Obama y Clinton, contra las actuaciones de la policía en Minnesota: “Todo es inaceptable”
Los expresidentes demócratas rechazaron las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump que terminaron con, hasta el momento, dos muertes
Los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton se expresaron luego de la muerte de un hombre a manos de los agentes federales en Minneapolis durante las protestas contra las redadas migratorias aprobadas por Donald Trump.
Obama y sus mujer, Michelle, emitieron un contundente comunicado este domingo en respuesta a la muerte del enfermero Alex Pretti en el que afirmaron que los agentes federales parecen estar utilizando tácticas “diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro” a los residentes de Minnesota.
“Debería ser un llamado de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, ante el creciente ataque a nuestros valores fundamentales como nación”, escribió.
The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW— Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026
Clinton, por su parte, lamentó que muchas personas, “incluidos niños”, hayan sido detenidas en sus hogares y lugares de trabajo. “Manifestantes pacíficos y ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a observar y documentar la actuación de las fuerzas del orden fueron detenidos, golpeados, atacados con gases lacrimógenos y, lo que es más grave, en los casos de Renee Good y Alex Pretti, asesinados a tiros", denunció.
“Todo esto es inaceptable. Se nos ha dicho que no creamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos, pero los hechos son claros”, siguió en el mismo posteo que compartió en su cuenta de X.
Over the course of a lifetime, we face only a few moments where the decisions we make and the actions we take will shape our history for years to come. This is one of them. pic.twitter.com/fr4TclLBZd— Bill Clinton (@BillClinton) January 25, 2026
