Sur” ejecutó los "ataques cinéticos" letales en aguas internacionales, según el Comando Sur. “La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico. Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera", dice el comunicado, compartido en las redes sociales.

16/12 ataque a lancha narcoterrorista

El Comando Sur publicó un video donde se ven las tres lanchas flotando en el agua, blanco de los ataques. Como ocurrió en los ataques anteriores, no se presentaron evidencia del presunto tráfico de drogas al momento de informar la operación.

Esta escalada sin precedente de Estados Unidos tanto en el mar Caribe como en el Océano Pacífico ya dejó al menos 95 muertos en 25 ataques desde principios de septiembre.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe incluye al portaviones más grande del mundo y buques de guerra.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

El presidente Donald Trump insiste en que el objetivo de las operaciones es combatir el narcotráfico. Trump afirma que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga.

Informes en el Congreso

El gobierno de Estados Unidos enfrenta un creciente escrutinio del Congreso por la legalidad de estos ataques. Las autoridades no han aportado pruebas tangibles contra las embarcaciones atacadas.

La ONU, expertos y organizaciones no gubernamentales cuestionan estas operaciones militares. Los debates se intensificaron a raíz del primer operativo, realizado a inicios de septiembre.

En esa ocasión, un segundo ataque remató a los dos sobrevivientes del barco en llamas. Estos ataques más recientes se producen en vísperas de sesiones informativas en el Capitolio.

Se prevé que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, informen al Congreso. El Senado se reunirá en sesión plenaria el martes para debatir sobre la legalidad de la campaña.

El líder demócrata de esa cámara, Chuck Schumer, señaló que debatirán “sobre las acciones irresponsables e ilegales” del gobierno en el Caribe. Schumer agregó que el gobierno estadounidense parece temer proporcionar incluso las respuestas más elementales.

El secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio Associated Press

CNN informó que Hegseth y Rubio también deberán responder a consultas de la Cámara de Representantes. Estas sesiones informativas para legisladores se realizarán a puerta cerrada,.

El gobierno estadounidense dijo que dispone de información clasificada del Departamento de Justicia para justificar estos ataques. CNN recordó que la administración evita así la supervisión judicial.

La campaña afecta especialmente a Venezuela y ha intensificado la presión sobre su presidente, Nicolás Maduro, quien afirma que se trata de un pretexto para sacarlo del poder.

Imagen difundida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos que muestra a los destructores USS Mahan y USS Bainbridge navegando en formación mientras un F/A-18 Super Hornet aterriza en el portaaviones USS Gerald R. Ford en el Atlántico, el 13 de noviembre de 2025 TRINITI LERSCH - DoD

Maduro ha insistido en que el verdadero propósito de las operaciones militares de Estados Unidos es forzarlo a dejar el cargo. En una considerable escalada la semana pasada, las fuerzas estadounidenses incautaron un buque petrolero sancionado.

Mientras Estados Unidos acusa a Maduro de narcoterrorismo, Trump afirma que pronto podría haber ataques terrestres. Sin embargo, él no ha ofrecido detalles sobre la ubicación de esa posible ofensiva.

Agencias AFP, ANSA y AP