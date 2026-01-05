Tras la intervención en Venezuela, Trump lanza amenazas a Groenlandia, Cuba y Colombia

WASHINGTON.– A menos de 48 horas de capturar al líder venezolano, Nicolás Maduro, y de reivindicar los derechos de Estados Unidos sobre el petróleo del país, el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con una acción militar en Colombia por facilitar la venta global de cocaína, afirmó que Cuba no merecía una invasión porque “ya está a punto de caer” y reiteró que Groenlandia debía pasar a control estadounidense por motivos de seguridad nacional.

Con amenazas cada vez menos sutiles, el presidente norteamericano está sacudiendo tanto a amigos como a enemigos hemisféricos, mientras el mundo se pregunta dónde podría ocurrir el próximo operativo norteamericano y quiénes se verían afectados, ante las evidentes intenciones del republicano de expandir su control sobre el la región van en serio.

“Es tan estratégico en este momento. Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes”, dijo Trump a los periodistas mientras volaba el domingo de regreso a Washington desde su hogar en Florida. "Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo".

Más temprano, al ser consultado durante una entrevista con el medio norteamericano The Atlantic sobre lo que la acción militar de Estados Unidos en Venezuela podría presagiar para Groenlandia, Trump respondió: “Ellos van a tener que verlo por sí mismos. Realmente no lo sé”. Una respuesta que encendió alarmas en Groenlandia, Dinamarca y todo Europa.

Por otro lado, en la Estrategia de Seguridad Nacional de su administración publicada el mes pasado, el mandatario republicano anunció que busca restaurar la “preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental” como un pilar central para su segundo mandato en la Casa Blanca, un claro foco en América Latina.

En ese sentido, Trump señaló la Doctrina Monroe del siglo XIX, así como el Corolario Roosevelt –una justificación invocada por Estados Unidos al apoyar la secesión de Panamá de Colombia, lo que ayudó a asegurar la Zona del Canal de Panamá para Estados Unidos– mientras defiende su enfoque asertivo hacia los vecinos del continente y más allá.

El magnate incluso bromea diciendo que algunos se refieren ahora al documento fundamental del quinto presidente de Estados Unidos como la “Doctrina Donroe”. La doctrina formulada por el presidente James Monroe en 1823 tenía como objetivo original oponerse a la intromisión europea en el continente americano.

La advertencia a Cuba

La preocupación también va en aumento en Cuba, uno de los aliados y socios comerciales más importantes de Venezuela, a raíz de una nueva y severa advertencia de Rubio a La Habana. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han sido altamente hostiles desde la revolución cubana de 1959.

En una aparición en el programa Meet the Press de NBC, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que funcionarios cubanos estaban con Maduro en Venezuela antes de su captura.

“Fueron cubanos los que custodiaban a Maduro”, dijo el funcionario. “No era custodiado por guardaespaldas venezolanos. Tenía guardaespaldas cubanos”. El secretario de Estado agregó que los guardaespaldas cubanos también estaban a cargo de la “inteligencia interna” en el gobierno de Maduro, incluyendo “quién espía a quién dentro, para asegurarse de que no haya traidores”.

El gobierno cubano confirmó después que 32 efectivos de su país murieron en la operación militar de Estados Unidos.

Trump dijo que la economía cubana, golpeada por años de embargo estadounidense, está en ruinas y retrocederá aún más ahora con la destitución de Maduro, quien proporcionaba petróleo subsidiado a la isla caribeña.

“No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo”, aseveró el mandatario estadounidense. “[El régimen] Está acabado”, remató.

La amenaza a Colombia

También en sus declaraciones en el Air Force One, Trump también puso en aviso al vecino de Venezuela, Colombia, y a su presidente, Gustavo Petro.

En un intercambio con periodistas, el republicano dijo que Colombia está “dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos”.

En octubre, la administración de Trump sancionó a Petro, su familia y un miembro de su gobierno por acusaciones de participación en el comercio global de drogas. Colombia es considerada el epicentro del comercio mundial de cocaína.

Trump comenzó su campaña de presión de varios meses sobre Maduro ordenando decenas de ataques letales a presuntos barcos de contrabando de drogas lanzados desde Venezuela en el Caribe. Eventualmente, expandió las operaciones para también apuntar a embarcaciones sospechosas en el Pacífico oriental que venían de Colombia.

En septiembre, Estados Unidos también agregó a Colombia –el principal receptor de asistencia estadounidense en la región– a una lista de naciones que no cooperan en la guerra contra las drogas por primera vez en casi 30 años. La designación redujo la asistencia norteamericana al país.

“No lo va a estar haciendo por mucho tiempo”, dijo Trump sobre Petro el domingo. “Tiene molinos de cocaína y fábricas de cocaína. No lo va a estar haciendo”.

Cuando le preguntaron si podría ordenar a Estados Unidos realizar una operación contra Colombia, Trump respondió: “Suena bien”. Antes, ya había advertido que Petro debería “cuidarse el trasero”.

La cancillería colombiana calificó las amenazas del mandatario norteamericano como una “injerencia inaceptable” y pidió “respeto”.

“Mi nombre (...) no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico. Deje de calumniarme señor Trump”, respondió, por su parte, Petro en X. Más tarde, en otro mensaje, subió aún más el tono: “Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”.

Inquietud en Dinamarca

La operación durante la madrugada del sábado en Caracas y los comentarios de Trump el domingo preocuparon a Dinamarca, que tiene jurisdicción sobre la vasta isla rica en minerales que es Groenlandia.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo en un comunicado que Trump “no tiene derecho a anexar” el territorio. También recordó al magnate que Dinamarca ya proporciona a Estados Unidos –ambos parte de la OTAN– amplio acceso a Groenlandia a través de acuerdos de seguridad existentes.

“Por lo tanto, instaría encarecidamente a Estados Unidos a dejar de amenazar a un aliado históricamente cercano y a otro país y pueblo que han dejado muy claro que no están en venta", dijo Frederiksen.

Dinamarca también firmó el domingo una declaración de la Unión Europea (UE) subrayando que “el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro debe ser respetado” mientras Trump prometía “gobernar” Venezuela y presionaba a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para que se alineara.

“¡Ya basta!”, declaró por su parte el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, tras las reiteradas amenazas del presidente norteamericano.

“Basta de presión. Basta de insinuaciones. Basta de fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a la discusión. Pero esto debe hacerse a través de los canales adecuados y de conformidad con el derecho internacional”, escribió el premier en Facebook.

Durante su transición presidencial y en los primeros meses de su regreso a la Casa Blanca, Trump llamó repetidamente a que Groenlandia quede bajo la jurisdicción de Estados Unidos, y no ha descartado el uso de la fuerza militar para tomar el control de la isla estratégicamente ubicada.

El tema había quedado en gran medida fuera de los titulares en los últimos meses. Pero Trump volvió a poner el foco en la isla hace menos de dos semanas cuando dijo que nombraría al gobernador republicano Jeff Landry como su enviado especial.

El gobernador de Luisiana dijo que en su posición voluntaria ayudaría a Trump a “hacer de Groenlandia una parte de Estados Unidos”.

