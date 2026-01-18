Europa desafía la ofensiva comercial de Trump y advierte sobre la supervivencia de la OTAN

BRUSELAS.– La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a varios países europeos por oponerse al control estadounidense de Groenlandia abrió una de las crisis más graves entre aliados occidentales desde el final de la Guerra Fría y puso en cuestión el orden internacional “tal como lo conocemos” y el futuro de la OTAN. Así lo advirtió este domingo el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, mientras la Unión Europea (UE) analizaba una respuesta coordinada ante lo que varios gobiernos calificaron de “chantaje”.

Trump anunció que aplicará aranceles del 10% a partir del 1 de febrero –con la amenaza de elevarlos al 25% en junio– a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. La medida busca presionar a esos países para que retiren una misión militar europea desplegada en Groenlandia y acepten abrir negociaciones para que Estados Unidos tome el control de la isla ártica, un territorio autónomo de Dinamarca que Washington considera estratégico para su seguridad nacional.

“Estos países están jugando a un juego extremadamente peligroso”, escribió Trump en su red Truth Social, irritado por el envío de tropas europeas para participar del ejercicio de entrenamiento “Resistencia Ártica”. El mandatario sostiene que, si Estados Unidos no controla Groenlandia, lo harán Rusia o China. El presidente republicano pareció indicar que emplearía los aranceles como herramienta de presión para forzar conversaciones sobre el estatus de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, país aliado de la OTAN, que él considera crítico para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La reacción europea fue inmediata y coordinada. En un comunicado conjunto inusualmente duro, los ocho países afectados aseguraron que “permanecerán unidos” y advirtieron que las amenazas arancelarias “socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de provocar un peligroso espiral descendente”. También subrayaron que el despliegue militar “no representa una amenaza para nadie” y reiteraron su compromiso con la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia.

En Bruselas, los embajadores de los 27 países de la Unión Europea mantuvieron una reunión de emergencia para evaluar posibles respuestas, aunque sin expectativas de anuncios inmediatos. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, alertó que China y Rusia serían las principales beneficiarias de una fractura entre Estados Unidos y Europa y recordó que cualquier preocupación por la seguridad de Groenlandia “puede abordarse dentro de la OTAN”.

Spoke with @POTUS regarding the security situation in Greenland and the Arctic. We will continue working on this, and I look forward to seeing him in Davos later this week. — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 18, 2026

Desde la Alianza Atlántica, el secretario general Mark Rutte confirmó que habló con Trump “sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico” y anticipó que el diálogo continuará en el Foro de Davos. Sin embargo, la amenaza resulta inédita: Estados Unidos, pilar central de la OTAN, presiona con sanciones económicas a aliados para forzar la cesión de territorio de uno de sus miembros.

Los líderes europeos elevaron el tono

Varios líderes europeos elevaron el tono. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que “ninguna intimidación o amenaza nos influenciará” y dejó trascender que evalúa activar el Instrumento Anticoerción de la UE, un mecanismo que permitiría restringir inversiones, servicios o el acceso de empresas estadounidenses a licitaciones públicas europeas. El ministro holandés de Exteriores, David van Weel, calificó directamente la estrategia de Trump como “chantaje”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de las dirigentes europeas más cercanas al mandatario estadounidense, también marcó distancia y describió los aranceles como “un error”, tras mantener una conversación directa con Trump. En el Reino Unido, la amenaza logró unificar críticas tanto del gobierno laborista como de la oposición conservadora y de la extrema derecha, que coincidieron en que las medidas “perjudicarán” a la economía británica.

En Dinamarca, Rasmussen sostuvo que Europa es más fuerte cuando actúa “de forma colectiva” y afirmó no tener dudas sobre el respaldo europeo. “Estados Unidos es mucho más que un presidente. En su sistema también existen controles y contrapesos”, señaló, en un intento de desescalar la confrontación y mantener abierta la vía diplomática.

Una multitud camina hacia el consulado de Estados Unidos para protestar contra la política de Trump hacia Groenlandia en Nuuk, Groenlandia, el sábado 17 de enero de 2026 Evgeniy Maloletka� - AP�

Las tensiones también generaron rechazo social. Miles de personas se manifestaron el sábado en Copenhague y en Nuuk, la capital de Groenlandia, al grito de “Groenlandia no está en venta”. Según una encuesta publicada en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se opone a una anexión a Estados Unidos.

Incluso dentro de Estados Unidos surgieron críticas. El senador demócrata Mark Kelly advirtió que los aranceles harían que los estadounidenses “paguen más para intentar obtener un territorio que no necesitamos” y acusó a Trump de aislar al país de sus aliados.

Un militar danés en Nuuk, Groenlandia, el 16 de enero del 2026 Evgeniy Maloletka - AP

El trasfondo económico del conflicto agrega complejidad a la crisis. Seis de los ocho países amenazados integran la Unión Europea, que funciona como un mercado único, lo que abre interrogantes sobre la viabilidad legal y práctica de los aranceles anunciados por la Casa Blanca. Tampoco está claro bajo qué marco jurídico interno Trump podría aplicarlos, aunque podría recurrir a poderes económicos de emergencia que ya han sido cuestionados ante la Corte Suprema.

Con los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y la UE ahora en suspenso y el Parlamento Europeo evaluando frenar nuevas concesiones arancelarias, diplomáticos europeos temen que una escalada derive en represalias cruzadas que debiliten aún más la cooperación occidental en un escenario global cada vez más fragmentado, con frentes abiertos en Ucrania, Medio Oriente y el Indo-Pacífico.

